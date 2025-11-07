想放空就來台東！台東四大住宿地點總整理！

趣淘漫旅-台東。圖／agoda

台東背倚翠綠的花東縱谷，面對湛藍的太平洋，好山好水好風景讓前去遊玩的旅客流連忘返，有名的知本溫泉更是每年吸引無數人潮造訪~小編整理了幾間網友熱推的台東CP值超高飯店，讓大家可以在倘佯台東好山好水好風景的同時，享受寬敞舒適的房間和超貼心服務！

台東飯店推薦｜快速導覽＋分類

想來台東享受山海美景與慢活節奏，或是參加熱氣球活動嗎？這篇幫你精選多間高評價台東飯店，三大區域住宿特色整理給你～

➢ 台東市：交通便利的台東市區，近鐵花村、台東觀光夜市、海濱公園等景點

➢ 知本鄉：泡溫泉必住！位於知本溫泉區，療癒又舒適的景觀溫泉飯店

➢ 池上、鹿野：滿滿的田園風光，騎腳踏車遊伯朗大道、參加熱氣球嘉年華必住

台東飯店推薦｜台東市

來到台東想要住在交通方便又熱鬧的地方的話，推薦住在台東市區。這裡的生活機能優，且也鄰近鐵花村、台東觀光夜市、海濱公園等景點，無論是親子出遊還是情侶度假，都能找到合適的住宿選擇。

THE GAYA HOTEL 潮渡假酒店

The GAYA Hotel 潮渡假酒店。圖／agoda

The GAYA Hotel 潮渡假酒店。圖／agoda

THE GAYA HOTEL坐落於台東市區，距離鐵花新聚落、台東觀光夜市都只要走約3分鐘而已，地理位置超級方便～THE GAYA HOTEL最吸引人的地方就是，他是台東目前唯一擁有高空無邊際泳池的飯店，除了可以遠眺山海景，也可以俯瞰整個台東市景，頂樓的視野真的超級遼闊。另外，他們部分的房型也能直接在房內賞整個台東市景，舒適的房型再加上豐富的設施，渡假感真的超高！

☞附近景點：鐵花村、正氣路美食一條街、台東觀光夜市

地址：台東縣台東市新生路169號

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

娜路彎大酒店

台東娜路彎大酒店。圖／agoda

台東娜路彎大酒店。圖／agoda

位於台東市區的娜路彎大酒店於2022起陸續翻修了所有客房，而他們的客房也超級多元，有可以邊泡湯邊賞星空美景的星空天浴套房，也有超大陽台的景觀蜜月星空房，如果是帶孩子或是毛孩一起入住的話，娜路彎大酒店也有提供豪華親子房和寵物專屬客房。另外，館內的設施除了有以深層海水打造的美人湯SPA、室內三溫暖之外，也有適合孩子們放電的親子互動區、兒童賽車場與溜滑梯球池，是一間非常適合全家一起入住的台東親子飯店～

☞附近景點：卑南文化公園、鐵花村

地址：台東縣台東市新生路169號

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

台東桂田喜來登酒店

台東桂田喜來登酒店。圖／agoda

台東桂田喜來登酒店。圖／agoda

台東桂田喜來登酒店是台東第一間國際級的五星渡假型酒店，他們的裝潢設計以鮮明的色系，再搭配木質建材與金屬鐵件，讓旅客從一進到大廳，就能感受到時尚又大器的氛圍～台東桂田喜來登酒店的電梯也超有特色，透明圓柱狀的膠囊形狀，再加上像是書牆一樣的樓層設計，讓人不禁想要拍上幾張照片！另外，飯店設施也超級多元，有露天泳池、積木牆、創意拼插牆以及三溫暖等，如果來想要場高級的享受，推薦入住這裡啦～

☞附近景點：鐵花村、正氣路美食一條街、台東觀光夜市

地址：台東縣台東市正氣路316號

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

台東飯店推薦｜知本鄉

想要泡湯放鬆的旅客，推薦來住知本一帶！知本鄉擁有豐富的溫泉資源，加上多間溫泉飯店林立，是台東人氣最高的泡湯勝地之一。不管是純泡湯還是享受頂級度假Villa，這裡都有超豐富的選擇等你來住。

知本老爺大酒店

知本老爺大酒店。圖／agoda

知本老爺大酒店。圖／agoda

知本老爺大酒店最具特色的就是他們的三大溫泉風呂，分別有室內／外裸湯的「星月風呂」和「心采風呂」，以及佔地400坪的「天幕風呂」，而「天幕風呂」中更是提供了四座不同材質的湯屋，如果是想要來好好體驗知本溫泉的旅客，知本老爺大酒店千萬不能錯過！此外，他們的房型也非常寬敞舒適，且多數房型都擁有大型景觀窗，可以欣賞綠意的山林景觀～

☞附近景點：知本國家森林遊樂區、國立臺灣史前文化博物館

地址：台東縣卑南鄉龍泉路113巷23號

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

富野溫泉休閒會館

富野溫泉休閒會館。圖／agoda

富野溫泉休閒會館。圖／agoda

對於想要花小錢到台東泡溫泉的家庭來說，知本富野溫泉休閒會館絕對是最佳選擇！位於台東知本內溫泉區的知本富野溫泉休閒會館擁有聞名國際的美人湯，還有大型的露天溫泉spa！如果想在房間內享受溫泉，客房也有提供溫泉浴缸和浴袍唷~泡完溫泉想到附近走走的話，知本富野溫泉休閒會館提供免費的自行車，可以到附近的峽谷、瀑布和森林遊樂區遊玩，不想出飯店的話，飯店內也有兒童遊戲區、橋棋藝室和DIY活動教學等，超級適合全家大小一起出遊喔～

☞附近景點：知本國家森林遊樂區、國立臺東大學

地址：台東縣卑南鄉龍泉路16號

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

台東住宿推薦｜池上、鹿野

嚮往山野環繞的靜謐氛圍的話，可以選擇池上或是鹿野。這裡多被稻田或是群山環繞，是親近大自然的超優選擇，且如果是想要參加熱氣球嘉年華，或是騎腳踏車等戶外活動，那你絕對不能錯過這裡！

日暉國際渡假村

日暉國際渡假村。圖／agoda

日暉國際渡假村。圖／agoda

日暉國際渡假村是一間充滿峇里島風情的溫泉渡假村，園區內不僅有舒適的溫泉套房，還提供總統級的Villa別墅。其中的Villa房型更是配有私人景觀庭園、造型泳池、觀音石按摩池等多項設施，讓人一入住就不想離開！另外，他們的公共設施同樣超多元，不僅包含五大主題的戶外泳池和三溫暖，還有兒童戲水池、溜滑梯球池、SWITCH體感遊戲機等，不論大人小孩，入住日暉國際渡假村絕對都能享有最好玩的假期！

☞附近景點：伯朗大道、大坡池、天堂路

地址：台東縣池上鄉新興路107號

訂房網評價：8.2/10(Agoda)

綺麗渡假村

綺麗渡假村。圖／agoda

綺麗渡假村。圖／agoda

綺麗渡假村位於鹿野高台開車約10分鐘就能抵達的地方，地點超級方便。他們最具特色的就是所有的房型皆有超大的溫泉浴池，並提供紅葉溫泉，而且飯店設施還設有露天泳池／溫泉池、兒童遊戲室、沙坑戶外遊戲場等應有盡有，如果是夏季來到台東準備參加熱氣球嘉年華的旅客，這間綺麗渡假村千萬別錯過！

☞附近景點：鹿野高台、鹿野火車站、鹿野神社

地址：台東縣鹿野鄉中華路一段260號

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

