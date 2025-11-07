橫濱 | 吉伊卡哇燒專賣店 7/15起推出期間限定新口味！

今年4月7日開幕的第一家吉伊卡哇燒專賣店位在橫濱World Porters一樓，從JR「櫻木町」站徒步約10分鐘可抵達。結帳櫃台旁可以看到吉伊卡哇燒模樣的小八貓、吉伊卡哇及兔兔雕像。

除了吉伊卡哇燒之外，店裡也有販售相關的週邊商品。

因為到訪當天不用事前在網路上預約，所以直接在現場加入排隊行列。

吉伊卡哇燒沒有單售，只有三種組合可以購買，分別是A組合的吉伊卡哇（小倉紅豆）&小八貓（奶油）&兔兔（巧克力）、B組合的吉伊卡哇（草莓）&小八貓（紅豆奶油）&兔兔（布丁），以及C組合的六種口味各一。

圖片來源：ちいかわ焼き公式X

其中7月15日更新的B組合口味為期間限定推出，並即將於11月25日起配合當日開幕的「Aeon Mall幕張新都心」2號店，推出全新的三種口味（如上圖）！

現場實際拍攝照片

排隊過程中可以看到吉伊卡哇燒的製作過程，玻璃牆上也有註明可以拍照但不要拍到人臉。

師傅手腳俐落地進行著製作吉伊卡哇燒的每個步驟，而在過程中對於成品的外觀亦是絲毫不馬虎。

排了將近半小時之後終於看到結帳櫃台。

展示櫃中可以看到吉伊卡哇燒以及其他周邊商品的樣品。

結帳之後收據上會有號碼，可以到一旁的等候區等待叫號取餐。等了大約20分鐘之後終於輪到我！

這次買的是B組合，一打開紙盒可以聞到甜甜的香氣。

大快朵頤之前先來仔細端詳一下外貌。

每一個看起來都相當飽滿。

因為剛拿到沒多久就馬上享用，所以外皮的最上層還保持酥脆，實際的口感也和看起來一樣相當紮實又稍微帶有嚼勁。而內餡的部分，吉伊卡哇的草莓口味吃起來很像加熱後的草莓優格，總覺得會不會冷藏過後再吃會美味一些。

小八貓的紅豆奶油內餡沒拍到照，但吃起來是紅豆泥和奶油充份混合均勻後的味道。而上圖是兔兔的布丁口味，吃起來就是加熱後的布丁卡士達的味道。兩種實際吃起來都和我想像中的味道差不多。

因為不管是外皮或是內餡的份量都不算少，所以和朋友兩個人分食之後還是覺得非常有飽足感（笑）。