台北夜市大集合！各大必逛夜市推薦一次看

美味又多元的夜市小吃總是吸引著大家來探索，這次小編整理了台北的饒河夜市、士林夜市、寧夏夜市等11大夜市資訊，把必吃美食和附近景點都蒐集起來，喜愛傳統小吃或準備來台北旅遊的朋友千萬不要錯過囉～

看詳細全文連結：【台北夜市推薦】必吃推薦！帶你吃透台北11大夜市

台北景點全攻略：台北吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行

寧夏夜市。圖／kkday

饒河街觀光夜市

饒河街觀光夜市。圖／klook

饒河街觀光夜市位於臺北市松山區饒河街，是臺北市的第一個觀光夜市，也是臺灣第二座觀光夜市，還未走近就能看到炫目的牌樓，吸引著人群的目光，雖然全長只有600公尺，規模不算大，但攤位集中在兩側相當便利，有空一定要來試試老牌夜市的魅力。

營業時間：17:00-23:00

地址：台北市松山區饒河街

交通：搭乘捷運至「松山站」下車，再步行約3分鐘抵達

必吃美食：心心港式腸粉、吳寮舒芙蕾、福州世祖胡椒餅、小明拔絲地瓜

鄰近景點：五分埔商圈、松山慈佑宮、彩虹橋

臨江街觀光夜市

臨江街觀光夜市。圖／Enn

臨江街觀光夜市就是俗稱的「通化夜市」，和「饒河街觀光夜市」並稱為臺北市東區的兩大著名觀光夜市，隱藏在在大安區的住宅區裡，由巷弄以十字型組成，小小的巷弄內別有洞天，滿滿的老店、米其林推薦和異國美食等著被探索，快來一飽口福吧！

營業時間：18:00-00:00

地址：臺北市大安區臨江街（通化街至基隆路口）

交通：搭乘捷運至「信義安和站」，再步行約8分鐘抵達、搭乘捷運至「六張犁站」，再步行約10分鐘抵達

必吃美食：紅花麻辣鹽水雞、胡記米粉湯、梁記滷味、駱記小炒、今日壽司店

鄰近景點：信義商圈、台北101、國父紀念館

士林觀光夜市

士林夜市。圖／adobe stock

士林觀光夜市由文林路、大東路、大南路等街道組成，在寸土寸金的臺北市中算少數規模較大的夜市，作為國內外的知名夜市，除了當地饕客外，也有許多觀光客前來大啖一番，每天都非常熱鬧，甚至有地下美食街，即便下雨也不會影響吃美食的腳步。

營業時間：16:00-00:00

地址：台北市士林區基河路101號

交通：搭乘捷運至「劍潭站」下車，再步行約6分鐘抵達

必吃美食：食來運轉、海友十全排骨、頃刻間、花藏雪

鄰近景點：劍潭山親山步道、兒童新樂園、台北市立天文科學教育館

寧夏夜市

寧夏夜市。圖／kkday

寧夏夜市是由民生西路、南京西路和重慶北路中間的路段組成，不只被稱為「台北人的胃」，更以「千歲宴」紅遍國內外，充滿著老字號和台灣經典小吃，雖然也曾瀕臨沒落，但經過改造變得更有規劃，加上本就擁有20家以上超過半甲子的老店，又再一次被大眾認可，甚至架設專屬網站，跟進現代潮流。

營業時間：17:00-01:00

地址：臺北市大同區寧夏路（位於南京西路與民生西路間）

交通：搭乘捷運至「雙連站」，再步行約12分鐘抵達

必吃美食：豬肝榮仔、鴨頭正二代、劉芋仔蛋黃芋餅、環記麻油雞、魏祥記純糖麻糬

鄰近景點：雙連市場、台北當代藝術館、赤峰街商圈

華西街觀光夜市

華西街觀光夜市。圖／klook

華西街觀光夜市是臺灣第一座觀光夜市，位於龍山寺附近，很受國內外觀光客喜歡，擁有夜市極少出現的屋頂，即便下雨也不用怕，無論天氣好壞都可以來一嘗美味，另有「蛇街」之稱，顧名思義可以來嚐試蛇肉，甚至喝蛇血、蛇膽汁，極具特色。

營業時間：16:00-00:00

地址：台北市萬華區華西街

交通：搭乘捷運至「龍山寺站」，再步行約9分鐘抵達

必吃美食：小王煮瓜、昶鴻麵點、蒸好吃佛跳牆、郭家炒牛肉、阿義魯肉飯

鄰近景點：艋舺龍山寺、艋舺青山宮、西門町商圈

延三觀光夜市

延三觀光夜市也俗稱「大橋頭夜市」，全長只有600公尺，攤位分布在兩側道路上，雖然店家較其他夜市少，而且缺少娛樂性店家，但幾乎都是老字號，早已成為許多饕客心中的老味道，經常大排長龍，即便沒吃過的人也會忍不住被吸引，想要一探究竟，結果也不曾讓人失望。

營業時間：18:00-00:00

地址：台北市大同區延平北路三段

交通：搭乘捷運至「大橋頭站」，再步行約3分鐘抵達

必吃美食：灶頂原汁排骨湯高麗菜飯、施家鮮肉湯圓、老牌張豬腳飯、台北橋頭魯肉飯 刈包、林振櫂燒麻糬

鄰近景點：大稻埕碼頭、迪化街、台北霞海城隍廟

師大夜市

師大夜市位於台灣師範大學附近，是許多師生及老台北人的回憶！雖然因為當地住戶抗議，許多餐飲店家遷出夜市，近年來服飾、飾品等店家反而更多，但反而更能體現依舊留在夜市中老牌店家的難得可貴，並且依然大排長龍，等著大家去大啖美食。

營業時間：16:00-23:00

地址：台北市大安區師大路39巷

交通：搭乘捷運至「台電大樓站」，再步行約10分鐘抵達

必吃美食：師園鹽酥雞、龍泉深海鮮魚湯、燈籠滷味、許記生煎包、温州街蘿蔔絲餅達人

鄰近景點：公館商圈、自然水園區、古亭河濱公園自行車道觀景台

饒河夜市必吃清單：舒芙蕾、腸粉、胡椒餅

寧夏夜市必吃美食：台北老字號美食一次看

樂華夜市美食特輯：當地居民口袋名單