

桃園大棟山「大湖坑」步道將開放 1.4公里「遊」煤礦產業及蜻蜓、豆娘生態！





【旅遊經 洪書瑱報導】

桃園是台灣重要的國門，但事實上桃園有上百條(約109條)步道，但主推包括：石門山步道、東眼山自導式步、拉拉山神木群步道、五酒桶山步道、羊稠森林步道、百吉林蔭步道等25條步道，而今年在桃園喜歡走步道的民眾，又有新選擇，這條新步道──「大湖坑步道」位於大棟山風景特定區，也是該區第一條全新步道。為提升大棟山風景特定區整體休憩品質於2023年9月13日劃設，並強化步道串聯與導覽機能，桃園市政府向交通部觀光署爭取，交通部觀光署補助經費1,620萬元，桃園自籌1,380萬元而籌建，相關工程已於今(2025）年9月30日完成竣工，預計於11月底開放。



















大棟山位於桃園、新北交界，大湖之森自然步道自桃園市龜山區大同路至新北市樹林區民和街，全長約1.4公里，並銜接至環台北天際線，成為連續且完整的登山路網，讓跨縣市的登山遊客可以增加一安全優質的登山路線，預期將帶動觀光人潮，提升區域觀光吸引力。



大棟山坐擁豐富的人文及生態，除了升級友善設施外，亦特別針對在地特有的煤礦產業及隨處可見的蜻蜓、豆娘等導入入文及生態解說內容，讓民眾在健行過程中，不僅能欣賞自然景致，更能深入認識大湖坑地區豐富的地質與文化底蘊。相關解說設施皆採用自然素材打造展現環境融合的設計美感，沿線裝置藝術以石材排列出蜻蜓造型作為解說牌誌，更兼具趣味與識別功能，以不同種類的木材製作觸感展示區，可讓遊客透過觸摸體驗，認識各種木材的質地與特性，增添自然教育的互動性與感知體驗。



除了工程施作外，「大湖坑」步道，為了增加社區參與的熱情，特別於桃園與新北交界路段導入手作步道方式，結合在地民眾運用就地取材的石塊與木材，依循地形紋理與環境特性打造出自然融景的步道，此段步道不僅作為桃園與新北山林系統的重要連結，更象徵人與自然之間共榮精神。







步道遊煤礦產業及蜻蜓、豆娘生態。圖為示意(攝影：洪書瑱)





桃園觀旅局局長陳靜芳表示，大棟山風景區位於新北市與桃園市的交界，除了有串連到雙北的步道外，也擁有泠泉、煤礦、磚窯及古戰場等豐富的觀光資源，已於2023年經觀光署核定為市級風景特定區，大湖坑步道為區內第一條全新整修的步道，未來亦將持續推動大棟山風景特定區的各項觀光建設，期串聯鄰近的新北市鶯歌、樹林及桃園龜山等地區，成為全新山林旅遊景區。

