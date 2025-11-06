2025-11-06 15:58 summer
全聯火鍋祭開跑！十味觀再攜手狂一鍋、樂雅樂推三大聯名湯底 第二件五折限時開吃
隨著秋冬鍋物旺季登場，全聯火鍋祭再掀一波熱潮。以台灣在地研發與創新鍋底著稱的「十味觀食品股份有限公司」，今年再度攜手兩大人氣餐飲品牌推出全新話題鍋物。由素有「全台最資深吃貨企業家」之稱的蔡辰男會長領軍，十味觀與「狂一鍋」及日系餐飲「樂雅樂Royal Host」聯手打造三款創新風味湯底，於全聯火鍋祭期間獨家亮相，更推出「第二件五折」限時優惠，要讓饕客一次把經典與創意端回家。
資深餐飲操盤手領軍 三度聯名再創話題
蔡辰男會長過去曾創立台北來來飯店、高雄漢來飯店，在餐飲市場深耕多年，2016年更以「正宗東北酸菜白肉鍋」於全聯火鍋祭打出亮眼銷量，奠定十味觀在火鍋湯底市場的地位。2024年與「狂一鍋」合作推出的「爆炒蒜頭蛤蠣雞鍋」更引發購買熱潮，今年再度進化，攜手打造全新辣香系鍋物。
同時，看準市場對日系風味的喜好，首次與人氣餐廳「樂雅樂Royal Host」合作開發兩款家庭式暖胃湯底，讓消費者在家煮鍋也能享受餐廳等級的層次風味。
三款聯名新品一次亮相 經典×創意一次滿足
本次全聯火鍋祭聯名主打三款特色湯底，每一款都展現不同飲食文化與風味層次：
● 狂一鍋 × 十味觀《狂派酸菜魚鍋》
酸香濃郁、辣勁十足，將川味酸菜魚與台式熱鍋風格融合。一入口先感受酸香開胃，接著辣度堆疊出勁爽快感，是愛吃辣老饕的指定口味。嚴選酸菜魚經典湯頭比例，風味直逼店內招牌料理。
● 樂雅樂 × 十味觀《鹽麴香醇雞白湯鍋》
以日式鹽麴入湯，結合慢火熬製的雞骨高湯，湯色乳白、口感細緻溫潤。鹽麴的自然鮮甜凸顯雞湯原味，香氣柔和不膩口，不論是火鍋料、蔬菜或雞肉片都能完美搭配，是家庭共食的暖心首選。
● 樂雅樂 × 十味觀《味噌咖哩牛奶鍋》
結合味噌的濃郁深韻、咖哩的辛香層次與牛奶的滑順口感，打造出全新日系創意鍋底。湯頭香濃而不膩，風味多層次且圓潤細緻，完美呈現正宗日系火鍋的風味精髓，是秋冬最具療癒感與討喜度的鍋物代表口味。
全聯限定開賣 第二件五折限時優惠
三款聯名湯底均於全台全聯門市獨家販售，火鍋祭期間加碼推出「第二件五折」限時優惠，主打「好買、好煮、好囤貨」，鎖定家庭客、上班族及火鍋控族群。
十味觀表示，今年鍋物市場競爭激烈，但聯名商品具備品牌辨識度與風味新鮮感，加上價格親民、保存便利，相信將再次掀起購買熱潮。
通路多元、宅家也能輕鬆開鍋
品牌強調，本次聯名湯底不只是便利食品，更是將餐廳級風味轉化為家庭式料理的代表。無論是週末聚餐、露營野炊或冬季宵夜，都能輕鬆復刻名店風味。
除全聯實體通路外，十味觀亦同步提供線上選購：
● 官網：https://www.shiweiguantw.com/
● 蝦皮商城：https://shopee.tw/shiweiguan
