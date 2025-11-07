【福岡車站美食推薦】西新初喜 KUTEN 博多店：伊萬里和牛入口即化

來到福岡，除了博多拉麵與屋台小吃，想體驗一頓高水準的日式壽喜燒，「西新初喜 KUTEN 博多店」絕對是值得安排的一站。餐廳就位於 JR博多城 AMU PLAZA 10 樓，從車站出閘後搭手扶梯即可抵達，交通極為便利。這家老字號壽喜燒名店以 伊萬里牛與黑毛和牛 聞名，堅持嚴選油花均勻、入口即化的頂級肉品。

餐廳內裝以 木質色調與柔和燈光 為主，搭配綠意造景，營造出寧靜優雅氛圍。座位設計寬敞，適合情侶、家庭或商務聚會。服務人員態度細心，會為客人介紹肉品部位與烹調方式，讓整場用餐多了幾分儀式感。

此次體驗的是 「特選牛舌與特選和牛壽喜燒套餐」。前菜小菜三品開胃精緻，另附 生火腿沙拉，鹹香與清爽交錯。接著端上滿滿蔬菜盤，包含豆腐、洋蔥與菇類，吸收壽喜燒湯汁後特別入味。主角則是 伊萬里和牛與牛舌拼盤（170克），油花分布細緻，牛舌Q彈、和牛輕涮幾秒再裹上蛋液，柔嫩香滑、入口即化，讓人驚豔。

主食可選 白飯或烏龍麵，後者吸附湯汁更添風味。套餐最後以 冰淇淋與提拉米蘇雙拼甜點 收尾，並附一杯飲品，整體搭配恰到好處，飽足感十足又不顯膩。

餐廳營業時間為 11:00～22:00（最後點餐約21:00），與百貨營業時間一致，無論是中午購物後或晚間搭車前用餐都方便。菜單提供多語版本，主打 壽喜燒、涮涮鍋與頂級和牛料理，套餐式份量適中，價格合理。

整體來說，「西新初喜 KUTEN 博多店」集 地點便利、環境優雅與頂級肉品 於一身，是福岡旅程中能同時滿足味蕾與氛圍的理想選擇。若想在博多站附近享受一頓高品質壽喜燒饗宴，這裡絕對值得列入必訪清單。

原文：【西新初喜KUTEN博多店】博多車站美食推薦，和牛入口即化的美味體驗

