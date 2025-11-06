帶小孩出遊泰國怎麼選飯店？曼谷親子友善住宿清單來了！

西隆河景中心點酒店。圖／Booking

泰國可是台灣人最愛去的東南亞國家，物價便宜、CP值超高，非常適合全家帶著小小孩一起出遊。不過爸媽帶小孩出門，住宿始終是個難題，飯店對小朋友的友善程度，大大影響到出遊的舒適度啊！因此小編這次特別準備了幾間曼谷親子旅館，相當受到爸媽們推薦，讓大人小孩都玩得盡興！

看詳細全文連結：【曼谷親子酒店】全家輕鬆享受！精選9間曼谷親子飯店推薦

曼谷景點全攻略：曼谷吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行

快速導覽｜曼谷親子酒店挑選技巧

曼谷的地鐵線路複雜，再加上交通船、Grab、嘟嘟車和公車等，難免讓人眼花撩亂，光是熱門住宿區就有五、六種選擇，那究竟住在哪裡才適合親子旅客呢？小編推薦交通便利的素坤逸區、市區熱鬧的暹羅區和渡假必備的昭披耶河區，這些區域不僅交通便利，還有許多親子友善措施，絕對能讓全家大小都開心喔～

曼谷親子飯店挑選原則：

1.選擇交通便利、近BTS地鐵站的地點

BTS地鐵站行經的路線都是各大商圈、熱門景點之間，因此在曼谷選擇住宿時，不僅要挑走路5分鐘內抵達地鐵站，或是有提供接駁車的飯店，還要留意附近是否為BTS地鐵站，帶著孩子移動才不會太辛苦。

2.確認飯店是否提供親子友善服務

預訂前建議到官網查看，包含兒童入住、早餐的收費限制、兒童備品的種類、是否有兒童遊戲室、用品租借，以及額外的福利或物品贈送，了解清楚才不會遇到臨時沒有的窘境。

3.優先考慮房型寬敞、有家庭房型的住宿

部分曼谷住宿是以雙人房型為主，雖然也能透過加床的方式，讓年齡較小的孩子一起入住，但若是帶大孩子的話就會有些擁擠，選擇家庭房型會更舒適。

曼谷親子飯店推薦｜素坤逸區：交通便利省時

素坤逸區是曼谷最便利的地點，其中Asok站是重要的交通轉運站，BTS空鐵和MRT地鐵在此交會，輕鬆前往熱門景點、觀光區。Nana站則是有較多的酒吧、夜店等，可以體驗曼谷的夜生活。若是喜歡安靜、悠閒步調的話，也可以住在Thong lo站、Phrom phong站周遭，感受在地風情。

曼谷伊卡邁盛捷公寓｜兒童遊戲室ｘ公寓式飯店

曼谷伊卡邁盛捷公寓。圖 ／ agoda

曼谷伊卡邁盛捷公寓。圖 ／ agoda

曼谷伊卡邁盛捷公寓(Somerset Ekamai Bangkok)為公寓式飯店，房間空間超寬敞，設有廚房、洗衣機、沙發等等，設備十分齊全。飯店有一個24小時開放的健身房，更有給兒童使用的遊戲區，分為室內和室外兩個區域，尤其室外遊戲區還是小沙坑和溜滑梯呢！小朋友一定超愛的～一般泳池也有給兒童專用的游泳池，親子住宿完全可以玩的超盡興的呀！

小編偷偷說：12歲以下不加床可以免費同住喔～

訂房網評價：8.5/10 agoda

交通：BTS Ekamai站步行8分鐘

附近景點：Gateway Ekamai購物商場

曼谷素坤逸萬豪酒店｜通羅街附近ｘ熱門空中酒吧

曼谷素坤逸萬豪酒店。圖 ／ agoda

曼谷素坤逸萬豪酒店。圖 ／ agoda

五星級的曼谷素坤逸萬豪酒店(Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit)位在交通便利的Thong Lo站不遠處，也是曼谷的餐飲、購物、夜生活區，附近就是知名的通羅街，有許多知名店家都在這條巷子裡唷！飯店房間超大質感佳，採光明亮，並提供各式兒童設施，附有室外游泳池跟兒童游泳池、兒童遊戲間可供小孩玩耍，還免費提供搖籃和嬰兒床，另外在公共閱讀區也提供各種兒童書籍喔～

小編偷偷說：酒店頂樓的空中酒吧相當著名，一開幕就遭成轟動，記得一定要去看看！

訂房網評價：8.8/10 agoda

交通：BTS Thong Lo站3號出口步行1分鐘

附近景點：四面佛、Central Embassy百貨、Terminal 21購物中心

曼谷親子飯店推薦｜暹羅區：市區熱鬧又好逛

暹羅區的Chi lom站、Siam站非常熱鬧，不僅有眾多商圈、美食能選擇，還有空橋連接各大百貨公司，逛一整天都不會膩，簡直是逛街購物的天堂！並且距離熱門景點曼谷藝術文化中心、湯普生博物館、四面佛都非常近，有計畫要去這些地方的爸爸媽媽們，可以直接住在附近更方便喔～

拉查丹利中心酒店｜有小廚房X免費洗衣機

拉查丹利中心酒店。圖 ／ Booking

拉查丹利中心酒店。圖 ／ Booking

拉查丹利中心酒店(Grande Centre Point Hotel Ratchadamri)的地理位置很好，從地鐵站走路5分鐘抵達，附近生活機能佳，有百貨公司和超市可逛，前往四面佛也很近喔！飯店的所有房型都有洗衣機、小廚房和微波爐能使用，對於有煮飯、消毒奶瓶、加熱副食品的需求的家庭旅客很友善，並且未滿7歲的兒童不加床免費入住。

訂房網評價：8.8/10 agoda

交通：BTS Ratchadamri站4號出口步行5分鐘

附近景點： Central World購物中心、四面佛

曼谷暹羅凱賓斯基酒店｜大型兒童遊樂場ｘ天橋連接百貨

曼谷暹羅凱賓斯基酒店。圖 ／ agoda

曼谷暹羅凱賓斯基酒店。圖 ／ agoda

曼谷暹羅凱賓斯基酒店(Siam Kempinski Hotel Bangkok)位在暹羅附近，飯店旁邊就是知名的Siam Paragon百貨公司，兩棟之間還有天橋相連接，來往相當方便！飯店泳池位在建築物中央，所有房間都可以看到泳池與綠地。值得一提的是，凱賓斯基是全曼谷唯一擁有「走出落地窗就抵達泳池」房型的飯店，而且僅有21間，非常熱門！其中另有親子連通房的房型，方便父母照顧孩子。飯店更有著全曼谷最大的kids club遊樂場，並有專業的工作人員看管，讓爸爸媽媽可以安心讓小孩待在遊樂場，把握空閒機會享受其他服務！

小編偷偷說：飯店還提供免費接駁車至附近的捷運站跟百貨商場。

訂房網評價：9.3/10 agoda

交通：BTS Siam站5號出口步行5分鐘

附近景點： Siam Paragon購物中心、四面佛、Siam Discovery

曼谷親子飯店推薦｜昭披耶河區：渡假首選地

即使帶著孩子還是想感受浪漫的渡假氛圍嗎？昭披耶河親子飯店絕對是最佳選擇，這裡大多是奢華的五星級住宿，除了基本的設施豐富、房型寬敞之外，從房間就能看到超美的河岸風光和夕陽，也有船隻接送旅客到各大景點。而且價格遠沒有想像中高，全家一起也不會負擔太大！

曼谷千禧希爾頓酒店｜房間景觀壯麗ｘ兒童用品租借

曼谷千禧希爾頓酒店。圖 ／ agoda

曼谷千禧希爾頓酒店。圖 ／ agoda

曼谷千禧希爾頓酒店(Millennium Hilton Bangkok)走路就能抵達最熱門的購物中心ICONSIAM百貨，無論是想逛街購物、體驗室內水上市場、吃遍美食小吃都沒問題！每間房間都能看昭披耶河的壯麗景色，頂樓空中酒吧還能看夜景、聽歌手現場演唱，渡假氛圍濃厚。除此之外，飯店的親子友善措施豐富，12歲以下孩童不加床可免費入住，也有嬰兒床、嬰兒澡盆等用品能租借。

訂房網評價：8.8/10 agoda

交通：ICONSIAM碼頭步行1分鐘

附近景點： ICONSIAM百貨、河濱夜市、鄭王廟

曼谷住宿推薦：曼谷之旅住哪區？住宿地圖、推薦飯店一次看

清邁住宿推薦：顏值超高！清邁住宿精選都在這

曼谷景點推薦：住宿訂完排行程！好玩又好買的人氣景點大公開