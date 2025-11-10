關子嶺 水火同源 麒麟傳說 vs 火龍水虎爭鬥

台南白河關子嶺「水火同源」又稱「水火洞」，地處枕頭山麓東南側，地底天然氣順著岩層裂隙溢出，遇火點燃風吹雨淋不熄，岩層凹處泉水汨出積成水池，形成「水中有火，火中有水，水火同源」景觀。有奇景必有傳說，當地流傳與麒麟尿有關的「麒麟傳說」與「火龍水虎爭鬥」二則故事，讓景點更具傳奇色彩。

在地質歷史中，動植物遺骸沉積在地下，經過數百萬年的高溫、高壓作用，轉化為氣態的碳氫化合物，也就是天然氣。天然氣會順著岩層孔隙往上移動，當遇到無法通過的岩層後，就會積存在那裡形成氣田。台灣多地震地底深處也蘊藏天然氣，地震常破壞岩層產生裂紋，氣田中的天然氣順著岩層裂隙溢出，氣量大時遇火點燃後可風吹雨淋不熄，此現象若發生在水塘泥漥處，「水中有火，火中有水」的景象，打破了水火不相容的常規，被稱為「水火同源」。

台南白河關子嶺「水火同源」地處枕頭山麓東南側，與枕頭山麓西南側的火山碧雲寺 (寺中有一座點香用火爐，火源來自關子嶺地底下天然氣，百年來不曾中斷，全台僅碧雲寺有此特殊景象，照片) 遙遙相對相距約 1.2公里，此地有六重溪斷層通過，充足的地底天然氣由岩層裂隙竄出遇火燃燒，岩層凹處泉水汨出積成水池，雨水期水池水面高漲，火焰在水面上持續燃燒，形成「水中有火，火中有水」「水火同源，水火洞」景觀。

關子嶺「水火同源」，相傳於清康熙四十年 (1701) 由白河大仙寺參徹禪師所發現，當時火勢集中且猛烈。直到民國五十三年 (1964) 白河大地震後，火焰改由多處孔隙冒出，雖然火勢減弱，卻從未熄滅，至今已超過三百年，這奇特景觀被譽為台灣七大奇景之一，也是台南八景之一。

日治時期在地居民雕刻一尊「不動明王」神像，安置在出火處上方，用以鎮守維護地方平安。

有奇景必有傳說，當地流傳「麒麟傳說」與「火龍水虎爭鬥」二則故事，讓景點更具傳奇色彩。告示牌記載「麒麟傳說」：從前這裡住著一隻公麒麟，水火同源就是牠的頭，尾巴在紅葉隧道往東延伸，關子嶺溫泉區就是牠四隻腳所站立的位置，而溫泉就是牠的尿，牠活潑外向，喜歡噴火供人觀賞。因為關子嶺所在的「枕頭山」又名「麒麟山」，當地還有麒麟隧道、麒麟尾部落等地名，因此在地居民與文史工作者皆較認同此一傳說符合地方特色。

大型浮雕牆為雕塑大師楊英風作品，展現「火龍水虎爭鬥」場景，相傳遠古時代有一條火龍與一隻水虎，因意見不合引起爭執，打架後兩敗俱傷，最後火龍化為火、水虎化為泉，變成水火同源的景象。

關子嶺「水火同源」景區是一座綠意盎然的小公園，景區一棵高大的臘腸樹，初夏開著紫紅色喇叭狀的大花朵，美艷好看，果實呈長條節狀，不具食用價值，形似臘腸因而得名。

入秋後臘腸樹果實遠似花生吊滿樹，近看又似番薯掛滿樹，讓人嘖嘖稱奇。

關子嶺 水火同源

地址：台南市白河區關嶺里18號

大眾運輸：

1. 搭高鐵至嘉義站或搭台鐵至後壁站下，轉搭 [台灣好行33關子嶺線] 每日行駛 (週三停駛) 至嶺頂旅遊資訊站 (嶺頂公園) 下，轉大台南公車 [黃12-2假日公車] (星期六、日行駛，且包含國定假日) 水火同源站下車。

2. 搭台鐵至嘉義站下，轉搭 [嘉義客運7214] 至嶺頂公園站下，轉大台南公車 [黃12-2假日公車] (星期六、日行駛，且包含國定假日) 水火同源站下車。