ITF旅展搶優惠！人氣溫泉品牌年度最強檔下殺37折起

高人氣的雙人獨立湯屋，推出「獨立湯屋套票」每套3張售價6,600元，享受90分鐘不被打擾的幽靜與自在，獨享白磺泉的滋潤與寵愛。 圖：北投麗禧溫泉酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】隨著一年一度的「2025 ITF台北國際旅展」11/07-11/10在南港展覽館盛大登場，全台溫泉飯店同步迎來年度最大優惠潮！無論是北投的白磺泉、礁溪的碳酸氫鈉泉，或苗栗的美人湯泉，各地溫泉飯店紛紛端出最強檔旅展方案，邀請旅人以最超值的價格開啟一場「溫泉ｘ美食ｘ住宿」的秋冬療癒假期。

人家四大品牌齊聚亮相，推出線上與實體旅展同步優惠，住宿、餐飲、泡湯票券全面開賣，折扣最低下殺至37折，優惠內容橫跨米其林饗宴、五星 SPA 療程、湯屋體驗與套票加贈方案，為今年秋冬旅人打造最療癒的頂級湯泉之旅。

北投麗禧／米其林奢旅療癒之湯 住宿券下殺42折起

全台唯一擁有米其林入選餐廳的北投麗禧溫泉酒店，即日起至11/10止推出2025 北投麗禧年度唯一旅展優惠 住宿券下殺9,999元 / 泡湯美饌2,580元起，祭出全年度最低折扣，住宿券最低42折起。主打「雅緻山景客房一泊一食住宿券」，原價24,000元，優惠價9,999元，免萬元即可入住15坪雅緻山景客房一晚，含雙人早餐、迎賓水果與麗禧鳳梨酥點心，並可免費使用露天風呂與戶外風呂設施。

「露天風呂午餐券」每張2,580元即可同時擁有美湯與美饌體驗；「獨立湯屋午茶券」每張2,950元可於私人湯屋中享受桂花樹下午茶的香氣時光。

「儷漾 SPA 套券」亦推出8折優惠，含60分鐘經絡療程或90分鐘芳香精油療程二擇一，並加贈局部舒壓療程券，讓旅人從裡到外全然放鬆。

◈ 線上旅展：https://reurl.cc/6q1Gnk、南港展覽館攤位號碼：M507

▲北投大地酒店擁有獨特飄雪造景的大眾風呂。 圖：大地酒店／提供

北投大地酒店／五星湯饗假期 住宿、泡湯、餐飲最低48折

鄰近新北投捷運站的大地酒店，線上旅展祭出「五星住宿、泡湯、美食」三大優惠主題。旅展期間，「一泊一食住宿券」每張8,800元，全年度平日不加價，4至9月加贈下午茶或升等房型二選一；「一泊二食住宿券」11,800元，即可享雙人午間或晚間兩客套餐，每位套餐價值超過2,000元。

泡湯票券部分，推出「大地湯饗套券」62折起，單張可享大眾風呂與套餐乙客，兩張升級雙人湯屋搭配雙人饗宴，買一套再加贈平日風呂招待券。展場限定每日限量50組「雙人湯屋90分鐘＋下午茶」組合價2,999元，每人限購一組，售完為止。

餐飲則推出「泉鄉美食家套券」，每張1,000元可折抵1,200元消費，買三套再加贈雙人下午茶券一張，讓旅客輕鬆體驗北投最優雅的都會溫泉假期。

◈ 線上旅展：https://reurl.cc/k8067L、南港展覽館攤位號碼：M1008

▲靜謐私湯空間承載溫潤美人湯的療癒溫度。平日雙人湯屋券原價3,000元，旅展期間優惠價每張1,200元，獨享專屬泡湯時光，讓身心在暖湯中重拾寧靜。 圖：長榮鳳凰酒店（礁溪）／提供

長榮鳳凰酒店 (礁溪)／買七送一最強回饋 住宿、餐飲、泡湯全面升級

擁有五星溫泉度假口碑的長榮鳳凰酒店 (礁溪)，今年同樣推出誠意滿滿的 ITF 線上旅展優惠。即日起至11/10止，「高級洋式客房一泊二食券」原價20,850元，旅展價每張8,388元，購買七張再贈送一張純住房券；「平日純住房套票組」五張29,990元起，買七套再送一套，平均每晚僅5,248元即可享受星級假期。

餐飲部分，桂冠自助餐廳推出平日早午餐優惠價768元、晚餐優惠價998元，再加碼「買十送一」走超值方案，平均單價698元起即可享受豐富國際料理。泡湯券組合價每張不到500元，兩張可升級雙人湯屋；另有「一日遊券」結合SPA與自助餐體驗，每張1,198元起，輕鬆打造身心療癒之旅。

台中鳳凰酒店亦同步推出平日一泊一食住宿券2,666元起、餐券買十送一優惠，讓旅人不論城市小憩或溫泉度假，都能以最親民價格輕鬆成行。

▲今年首度推出「一泊三食方案」，以在地蔬果入饌，讓旅客從泡湯、火鍋到早午餐，一次盡享身心溫暖的療癒時光。 圖：享沐時光莊園／提供

享沐時光莊園 ／「泉湯×鍋湯」雙享主題 下殺52折起再贈鍋物升級

位於苗栗苑裡的「享沐時光莊園渡假酒店」今年再度以創新主題「暖心雙湯假期」亮相 ITF，融合天然美人湯與鴛鴦鍋物饗宴，打造秋冬最具話題的雙湯之旅。線上旅展自11/03-11/11限時開跑，住宿券下殺52折起。一泊一食旅展價4,988元起、一泊二食旅展價6,388元起；一泊三食旅展價6,988元起，「露天風呂＋鍋物雙人套餐」每張2,488元，「獨立湯屋＋鍋物」每張3,488元。

此外，露天風呂泡湯券更推出「買10送2」方案，旅展價僅6,000元。飯店並貼心提供「高鐵苗栗站、苑裡火車站」定時接駁服務，讓旅客從交通到體驗都無後顧之憂。

飯店表示，今年更首度推出「一泊三食方案」，以在地蔬果入饌，讓旅客從泡湯、火鍋到早午餐，一次盡享身心溫暖的療癒時光。

◈ 線上旅展：https://reurl.cc/XakzlR、南港展覽館攤位號碼：M1412

