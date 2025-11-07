2025-11-07 21:20 Enhsin
橫濱 | 吉伊卡哇燒專賣店 7/15起推出期間限定新口味！
以鯛魚燒的概念推出的「吉伊卡哇燒」，繼2025年4月7日於橫濱「World Porters」開設第一家專賣店之後，緊接著即將在11月25日於千葉「Aeon Mall幕張新都心」開設2號店！而今天要帶大家到橫濱品嚐7月15日推出的新口味啦！
今年4月7日開幕的第一家吉伊卡哇燒專賣店位在橫濱World Porters一樓，從JR「櫻木町」站徒步約10分鐘可抵達。結帳櫃台旁可以看到吉伊卡哇燒模樣的小八貓、吉伊卡哇及兔兔雕像。
除了吉伊卡哇燒之外，店裡也有販售相關的週邊商品。
因為到訪當天不用事前在網路上預約，所以直接在現場加入排隊行列。
吉伊卡哇燒沒有單售，只有三種組合可以購買，分別是A組合的吉伊卡哇（小倉紅豆）&小八貓（奶油）&兔兔（巧克力）、B組合的吉伊卡哇（草莓）&小八貓（紅豆奶油）&兔兔（布丁），以及C組合的六種口味各一。
其中7月15日更新的B組合口味為期間限定推出，並即將於11月25日起配合當日開幕的「Aeon Mall幕張新都心」2號店，推出全新的三種口味（如上圖）！
排隊過程中可以看到吉伊卡哇燒的製作過程，玻璃牆上也有註明可以拍照但不要拍到人臉。
師傅手腳俐落地進行著製作吉伊卡哇燒的每個步驟，而在過程中對於成品的外觀亦是絲毫不馬虎。
排了將近半小時之後終於看到結帳櫃台。
展示櫃中可以看到吉伊卡哇燒以及其他周邊商品的樣品。
結帳之後收據上會有號碼，可以到一旁的等候區等待叫號取餐。等了大約20分鐘之後終於輪到我！
這次買的是B組合，一打開紙盒可以聞到甜甜的香氣。
大快朵頤之前先來仔細端詳一下外貌。
每一個看起來都相當飽滿。
因為剛拿到沒多久就馬上享用，所以外皮的最上層還保持酥脆，實際的口感也和看起來一樣相當紮實又稍微帶有嚼勁。而內餡的部分，吉伊卡哇的草莓口味吃起來很像加熱後的草莓優格，總覺得會不會冷藏過後再吃會美味一些。
小八貓的紅豆奶油內餡沒拍到照，但吃起來是紅豆泥和奶油充份混合均勻後的味道。而上圖是兔兔的布丁口味，吃起來就是加熱後的布丁卡士達的味道。兩種實際吃起來都和我想像中的味道差不多。
因為不管是外皮或是內餡的份量都不算少，所以和朋友兩個人分食之後還是覺得非常有飽足感（笑）。
如果對吉伊卡哇燒有興趣的話，下次來到日本關東旅遊不妨就加入待去清單吧！詳細的菜單資訊以及是否需要事前預約，請參考官方X的公告喔！
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數