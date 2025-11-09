新社花海暨台中國際花毯節 史上最大主花毯 + 飛天小女警主題裝置是最大亮點



主花毯-花花、泡泡、毛毛

台中賞花「趣」！台中重要花卉盛典「新社花海暨台中國際花毯節」，今(2025)年將於本周六(8日)，一連23天，直至11月30日止，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場，活動期間每日 08:30 至 16:30 開放，橫跨4個週休假日，由於今年以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合，2公頃絕美花毯，值得遊客「花」心思，來一場賞花遊。





創意主題區-小女警出任務





「2025新社花海暨台中國際花毯節」，現場除了花海，還設置了15個裝置藝術，可以看到多個呈現飛天小女警角色的藝術裝置，包含：聰明樂觀的領導者花花（Blossom）、天真愛撒嬌的少女代表泡泡（Bubbles），以及活潑好動的堅強後盾毛毛（Buttercup）！還有許多隱藏角色元素等大家來探尋！





值得一提的是──今年的主花毯「花城任務」高18米、直徑60米，為歷屆最大作品，以魔人啾啾的基地為裝置的最高點。主要裝置每日於09:00 – 16:00之間，每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態，營造奇幻氛圍。不僅如此，主花毯內還設置以動畫中經典場景為靈感的裝置，如：盪鞦韆、甜甜圈店等人氣打卡點，能讓大小朋友親身走入其中，進行探索與拍照，留下美好回憶。















台中市觀旅局陳美秀局長表示，除了主花毯，現場更呈現了多個代表場景，包含：飛天小女警的家、市政廳，以及動畫中熟悉的角落。遊客不僅能遇見花花、泡泡與毛毛立體裝置，也可能與尤教授、小鎮村市長、會說話的狗等經典角色，以及粗暴小子、阿米巴幫、壞死幫派、「他」等反派角色立牌。

除了各項裝置外，現場同步設置飛天小女警限定主題館，販售超過200種周邊商品及在地農特產，包括小農水果禮盒、DIY香菇太空包、柑橘果凍等，帶動地方產業與觀光經濟。觀旅局也與社區合作推動永續共創，由長者與幼童共同創作花藝作品，活動期間借展，結束後回歸社區，實踐「共享、循環、再生」的核心精神。

2025臺中國際花毯節以「動畫元素 × 花卉藝術 × 永續共創」結合，從主花毯到花卉裝置，全面展現創新與驚喜，中台灣的民眾若想來場賞花遊，11月8日起不妨前往新社，親身感受這場融合花卉、動畫元素與城市精神的年度盛典。

相關花毯節訊息，可至「台中國際花毯節官網」(https://www.flowercarpet.tw/)或「大玩台中」臉書粉絲團查詢。





※.2025台中國際花毯節海報──

