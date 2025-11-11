山裡放鬆 or 市區漫遊？嘉義＆阿里山超推民宿總整理！

十方山水民宿。圖／agoda

嘉義是外國觀光客來台灣必訪的景點，同時也是國內旅遊的熱門地點，這篇文章精選了幾間嘉義民宿，除了適合安排阿里山行程之外，其中不乏有能欣賞夢幻雲海、絕美日出及日落的民宿，一起來看看吧！

嘉義民宿｜快速導覽＋分類

來到嘉義，不論是打算在市區來趟輕旅行，還是想深入山林探索阿里山的自然風光，以下三種熱門的嘉義民宿類型推薦給你，快來看看哪一種最符合你的旅遊計畫吧～

➢ 嘉義火車站住宿：交通便利、生活機能好，鄰近夜市與檜意森活村等市區景點

➢ 阿里山景觀民宿：擁有壯麗日出與雲海景色，環境清幽，適合喜歡自然與放鬆的旅人

➢ 嘉義賞螢民宿：每年4-6月可參加賞螢導覽，享受春夏夜晚限定的夢幻光景

嘉義火車站住宿｜交通方便輕鬆玩嘉義

如果是搭火車來到嘉義旅遊的旅客，可以選擇嘉義火車站附近的住宿最為方便！不僅交通便利、生活機能優，周邊也有文化路夜市、嘉義市立美術館和檜意森活村等市區必訪景點。

淌淌時光

淌淌時光。圖／agoda

位於嘉義火車站與文化路夜市附近的淌淌時光，是一間老宅改建的溫馨民宿。從一進到民宿大廳開始就能看到，有提供跳棋、彈珠台和撲克牌，也有棉花棒、卸妝棉、卸妝油等桌遊和生活備品；而當我們再走進房間後，也能看到民宿主人為了提倡環保，送給每位住客的環保杯，真的是超級貼心的！另外，淌淌時光的房間被整理的非常乾淨，再加上每一間房都有的舒適按摩椅，難怪這間嘉義民宿在google上是滿分5顆星啦～

地址：嘉義市西區北榮街193-1號

訂房網評價：9.5/10(Agoda)

附近景點：嘉義火車站、文化路夜市

葉綠宿漫漫回嘉

葉綠宿漫漫回嘉。圖／agoda

葉綠宿漫漫回嘉是一間嘉義平價住宿，這裡的雙人房價格一晚只要$1,500起，再加上近嘉義火車站、文化路夜市、嘉義市立美術館的超優地理位置，CP值超級高！葉綠宿漫漫回嘉是一間超級貼心的住宿，除了有提供一整面牆的嘉義必訪景點和美食地圖之外，也有提供免費零食小點。再加上，葉綠宿漫漫回嘉的一樓是一間咖啡廳，只要是入住的旅客都可以拿到一張甜點兌換券喔！

地址：嘉義市西區民生北路175號177號

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

附近景點：嘉義火車站、文化路夜市、嘉義市立美術館

阿里山景觀民宿｜坐擁日出與雲海美景

玩阿里山除了可以找園區內的住宿之外，沿著阿里山公路的半山腰也有許多絕美的景觀民宿可以選擇。住在這裡不僅可欣賞日出、雲海、茶園景色，也能避開人潮，享受靜謐山林氛圍。

山水清暉（淵明居新館）

山水清暉(淵明居新館)。圖／booking

山水清暉（淵明居新館）位於阿里山山腰，民宿老闆在民宿旁種了一片茶園，一條條圓弧的茶樹整齊排列，有些房型還可以直接看到茶田風景。內部裝潢簡單舒適，設備完善，有除溼機、沙發椅、免治馬桶、電暖爐、暖風機等，還有配備電梯，很適合帶多件行李或是行動不變的遊客！住宿皆附每日現做的中西式早餐，每日下午四點前也可以跟民宿預訂火鍋晚餐～此外，民宿周遭的環境超級棒，不僅因為所在位置較高，風景優美，可以觀星、欣賞日落及雲海，周圍還有五條步道：霧之道、茶之道、雲之道、霞之道及櫻之道，每條步道的難易度不同，很適合想登山、在樹林間走走的遊客～

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村石棹3-8號

訂房網評價：9.1/10(booking)

附近景點：霞之道、奮起湖老街

茶香花園民宿

茶香花園民宿。圖／agoda

茶香花園民宿外觀打造成歐式鄉村風格，配色活潑，溫馨可愛，民宿內有冷暖氣機及除濕機，冬天夏天都舒適，交誼廳配有壁爐、沙發、落地玻璃窗，坐在室內就可眺望超美山景，民宿的戶外區也超級棒，早晨迎接日出、晚上欣賞夜空，愜意自在！民宿還有兩個停車場，適合自駕遊的旅客～

地址：嘉義縣番路鄉巃頭9號

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

附近景點：彌陀禪寺、公田瀑布

嘉義賞螢民宿｜春夏夜晚的夢幻體驗

每年4-6月是嘉義賞螢的最佳時機，尤其是在阿里山的螢火蟲季最為熱門，因此每當到這個時節，周邊的民宿多會舉辦賞螢的導覽活動，讓旅客皆能輕鬆找到螢火蟲的夢幻身影。

朵麗絲森林民宿

朵麗絲森林民宿。圖／agoda

朵麗絲森林民宿在網路上各訂房通路都大受好評，尤其是民宿老闆的熱心與貼心，讓許多遊客都感受到賓至如歸的溫暖，民宿的各方面條件也都無可挑剔，空間寬敞、乾淨、舒適；設備完善，有暖爐、電扇、移動式冷氣，無論冬天夏天都可以住得舒適；活動多元，夏天可賞螢火蟲，秋天有超好拍的落羽松美景；住宿皆附老闆親手準備的白粥及家常菜作為早餐，營養滿分又美味！最後，民宿內飼養多隻貓咪，超適合喜歡貓咪的遊客入住～

地址：嘉義縣梅山鄉136號

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

附近景點：野薑花溪步道、瑞太古道

漫步雲端民宿

漫步雲端民宿。圖／agoda

漫步雲端民宿提供小木屋住宿，裝潢皆為原木打造，乾淨高雅，質感滿分～民宿後面是老闆自種的茶園，環境清新優美，客房舒適整潔，部分房型窗戶打開就能看見日出，完全是一大享受。民宿會隨季節推出限定版晚餐，也有素食選項，出發前可以先至官網查詢菜色！若幸運碰上螢火蟲季，民宿也有賞螢導覽，晚上還可以觀星，來到這裡就放下手機，好好享受大自然給予的豐富體驗吧！

地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村科子林15號

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

附近景點：觀音瀑布、瑞里千年蝙蝠洞

