今年冬天不滑雪、來去看海吧！長灘島最美海景飯店大集合！

長灘島住宿地圖。

長灘島最有名的White Beach分成S1、S2、S3三個地區，多數的長灘島住宿都在這三個地區上。S1沙灘多為長灘島的高級渡假村；S2沙灘鄰近長灘島的著名購物中心；S3沙灘離鬧區有段距離，較為寧靜。今天小編所推薦的長灘島住宿都是擁有高評價、近海灘的度假村或飯店，計畫去長灘島旅遊的朋友趕快將這幾個強力推薦的長灘島住宿納入考量吧！

快速導覽｜長灘島住宿地圖

長灘島住宿的熱門地點是白沙灘的前、中、後段，大多數旅客會選擇住在前段的S1區域和中段的S2區域，原因不外乎是熱鬧便利，有更多美食和店家可以逛，但部分喜歡安靜的旅客也會考慮S3區域，建議大家依照需求去挑選飯店！

長灘島三大區域特色：

✔️ S1：白沙細軟乾淨、海景渡假村選擇多、適合悠閒看海

✔️ S2：最熱鬧的區域、主要商圈、餐廳和酒吧都在這裡

✔️ S3：遊客數量較少、氛圍安靜舒服、房價較便宜

看詳細全文連結：【長灘島住宿推薦】精選9間長灘島飯店，絕美海景任你看！

長灘島旅遊攻略：長灘島行前準備懶人包

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行

長灘島住宿｜S1區域沙灘乾淨、高級渡假村多

如果你來長灘島的目的是渡假、放鬆身心，那絕對不能錯過長灘島住宿的S1區域！這裡的白沙灘是整座島上沙質最好的一段，並且大多數飯店都是海景第一排，隨時都能走去海灘散步踏浪、看夕陽，也可以在房間躺著看海，十分愜意～推薦給喜歡看美景、想體驗高級渡假村或是蜜月旅行的旅客！

長灘島探索海灘度假村｜免費機場接送ｘ眺望海景

長灘島探索海灘度假村。圖 ／ agoda

長灘島探索海灘度假村。圖 ／ agoda

長灘島探索海灘度假村(Discovery Shores Boracay)坐落在S1區1號碼頭，這裡是長灘島上最潔白、品質最好的沙灘，飯店依著山勢一棟接一棟往上，整體建築新穎高雅，從高處眺望可以一覽大海景色，除了海灘酒吧、餐廳和世界級的SPA設施以外，飯店還有自己的專用海灘，更重要的是，長灘島探索海灘度假村還提供免費的機場接送，有需要的旅客可以先向飯店詢問喔！

小編偷偷說：這間長灘島住宿就是梁靜茹舉行浪漫婚禮的飯店呢！

訂房網評價：9.2/10 (agoda)

交通方式：免費機場接駁車往返

附近景點：星期五海灘、聖母礁岩

赫南鼎盛海灘度假村｜房間直通泳池ｘ五星級渡假村

赫南鼎盛海灘度假村。圖 ／ agoda

赫南鼎盛海灘度假村。圖 ／ agoda

赫南鼎盛海灘度假村 (Henann Prime Beach Resort)是一間五星級度假村，大地色系的主基調搭配木造家具，寬敞的房間令人感到放鬆，飯店建築分為東翼和海灘翼，海灘翼距離沙灘不過70公尺，早上可以在沙灘上一邊享用早餐一邊享受藍天白雲的包圍。兩棟建築都有部分房型直通泳池，進房後打開後門就可以直接跳進去游泳！

小編偷偷說：這間長灘島度假村環境清淨，裝潢豪華但價格並不貴，是許多回訪旅客會再次入住的選擇！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通方式：付費機場接駁車往返

附近景點：星期五海灘、聖母礁岩、Talipapa海鮮市場

長灘島住宿｜S2區域熱鬧便利、購物美食方便

長灘島住宿的S2區域位於核心地帶，生活機能非常方便，像是D’Mall 購物商圈、美食小吃和特色店家通通有，無論是喜歡逛街購物、吃美食都沒問題！同時也很適合熱愛水上設施的旅客，可以體驗到香蕉船、水上傘等活動。算是兼顧渡假和便利性的好選擇，因此新手第一次來長灘島最推薦住在這裡喔～

長灘島海岸飯店｜兩座游泳池ｘ免費冰淇淋

長灘島海岸飯店。圖 ／ agoda

長灘島海岸飯店。圖 ／ agoda

長灘島海岸飯店(COAST Boracay)位在S2區，是間評價很高的長灘島住宿。到海島國家度假就是要整天都跟藍天白雲大海膩在一起阿XDD 如果想在飯店裡面玩水也可以！長灘島海岸飯店擁有兩個私人的游泳池，飯店也會提供各種充氣造型泳圈，讓房客拍照拍的夠！泳池旁也無限量提供冰淇淋、爆米花和檸檬水；一天打掃兩次，每天下午也會提供小點心，是不是一間很貼心的飯店！是今天長灘島住宿中小編最為推薦的一間飯店。

小編偷偷說：這間長灘島住宿擁有私人的快艇接送！到岸上後也會有舒適的巴士接送！全程免費哦！

訂房網評價：9.5/10 (agoda)

交通方式：免費機場接駁車往返

附近景點：布拉波海灘、長灘島購物中心

長灘島住宿｜S3區域平價首選、遊客少很安靜

長灘島住宿的S3區域最大的優勢是便宜的房價，很適合小資族或獨旅的旅客。雖然地點較偏遠，但也帶來了安靜的好處，遊客數量的稀少讓生活品質大大提升，遠離城市的喧囂更能投入在渡假的氛圍中，如果住膩了渡假村、市區飯店，不妨也能來體驗看看海島的悠閒！

漢娜潟湖度假村｜寬敞游泳池ｘ提供充氣泳圈

漢娜潟湖度假村。圖 ／ agoda

漢娜潟湖度假村。圖 ／ agoda

環繞著泳池建造出來的漢娜潟湖度假村(Henann Lagoon Resort)，住在一樓的房客拉開窗戶就可以直接下水游泳，連房門都不用出！一整天待在飯店裡享受這個泳池美麗的景色就夠了，不用去外頭的沙灘人擠人XDD 飯店也有提供充氣泳圈，一整天泡在水裡絕對不無聊！想要到沙灘玩的朋友，這間長灘島住宿也有提供免費的接駁服務，還有機場接送服務，第一次到長灘島自由行的人不用怕迷路！

小編偷偷說：泳池中央還有個mini bar，來瓶啤酒小酌一下，很chill～

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通方式：免費機場接駁車往返

附近景點：長灘島購物中心、布拉波海灘

卡米拉別墅海灘精品旅館｜清幽靜謐ｘ適合輕鬆渡假

卡米拉別墅海灘精品旅館。圖 ／ agoda

卡米拉別墅海灘精品旅館。圖 ／ agoda

卡米拉別墅海灘精品旅館(Villa Caemilla Beach Boutique Hotel)位在遠離鬧區的S3地區，這個地區相較S1、S2區觀光客較少，許多常常到長灘島度假的內行人都會選擇住在這裡，雖然距離島上各景點較遠，但是靠近沙灘的飯店還是很適合度假放鬆，而成為這些旅客來到長灘地的住宿首選。卡米拉別墅海灘精品旅館就是其中距離沙灘很近的飯店之一，擁有絕佳的水上活動條件，除了潛水以外，還可以風帆衝浪、划獨木舟！

小編偷偷說：這間長灘島住宿是一間有故事的旅館，曾由一位退休台灣人為了實現在小島買房子的夢想而接手經營，是不是既親切又讓人覺得充滿希望～

訂房網評價：9.2/10 (agoda)

交通方式：付費機場接駁車往返

附近景點：白色沙灘宿霧旅遊

絕美海島特輯：東南亞海島點點名！盤點那些人生必去的超美海島～

宿霧旅遊攻略：景點、交通、美食一篇就搞定

薄荷島懶人包：看完就出發！竹筏遊河、高空溜索等超多好玩體驗