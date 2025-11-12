花蓮直飛韓國仁川航線預計11月啟航 拓展國際觀光版圖

韓國可依航空公司 Aero K 預計開啟「仁川－花蓮」直飛航線。 圖：可依航空公司 Aero K／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】韓國可依航空公司 Aero K 將於11月（暫定）開啟「仁川－花蓮」直飛航線，為花蓮開拓國際觀光市場注入新動能、再邁一大步！。新航線預計每週營運兩班，於週四、週日往返韓國及花蓮，最終日期及航班時間將以 Aero K 航空公司公佈為準。

新航線開啟不僅便利韓國旅客，也為花蓮鄉親提供更快速、經濟的出國選擇。過去花蓮民眾若要搭乘國際航班，多需舟車勞頓前往桃園機場，之後可直接由花蓮起飛，不僅大幅縮短交通時間，也能節省轉乘與交通費用，讓花蓮民眾「省錢又省時」，享受更輕鬆的國際旅遊體驗。

「仁川－花蓮」直航每趟航程時間約2小時40分鐘，將大幅提升韓國旅客前往花蓮的便利性，亦為花蓮觀光產業拓展海外客源市場創造全新契機。可依航空目前尚未開始正式售票，相關資訊敬請相關業者及旅客耐心等候，並留意官方最新公告。

目前，已推出「2025國外旅行團獎勵方案」，鼓勵韓國及其他國際旅行社組團至花蓮。凡12人以上旅遊團於花蓮住宿兩晚以上，並參與至少一項指定永續旅遊活動（如入住環保旅宿、用餐於環保餐廳、參訪環境教育場所、零碳旅遊體驗，或完成註冊淨零花蓮 APP），並完成活動網站登錄，即可申請每位團員最高新臺幣4,000元的帶團獎勵金。該方案執行至2025/11/30止，或獎勵金額用罄為止。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野