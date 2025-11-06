2025-11-06 07:07 旅遊經
「晶華蟹宴」登場，各「蟹」將聽「令」！ 大閘蟹、沙公、沙母、處女蟳與鱈場蟹接棒出擊！
晶華_晶華蟹宴即日起登場
【旅遊經 洪書瑱報導】
秋風送爽、蟹味飄香，每每到了秋紅的季節，又是一場場食客翹首以盼的品蟹時節。一直以美食受到饕客喜歡的台北晶華，今年以沙公、沙母、處女蟳、大閘蟹、鱈場蟹等不同蟹種等時令蟹類，在秋蟹最為肥美、膏黃飽滿的季節，由中餐廚藝總監鄔海明負責規劃菜單，於即日起至12月31日止，在館內三樓晶華軒、二十一樓晶華國際聯誼會蘭亭餐廳等，推出「晶華蟹宴」，透過粵、滬、川、台等多元料理手法，演繹秋日蟹紅，最迷人的鮮味，端出今年美味篇章。
晶華軒每一年都會如期推出蟹宴，不妨來看看今年的蟹宴菜色，今年除了推出廣受歡迎的「大閘蟹粉拌麵」、「生拆膏蟹麻婆豆腐」、「膏蟹馬蹄蒸肉餅」、「酸菜粉絲燒膏蟹」、「花雕凍毛蟹」等招牌蟹饌之外，也端出多款新菜。
晶華軒_蟹肉布甸
晶華軒_大閘蟹粉鑲雞翼
晶華軒_魚子蟹膏凍
晶華軒_霸王蟹甲
其中冷盤「魚子蟹膏凍」是以蟹殼滷水為底，將蟹黃、蟹膏與蟹粉疊構出晶瑩剔透的立方體，上方綴以魚子醬，呈現精緻奢華的美味；「蟹肉布甸」是將經典粵菜「蔥薑炒蟹」用創新冷菜手法呈現，將螃蟹拆解重組後，蟹肉與蔥薑細膩拌勻，蟹殼與蟹膏經乳化處理製成冰淇淋口感，最上方點綴以陳皮絲，層次風味令人驚喜；「金蟬鳳翼」則是以鹽炒提香後的大閘蟹蟹粉為內餡、鑲入去骨的雞翅當中後刷上以麥芽糖、醋、酒和水調製成的脆皮水後靜置風乾，出餐前再以熱油淋炸三分半鐘，成品飽滿油亮，入口油脂豐沛、鮮香滿溢，搭配以蔗糖與鎮江醋熬製的蟹醋一同享用，風味更佳。「霸王蟹甲」是將手工拆取的沙公蟹肉與大閘蟹粉佐以洋蔥末、蒜末與少許奶油拌炒調味，接著細心鑲入蟹蓋中，裹上麵包粉後入鍋油炸至香脆金黃，香酥與鮮滑並陳的特殊口感，以及精心挑選的銀器盛盤，大大提升品嘗秋蟹的儀式感。
晶華軒_上湯沙公伊麵
另外，還有豪華令人垂涎的「松葉蟹佛跳牆」，以豬腳、豬腱、土雞與冬筍為湯頭基底，精選乳鴿、鹿蹄筋、火腿、黨參與花菇等珍饈入饌，再佐以日本皇冠吉品鮑、關東刺參與黃魚花膠等頂級乾貨，悉心以宜蘭山泉水慢燉八小時而成，最後放入滋味鮮甜的松葉蟹腳畫龍點睛，湯頭清潤雅致卻底蘊十足。「上湯沙公伊麵」是嚴選重達一公斤以上的斯里蘭卡沙公，以牛油、洋蔥末與蒜末炒香後，加入上湯勾成薄芡後鋪於香脆伊麵之上，麵條吸附蟹香、嘗起來口口都是鮮味。外型精巧奇趣的「芝士海鮮蟹肉盞」則是拌炒手工拆取的沙公蟹肉以及巧達起司、鮮奶油、干貝、蝦仁等食材，完美平衡海味與奶香，成品質地絲滑、香氣馥郁。蟹宴最後可以點用「乾清紅棗燉雪蛤」收尾，以新疆紅棗與雪蛤精心熬製的甜湯，口感細膩甘潤，溫潤滋養。
而位於酒店二十一樓的「蘭亭」，則以滬菜為主調，加入川式辛香與台式溫潤，打造出秋日最具層次的蟹宴風情。「麻油處女蟳麵線」是以黑麻油、老薑與米酒煨煮鮮美的處女蟳，湯頭香潤飽滿、蟹肉鮮嫩細甜，象徵秋日的家常暖意。「宮保滑蛋處女蟳」將川式宮保醬的辣香與滑蛋的柔嫩完美結合，讓鮮蟹在細膩中展現熱烈個性。「醬爆沙公年糕」則是以黑豆瓣醬為底，融合蟹香與年糕的糯韌口感，鹹甜層疊、香氣濃郁。「勁蒜炒沙公」是將沙公與炸蒜加入老母雞湯中煨煮，讓蒜香、蟹香與高湯香氣交織成舌尖最動人的秋味印象。
晶華軒_極品鱈場蟹三吃
晶華軒_鱈場蟹西施泡飯
ROBINS鐵板燒_鹽蒸鱈場蟹腳
大閘蟹季告一段落後，12月1日至2026年1月31日，晶華酒店將接續推出「鱈蟹季」，嚴選北海道鱈場蟹入菜，於晶華軒、蘭亭、泉源閣與Robin’s鐵板燒同步登場。從極品鱈場蟹三吃、鱈場蟹泡飯等粵式雅饌，到鐵板燒主廚的鹽蒸鱈場蟹腳，展現跨餐廳、跨國界的當令極鮮風味。相關單點佳餚每道360元起，提醒，請事先訂位！
以上圖片：台北晶華提供
