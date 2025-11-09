十分驚艷！ 2025ITF台北國際旅展馬來西亞K132盛大開館 旅展優惠搶訂寒假春節連假好康

參館貴賓共邀大家出遊馬來西亞。（左2起）沙巴旅遊局副首席執行官鄭素蓮、馬來西亞觀光局台北辦事處處長哈斐之、馬來西亞友誼及貿易中心代表艾思妮花女士、雪蘭莪州旅遊局執行長蔡依霖、砂拉越旅遊局行銷經理黃詩瑩。 圖：馬來西亞觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025ITF台北國際旅展是「2026年馬來西亞旅遊年」（2026 Visit Malaysia）重要活動，今年 ITF 馬來西亞館 K132 以「十分驚豔」（Malaysia Surreal Experiences）為主題，展館透過視覺創造力，將傳統揉合前瞻創新，生動呈現馬來西亞充滿活力發展的旅遊版圖，致敬豐富的文化遺產，同時擁抱持續的變革與進步。

敬請期待馬來西亞峇峇娘惹文化中經典的峇迪圖騰，與沉浸式文化體驗交織融合，成為展館的重要元素，巧妙串聯過去與現在。民眾可以透過融合傳統、創新和永續發展的數位媒體和視覺體驗，探索馬來西亞的各個目的地，穿越馬來西亞如詩般的風景，感受深厚的文化底蘊與當代藝術創意的和諧交會。

「2026馬來西亞旅遊年」官方吉祥物 - 馬來熊 WIRA 與 MANJA，更專程從馬來西亞飛來，攜手馬來西亞觀光局台北辦事處處長 Mr. Hafiz Hazin 哈斐之 先生，共同邀請大家前往 K132 馬來西亞館，探索充滿奇幻體驗的「十分驚艷馬來西亞」。

▲馬來西亞史上最大規模，2025 ITF 台北國際旅展參展陣容～帶動 ITF 旅展熱潮。 圖：馬來西亞觀光局／提供

馬來西亞史上最大規模 2025 ITF 台北國際旅展參展陣容

今年 ITF 馬來西亞觀光局展現歷來最盛大參展陣容，為期四天打造十分驚艷的馬來西亞主題展館，以多項精彩表演、互動體驗和獨家優惠活動，展現馬來西亞的魅力和熱情好客。攜手3大州旅遊局：沙巴旅遊局、砂拉越旅遊局、雪蘭莪旅遊局，2家領先航空公司：馬來西亞國際航空（Malaysia Airlines） 與亞洲航空（AirAsia），2家旅行社：天海旅行社與世興旅行社，共同展現馬來西亞豐富多元的文化魅力與壯麗自然風光，帶來難以忘懷的旅遊體驗。

馬來西亞館與馬來西亞旅遊合作夥伴更聯合提供豐富獎項精選好禮。活動期間，凡於馬來西亞館消費滿新台幣 2,000元，即可參加幸運抽獎活動。有機會贏取馬來西亞來回機票、飯店住宿、景點門票、餐飲券、電子產品及眾多由馬來西亞合作夥伴贊助的獎品。 透過「2025 ITF 台北國際旅展」限定旅展現場專屬機票與套裝行程優惠，民眾可一次規劃整個2025年末及2026年的假期行程，輕鬆安排包括農曆春節九天連假在內的精彩假期！

