2025 ITF台北國際旅展 飯店集團推「一券多用、超值聯合、永續奢旅」新潮流

力麗觀光線上旅展登場，主打「一券多用、雙城暢遊」，購買7張聯合住宿券即贈1張住宿贈品券，優惠期間限定。 圖：力麗觀光／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】年度旅遊盛會「2025 ITF 台北國際旅展」11/07-11/10於台北南港展覽館盛大登場，國內三大飯店集團－力麗觀光、凱撒飯店連鎖與雲朗觀光－齊聚一堂，以「一券多用」、「超值聯合」與「永續奢旅」三大主軸，共同掀起年末旅宿消費熱潮。三大品牌同步推出旗下連鎖飯店的住宿與餐飲優惠，從山林湖畔到都會奢旅，全面展現台灣觀光旅宿產業的創新能量與多元魅力，為旅人開啟一場兼具彈性、深度與品味的旅遊新體驗。

力麗觀光／一券多用、雙城暢遊 靈活開啟山海假期

力麗觀光今年以「一券多用、雙城暢遊」為主題，整合旗下從日月潭到宜蘭、恆春的全台據點，讓旅人能以一券在手，自由穿梭於山海之間。深受市場歡迎的「力麗觀光聯合住宿券」每張售價3,300元，凡購滿七張再贈一張，提供跨品牌、跨地點的自由選擇權益。旅客可依行程與喜好，選擇入住「力麗哲園飯店 日潭館／月潭館」體驗湖畔風光，或入住「力麗儷山林會館 日月潭館」享靜謐自然的精品旅宿氛圍；也能前往「力麗馬告生態園區 棲蘭山莊／明池山莊」感受山林芬多精的療癒魅力，親近原始森林生態。

今年力麗觀光更創新推出「山海一日輕旅券」，每張1,200元，集結旗下酒店與園區的多元體驗資源，提供「十選一」自由兌換方案。從日月潭 SUP 立槳、遊湖船票、森林園區導覽，到日式套餐、溫泉風呂與擴香手作等主題活動，讓旅人以最彈性的方式安排一日小旅行，感受山與海的自然節奏。

為迎接旅展熱潮，力麗觀光於現場（南港展覽館4樓 M1909）推出「幸運轉球・驚喜開獎」活動，凡單筆消費滿3,000元即可抽總統套房住宿券、聯合住宿贈品券、CENTURION 百夫長行李箱與精品香氛好禮等超過150項獎品；單筆滿10,000元再加贈五星飯店風呂泡湯券兩張。線上旅展則於10/27-11/14同步登場，讓旅人無須親臨現場也能輕鬆搶購優惠票券。

▲凱撒飯店連鎖2,699元聯合住宿券，買10送1、每人每晚最低1,350元起暢遊全台飯店，圖為台北凱達豪華雙人房。 圖：凱撒飯店連鎖／提供

凱撒飯店連鎖／十店十四餐廳齊登場 最低1.4折起掀搶購熱潮

凱撒飯店連鎖集結全台十家飯店、十四間餐廳，以「全台暢遊ｘ美饌無限」為主軸登場。現場主推「聯合住宿券」每張2,699元、買十送一，可任選全台凱撒飯店（台北新板希爾頓除外）；「聯合餐券」每張850元起，買十送一、買五十再贈十，適用於凱撒、凱達、希爾頓等三大自助餐廳。今年更首度推出「和牛美饌吃到飽」，持券即可無限享用炙燒和牛握壽司、鐵炮肉串等創意佳餚。

每日午後限量排隊商品「餐券買一送一」吸引民眾搶購；單筆消費滿萬元可抽總價逾百萬元獎項，包括「澳門航空」雙人機票與「環遊凱撒頂級假期」住宿組合。南部據點如墾丁凱撒、台南與台東趣淘漫旅同步推出最低1.4折住宿優惠，成為年末最超值的度假選擇。

▲今年首推使用9張雲朗聯合住宿券即可平日入住蘇卡利漫活，體驗有別傳統旅宿，感受山林溪谷的靜謐之美。 圖：雲朗觀光／提供

雲朗觀光／全品牌聯合優惠 體驗永續與奢華並行的旅宿藝術

雲朗觀光今年以「全品牌聯合ｘ永續奢旅」為主軸，線上線下同步推出多款超值商品。「雲朗聯合住宿券」每張僅2,200元，最低1.7折起，可靈活選擇入住君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品高雄、兆品嘉義、品文旅礁溪及寶桑町屋、蘇卡利漫活等特色旅宿。持1至7張券可自由組合行程，最高可入住雲品經典湖景客房一泊二食；首度推出「九券入住蘇卡利漫活」方案，以全包式一泊三食體驗，詮釋「回歸自然」的慢活哲學。

雲品溫泉酒店「尊榮湖景客房」與「豪華湖景套房」一泊二食券，以四折起優惠再現日月潭之美；君品酒店則推出「茶苑牛排雙人套餐券」，平均每人千元即可享受威靈頓牛排饗宴。旗下「紅葉谷綠能溫泉園區」同步推出泡湯與餐泉套券，結合永續理念與在地慢食，展現雲朗推動綠色旅遊的決心。

年末旅遊熱潮啟動 線上線下同步搶購

從力麗的「一券多用」靈活旅宿、凱撒的「美食加住宿」雙重饗宴，到雲朗的「永續奢旅」理念，三大觀光品牌齊聚 ITF 旅展，以創新票券、限時折扣與深度體驗，滿足旅人對旅遊品質與彈性的期待。無論是山林漫步、湖畔泡湯，或城市饗宴、海岸假期，今年的 ITF 將為旅人揭開一場結合文化、永續與驚喜的旅宿盛會。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野