2025士林官邸菊展，15展區菊藝獻秋美 12場五感體驗手刀報名！

【旅遊經 洪書瑱報導】

秋天賞花，除了「楓」、「芒」外露外，事實上在北台灣賞菊也是旅遊大事，而且賞菊更是自古以來就是文人雅士重要的賞花遊，隨著秋意漸濃，不妨到士林官邸賞菊「趣」！臺北市年度花季盛事—「士林官邸菊展」，今(2025)年即在11月28日至12月14日在士林官邸公園登場！今年以「藝菊圓夢」為主題，邀請大小夢想家們，一同踏入由菊花與藝術交織而成的夢想國度，今年共規劃了15個風格迥異的展區，邀您「藝」起展開一場如詩如畫的「菊藝盛宴」，今年菊展除了集結公園處員工與園藝職人的巧手，結合跨界藝術家的創意巧思，打造出層次豐富、視覺震撼的「花展」。展期期間，每逢假日更推出「菊藝五感體驗」系列課程，用五感來體驗菊花之美，感受花卉藝術的魅力！



各類菊花(攝影：洪書瑱)





1200朵大立菊(檔案照片，攝影：洪書瑱)





綠絲菊(攝影：洪書瑱)





菊之美(攝影：洪書瑱)





大理菊(攝影：洪書瑱)



臺北市政府公園處處長藍舒凢表示，士林官邸菊展為「花IN台北」系列活動的壓軸花季，是公園處園藝團隊全心投入的年度鉅作。從花卉培育、展場設計到空間美學，每個細節都凝聚了園藝人員的創意與心血。展區運用多樣菊科花卉與自然媒材，呈現主題多元、風格獨特的藝術空間，不僅是市民假日賞花的好去處，也吸引國內外遊客慕名而來，成為臺北秋冬不可錯過的賞花指標。



今年有15大展區走進菊藝的夢想花園



今年主題「藝菊圓夢」象徵追夢的歷程，無論年齡大小，都能在花海中找回那個勇敢築夢的自己。展覽運用大菊、中菊、小菊、大立菊、懸崖菊與造型菊等多元技法，鋪陳出一場關於夢想與堅持的花卉旅程。特別值得一提的是，今年一大亮點，就是首次邀請三位不同領域的藝術家，運用自然永續媒材創作裝置藝術，讓花藝與當代藝術相互輝映，為展覽注入新視角與層次感，「菊」目可見不「藝」樣的視覺饗宴！

台北市政府園藝管理所吳旻靜主任補充，今年的主視覺海報暗藏展場路線巧思。從士林官邸花卉大道起步，遊客將依序穿越以童話故事為靈感的夢花園、充滿日式風情的和傘花徑、象徵蛻變的蝴蝶意象，再走入代表幸福的家園，最後搭乘熱氣球環遊世界，展開一段追尋心願的旅程。整條動線如同人生的時間軸，串連起築夢的每一個階段，沿途綻放的菊花宛如生命歷程的映照在成長的每個時刻，都能綻放屬於自己的光彩。



12場菊藝五感體驗



除此之外，為讓民眾更深入認識花藝，今年特別在活動期間的週末假日，規劃12場「菊藝五感體驗」系列課程。課程內容包含：「菊花香氛蠟燭」、「菊花茶品茗與香包手作」、「造型菊花體驗」、「菊科花藝創作」等主題，讓民眾不只賞花、聞香，更能親手創作、帶回一份花的記憶。課程即日起開放報名，報名至11月9日止，錄取者將以通知信方式參加。完成報名並經錄取通知者即可參加，親子家庭、大朋友小朋友都可報名參與。報名表單網址(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV1368ZHy0l6ox32kuDh0hcBRrNiHF2F8kHvGwiVncsedDEg/viewform)填寫，相關訊息請至「士林官邸旅客粉絲團」動態消息或至「花IN台北」官方網頁(https://flowersfestival.taipei/)查詢。





※.2025士林官邸菊展~藝菊圓夢──

展期：2025年11月28日至12月14日

活動地點：士林官邸公園(臺北市士林區福林路60號)

開放時間：

戶外展區8時至19時

室內展館8時30分至17時







