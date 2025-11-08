倫敦住宿怎麼選？在地旅人私心推薦5大住宿區域

曾在英國倫敦住了兩年，朋友們最常問我的問題是：「第一次去倫敦要住哪裡最方便？」

這看似簡單的問題，其實沒有絕對答案。倫敦是一座龐大又多元的城市，地鐵線密集、各區氣氛差異明顯，從安全性到生活步調，都影響旅程的感受。

在倫敦旅行時，大多數人白天都在外跑景點、逛博物館或市集，真正回飯店休息的時間不多。

所以我總會建議大家：與其追求星級，不如先選對地段。

以下是我最推薦、也最具代表性的五個住宿區域，適合不同類型的旅人：

Westminster（西敏寺區）｜經典地標首選：第一次來倫敦想看大笨鐘、倫敦眼、國會大廈？這裡最方便。走出飯店就是泰晤士河畔，早晚都能輕鬆散步。唯一要注意的是旺季房價高、熱門飯店常被搶訂。 South Kensington（南肯辛頓）｜鬆弛生活感：這是我個人最喜歡的一區。街道整齊、氛圍典雅，附近有自然史博物館、V&A 博物館與 Hyde Park，隨便散步都能感受到倫敦的文藝氣息。這裡的咖啡館特別多，很適合喜歡慢旅行的女生。 King’s Cross & Paddington｜交通最便利：如果你打算搭火車到其他城市，或轉乘 Eurostar 前往巴黎，這一帶最實用。飯店選擇多元，從平價旅店到高檔飯店都有，對行程緊湊或要早班機的旅人尤其方便。 Notting Hill（諾丁丘）｜彩色小屋角落：每次走進這裡，都覺得像進入一部電影。彩色屋巷弄、古董市集與咖啡香氣，讓人想放慢腳步。若你想體驗倫敦的生活日常而非觀光行程，這區會讓人一住上癮。 Camden & Greenwich｜價格親民、氛圍悠閒：位在 Zone 2–3，生活步調比市中心更放鬆。Camden 市集充滿創意與活力，Greenwich 則綠意盎然、適合家庭旅人。價格也相對親切，是預算有限旅人的好選擇。

最後小提醒，倫敦的住宿價格在夏季與聖誕節期間特別波動，建議提早兩三個月預訂～