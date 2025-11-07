住進百年古民家！東南旅遊榮獲日本官方最優秀獎 以「不一樣四國」打動旅客的心

大洲城下町NIPPONIA。 圖：VMG HOTELS & UNIQUE VENUES／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣旅客赴日熱潮持續延燒，去年突破600萬人次，創下歷史新高。為深化台灣旅客的日本旅行體驗，並開拓更多元、更具地方特色的旅遊線路，日本觀光局（JNTO）睽違三年後，再次舉辦指標性訪日旅遊商品企劃競賽－「第8屆發現心日本獎」。

▲東南旅遊以「【不一樣四國】保住 NIPPONIA 大洲城下町、道後溫泉、創永續物語5日」行程，勇奪最高榮譽「最優秀獎」。 圖：東南旅遊／提供

此次競賽以「探索不一樣的日本」為核心概念，旨在鼓勵旅行社擺脫傳統大眾化行程，發掘日本地方隱藏魅力。競賽結果11/03揭曉，東南旅遊憑藉「【不一樣四國】保住 NIPPONIA 大洲城下町、道後溫泉、創永續物語5日」行程，以其高度的獨創性與永續性，在眾多參賽作品中脫穎而出，勇奪最高榮譽「最優秀獎」。

日本觀光局指出，此獎項目的是鼓勵遊日行程創新，讓旅客以全新心情發現不一樣的風土人情。東南旅遊的獲獎，不僅是對其產品企劃力的最高肯定，更揭示了「在地創生」與「沉浸式文化體驗」將是引領下一波日本旅遊的關鍵趨勢。

▲ 四國愛媛縣大洲城。 圖：VMG HOTELS & UNIQUE VENUES／來源

東南旅遊此次獲獎的「不一樣四國」行程，精準回應了市場對「深度」與「獨特性」的渴求，其獲獎關鍵亮點在於：

亮點一：住進「活的歷史」，從觀光客變身城下町居民

行程最大突破，是獨家安排入住兩晚「大洲城下町 NIPPONIA」。這並非單一飯店，而是將數棟百年歷史的古民家、倉庫精緻修復而成的「分散型飯店」。旅客不再是隔著紅線「參觀」古蹟，而是實際「住進」歷史，在私人空間中感受木造結構的溫暖，在清晨薄霧中漫步於無人的古城街道，沉浸式體驗城下町的日常。此模式更將觀光收益直接回饋於古蹟維護，是「永續旅遊」的最佳實踐。

▲手作和菓子。 圖：社團法人 KITA MANAGEMENT／來源

亮點二：挖掘「創生故事」，賦予旅行「關係人口」新意義

「最優秀獎」的肯定，關鍵在於行程的「永續物語」敘事性。行程跳脫景點打卡，深入愛媛縣的創生現場，例如探訪以傳統和紙、木蠟工藝聞名的內子町。旅客將有機會與當地職人或返鄉青年實際交流，理解在觀光人潮外，當地人如何應對人口外移挑戰，並透過創意將傳統工藝轉化為新商機。這使得旅行不再只是單向消費，而是雙向的文化理解。

▲松山道後溫泉。 圖：東南旅遊／提供

東南旅遊：旅遊的未來在於「價值」而非「價格」

東南旅遊副董事長李樹發表示：「台灣赴日旅遊市場已臻成熟，旅客不再只滿足於低價或購物，而是追尋『獨特的體驗』與『旅行的意義』。此次獲日本官方最優秀獎，是對我們團隊的最高肯定。」

東南旅遊日本部副總經理溫怡誠強調：「『在地創生』不該只是口號，而是能實際體驗的產品。我們非常榮幸能將四國愛媛縣大洲的地方傳統魅力帶給台灣旅客，未來也將持續結合更多能與在地共好、共榮的深度行程，為旅客創造無可取代的『旅行價值』。」

「【不一樣四國】保住 NIPPONIA 大洲城下町、道後溫泉、創永續物語5日」行程已於「東南旅遊」官網上架，一起來感受心日本非凡旅遊體驗！

