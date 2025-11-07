【Karen入住心得】高雄日航酒店 Hotel Nikko Kaohsiung｜在南國找到屬於自己的步調

說真的，我一直覺得旅行最迷人的地方，不是去了哪裡，而是

在陌生的城市裡，找到一個能讓自己放鬆下來的角落。

而這趟高雄行，「高雄日航酒店 Hotel Nikko Kaohsiung」就是那個讓我慢下來的地方。

🏨 低調卻溫柔的迎接

抵達飯店，走進大廳那一刻，空氣裡有一種淡淡的木香，讓我感受到旅行時，那些靜靜的、卻放鬆的瞬間。

整體的香氣是充斥在飯店的每一個角落，所以不管走到哪裡心情都是感覺舒適且愉快的！

整間飯店走的是小兒橋精緻華麗的路線，每一個角落都很乾淨、很有秩序感。

服務人員的笑容也不是那種「制式的親切」，而是真的讓人覺得「到了，就好好休息吧。」

🛏 小而精緻，是最剛好的距離

房門打開的瞬間，那股日式的溫柔就讓我完全卸下防備。

柔和的燈光、溫潤的木質調、整齊卻不冷漠的空間設計，大大的落地窗，一切都剛剛好。

房內的每個細節都藏著貼心：

插座的位置剛好在床頭、浴室的毛巾疊得一絲不亂、甚至連浴缸的深度都恰到好處。

那一刻我突然明白，「小而精緻」不是少，而是恰如其分。

🌿 放慢節奏的享受：健身房、三溫暖、泳池

入住後我立刻去健身房晃了一圈。

器材雖不多，但維護得很乾淨，空氣流通也很好。

接著，我最喜歡的部分來了：三溫暖與泳池！

三溫暖的空間寧靜到能聽見自己的呼吸，酒店的三溫暖空間在盥洗的部分有單人也有純隔間，可以依照自己的需求選擇想要盥洗的方式！

熱氣在皮膚上緩緩散開，整個身體都被柔軟地包覆。

泡完再到泳池看看夜景，城市的燈光映在水面上，那一刻我覺得，人生可以再慢一點也沒關係。

🍽 早餐裡的「日式溫度」

早餐種類不算多，但每一道都用心。

最棒的地方是飯店早餐提供現榨的果汁，是原果鮮榨，讓人一早就覺得幸福感滿滿。

那種「簡單卻很好吃」的感覺，真實又安心。

💭 關於「高雄日航酒店」，更像是一種狀態

對我來說，這間飯店不只是個住宿地點，更像是一個重新找回「自己節奏」的地方。

在這裡，你不用趕著去哪裡、只要泡杯茶、拉開窗簾，看著高雄的天色漸變，

那份「存在感」就回來了。

他是五星級的飯店、但卻不會讓人感覺到壓迫，而是那種——你住過一次，就會想再回來的溫柔。

📍 旅人筆記｜高雄日航酒店 Hotel Nikko Kaohsiung

📌 地址：806023高雄市前鎮區林森四路268號（近三多商圈）

📌 設施：健身房、三溫暖、泳池、餐廳

📌 風格：日式簡約、低調奢華

📌 適合：喜歡安靜放鬆、注重服務細節的旅人

💬 最後的心裡話

有時候我們不缺遠方，只缺一個能讓心暫時停靠的地方。而這間飯店，剛好就是那個「剛剛好」的地方。