超殺日韓港、東南亞來回機票！香港4,999元起、釜山7,299元起、峴港6,999元起

釜山甘洞文化村。 圖：KKday／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】「ITF台北國際旅展」倒數登場，各家旅行社優惠盡出！旅遊電商平台 KKday 繼日前線上旅展起跑後，除了推出每日整點全球人氣旅遊商品買一送一、各國必備 SIM 卡天天1元瘋搶、全球飯店5折起等優惠。

針對 ITF 線下旅展，近日也公布新一波優惠機票，主打日本、韓國、泰國、越南、港澳免萬元的來回機票，香港3日來回機票最低價格只要4,999元起，針對日本線，推出台灣虎航石垣島4日、5日來回機票7,999元起，樂桃航空沖繩4日來回機票8,888元起，泰越捷航空北海道6日來回機票11,888元起，樂桃航空東京4日、5日來回機票10,500元起，樂桃航空大阪5日來回機票10,688元起。

▲香港維多利亞港。 圖：KKday／來源

至於韓國線，則主打濟州航空首爾5日來回機票9,900元起、釜山5日來回機票7,299元起，德威航空濟州5日來回機票7,888元起，以及釜山航空、易斯達航空、真航空等一系列韓國超值機票。針對東南亞機票，主打曼谷6日來回機票7,499元起、新加坡4日來回機票5,999元起、峴港5日6日來回機票6,999元起。除了超值機票外，KKday 也推出歐洲鐵路全境通行證8折、倫敦全天暢遊通行證8折、瑞士旅行通行證多送2日等超值優惠！

▲沖繩石垣島。 圖：KKday／來源

除了 ITF線下旅展的現場下殺商品外，KKday 也同時預告雙11檔期優惠，將於11/07-11/11推出「轉出1111點旅行金」活動，有機會抽中1,111點的加碼點數、獲得海外各國旅遊折扣碼；另於11/10-11/11同時推出兩日限定的「KKday 會員日」，消費者只要下單滿新台幣6,000元，就能獲得1,000點的 KKday Points，再加碼針對黑鑽、白金會員各自推出當日12:00瘋搶1折、7折海外旅遊商品，13:00開搶國旅樂園買一送一，14:00開搶日韓泰超值機票、滿額折500元，另祭出黑鑽會員點數狂飆5倍、白金點數3倍大放送，讓買氣從「ITF台北國際旅展」一路延續至雙11檔期！

