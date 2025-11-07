世界花園打卡趣！櫻花、油菜花、鬱金香、粉蝶花全攻略 最強行程ｘ多項優惠ITF搶先GO

永信旅遊以「世界花園打卡趣」專區，引領遊客暢遊全世界的繽紛花季。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年四季、不同花季，世界如一座展現季節更迭的浩瀚花園！擅長操作優質旅行產品的永信旅遊，別出心裁以「世界花園打卡趣」專區，邀請遊客展開夢幻的2026年追花之旅－春季櫻花浪漫飛舞、鬱金香與風信子繽紛綻放、金黃油菜花閃耀如金波，到了夏日還有如夢似幻的粉蝶花海，每一趟旅程、每一處花顏，都是最美的邂逅。

｜櫻花季｜2月～4月中旬 日本．中國大陸

當春風拂過山川與湖畔，正是櫻花悄然綻放時，也為旅途染上柔粉色的浪漫！無論走進日本或中國大陸，都是一場與自然共呼吸的春日盛宴。

▲平壩萬畝櫻花的景觀，帶來震撼春景色。 圖：shutterstock／來源

中國大陸最美櫻景色就在【貴陽萬畝櫻花9天】自由行，探訪平壩萬畝櫻花園與金黃油菜花田，沉浸在花海交織的絕美畫卷。漫步壯闊的黃果樹瀑布、奇幻的萬峰林與馬嶺河峽谷，感受大自然的原始力量；在全世界最大的苗族聚居村寨，體驗少數民族的人文風情，邂逅獨一無二的西南春日時光。

日本九州的【熊本賞櫻百選5天】是櫻色與溫泉共築的旅程，安排海之中道櫻花廊、金鱗湖、門司港懷舊散策，覽盡季節之美！採草莓、品嘗日本三大蟹，則是極上味蕾饗宴。在湯布院與別府地獄，感受山林與湖光的柔和靜謐，更有令人感到療癒舒心的溫泉浸潤。

｜鬱金香季｜3～5月初 歐洲深度遊

漫步在鬱金香花海與風信子森林，沿途是古堡、教堂等史蹟建築，彷彿走進浪漫童話，永信旅遊「世界花園打卡趣」精心規劃多款歐洲賞花路線，不論家庭旅遊、蜜月旅行、好友同行，都能找到適合的旅程。

▲荷蘭的鬱金香花季，是春日造訪歐洲不可錯過的繽紛美景。 圖：shutterstock／來源

● 荷比盧法一次滿足 四遊船盡享歐陸悠閒風采

推薦想一次遊歷多國的旅客，參加【花季優選荷比盧法12天】，不僅可走訪荷比盧法四國，更可在庫肯霍夫鬱金香花園、庫勒穆勒美術館，感受繽紛花海與藝術之美。前往風車村、沃倫丹漁村、古蹟小鎮布魯日，還有法國烘焙坊 PAUL 的發源地里爾，以及「全世界最美書店－天堂書店」所在地馬斯垂克！阿姆斯特丹、羊角村、布魯日、塞納河的《經典四遊船》，更以不同視角欣賞歐陸之美。

● 荷比盧 網美路線令人眼睛一亮

暢遊荷比盧三國行程的安排，永信旅遊提出2款不同遊程，【鬱約浪漫花香荷比盧12天】引領旅人走進庫肯霍夫鬱金香花園、哈布勒森林紫色風信子花海，感受雙花園的雙重浪漫。造訪皇家台夫特藍瓷博物館、鹿特丹時尚市場與方塊屋、滑鐵盧古戰場、北海景觀蒸汽火車、海尼根啤酒體驗館，更特別企劃梵谷森林美術館，獨具藝術氣息。

同樣暢遊三國、雙花海的【紫愛荷比盧～歐洲最美雙花海10天】，則是時尚新穎的策劃，相當適合揪好友一起去玩！除了必訪景點之外，特別安排網路大推的五大傳統風味料理：北海鯡魚風味餐、比利時淡菜義大利麵、羊角村傳統醬烤肋排、荷蘭鄉村煎餅風味料理、比利時奶油燉雞風味料理，更有「網紅最愛人文建築餐廳」荷蘭傳統風車建築餐廳、比利時原子球塔景觀風情餐廳、盧森堡雨果山城復古法式料理，為用心規劃、市場少見的歐遊行程。

▲美得令人屏息的比利時哈勒布森林藍紫風信子花毯，也是永信旅遊「世界花園打卡趣」的主題行程之一。 圖：shutterstock／來源

● 荷比法 藝術與美饌的風格旅行

【花季優選荷比法10天】除了有阿姆斯特丹、羊角村、布魯日、塞納河的《經典四遊船》，「雙宮雙花園」更顯浪漫，漫遊凡爾賽宮、羅浮宮，置身歷史、藝術的瑰寶，更有季節限定庫肯霍夫鬱金香花園、哈勒布森林藍紫風信子花毯。

【花季優選荷比北法12天】以庫肯霍夫鬱金香花園、經典四遊船揭開旅程的序曲，前往孤島「聖米歇爾山」，這座世界文化遺產自中古世紀以來就是宗教與建築的奇觀，神秘而孤絕的風景，相當值得一訪；此外，羅亞爾河岸「六個女人的城堡」雪儂梭堡，和以達文西設計的雙螺旋階梯聞名的香波堡，也是必訪景點。

【「新」花怒放～優選荷比法10天】安排搭乘新加坡航空，由布魯塞爾進出，行程輕鬆而精緻，囊括西歐必訪兩大藝術博物館「羅浮宮博物館」、「梵谷森林博物館」，以及羊角村、阿姆斯特丹、塞納河遊船，更前往百年美饌餐廳，以頂尖法餐手藝帶來味蕾驚喜。

｜油菜花季｜2月～4月

精選中國大陸黃金油菜花田，漫步金色花海，暖陽灑落、花海如千頃波，彷彿置身金色海浪，拍照打卡最是壯觀，從而感受春天的溫暖與活力。

▲穿越四川嘉陽油菜花海中的小火車，構築了世界唯一的田園美景。 圖：shutterstock／來源

宛如走進花毯仙境，四川嘉陽油菜花不僅有令人震懾的油菜花梯田，更有世上僅存的唯一工業革命化石－窄軌蒸汽機車，每到春季，萬畝油菜花海中穿越的小火車，是獨樹一格的風景，【花現四川嘉陽油菜花、金川梨花8天】自由行更探索川西秘境，走訪「蜀山之后」四姑娘山的壯麗雪峰與「中國最美鄉村」丹巴甲居藏寨，漫遊木格措賞高山湖泊絕美景色，朝聖世界現存最大的摩崖石像－樂山大佛，當然還有萌力無敵可愛熊貓！

提到中國大陸的油菜花田，絕不能錯過江西婺源，金黃花海與粉牆黛瓦的徽派村落，是攝影與賞花愛好者心中的夢幻勝地，【婺裏看花篁嶺油菜花8天】自由行探訪婺源篁嶺油菜花梯田，順遊贛家土建築「望仙谷」，引人走進仙俠世界；世界遺產廬山、龍虎山為世界遺產景區；夜幕降臨再登臨滕王閣，觀賞贛江兩岸燈光秀，為這趟山水人文交織的江西之旅畫下最浪漫的句點。

｜粉蝶花季｜4月中旬～5月下旬

日本粉蝶花盛開如海，藍色花浪隨風搖曳，宛如走進夢幻的天空畫布。

▲可愛精緻的粉蝶花海，有著走進童話般的甜美風味。 圖：shutterstock／來源

大分縣久住花公園坐落於阿蘇國立公園內的九重台地，種植超過500種、500萬株各色鮮花，每到春季是粉蝶花、鬱金香的花海景致，【福岡粉蝶花～鬱金香嘉年華5天】除了安排絕美花海，還有A5和牛燒烤、三大蟹吃到飽，搭乘萌熊彩繪電車、湯布院溫泉，更顯花季的豐富旅程。

即將迎來全台最大年度旅遊盛會「ITF 台北國際旅展」，永信旅遊將於11/07（五）至11/10（一）於南港展覽館推出以「永信市集」為主題攤位的世界巡禮，攤位編號「I 2403」，有各項加碼活動、精采好禮，「世界花園打卡趣（https://www.ystravel.com.tw/flower_season）」的花季主題旅遊更是重頭戲，還有中南美暨非洲、寒假過年暨熱門行程、優選航空合作、極光、蜜月等多項熱門行程，讓遊客以旅展才有的限定優惠價格玩遍全世界。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野