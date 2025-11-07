

東北角秋遊芒花季即日起登場 東北角玩樂遊「套裝」！

【旅遊經 廖晨光報導】



秋意漸濃，銀白的芒花隨風搖曳，又到了賞芒花季節，其中東北角最著名「草嶺古道芒花季」，於2002年起舉辦起，成為台灣秋季最具代表性的節慶活動之一，今(2025)年芒花季自即日起至11月30日登場，邀請民眾在芒花季節，滿山芒花隨著風的節奏，近可欣賞群舞擺動的曼妙，遠能感受為山谷披上柔美光暈！







2025草嶺古道芒花季，即日起登場





舊草嶺自行車隧道



除了到草嶺欣賞走步道欣賞芒花外，「2025草嶺古道芒花季」活動期間，福隆與大里遊客中心特別設置芒花主題打卡點，並推出「芒著走・花時間市集」及創意手作體驗活動，邀請旅人走進古道賞花、逛市集，感受東北角秋日的浪漫氛圍。







深入探索東北角豐富的自然與人文風景



同時，東北角風管處在目前正推出「台灣好行東北角套票」，串聯「856黃金福隆線」、「綠19宜蘭東北角海岸線」與「綠18壯圍沙丘線」三大經典路線，讓旅人順遊九份老街、福隆及壯圍沙丘生態園區，一票暢遊山海美景，輕鬆體驗低碳又便利的永續旅程。而且相關「套票」還結合了地方商家、旅宿與文化體驗，內容涵蓋漁港走讀小旅行、福隆騎旅體驗、壯圍親子農場活動等多元主題，旅人可依興趣自由選擇，深入探索東北角豐富的自然與人文風景。







租借電輔車暢遊福隆地區





海玻璃夜燈



若想一睹芒花風采的旅人，建議選擇856黃金福隆線「福隆騎趣・手作輕旅包」套票，租借電輔車暢遊福隆地區，並體驗親手製作「海玻璃夜燈」。芒花季期間可於福隆遊客中心搭乘付費接駁專車前往遠望坑口，沿草嶺古道欣賞壯闊芒花美景。





也可選擇綠19宜蘭東北角海岸線「大溪漁港・走讀小旅行」套票，走進「龜山島人」的故鄉——大溪，透過導覽活動深入了解漁村歷史與生活樣貌，聆聽與海共生的故事。民眾可於天公廟站下車，前往大里遊客中心後方草嶺古道欣賞滿山芒花，享受東北角獨有的秋日風情。





購買任一「台灣好行東北角套票」即可當日暢遊三線，並享合作商家餐飲、住宿及商品優惠。秋冬正是最適合出遊的季節，邀請民眾搭乘「台灣好行」，從草嶺古道的芒花美景，到福隆的騎旅體驗與九份的山海風光，一次收藏東北角最動人的秋日印象。

相關「台灣好行東北角套票」，可至雄獅旅遊(https://reurl.cc/ZlaKkg)或Accupass(https://reurl.cc/KOK7Ym) 購票！



