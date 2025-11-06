2025ITF台北國際旅展 馬來西亞館十分驚艷 精彩紛呈優惠搶先購

11/07-11/10旅展期間，馬來西亞館邀請 Petaling Jaya 市政局文化舞團帶來馬來傳統舞蹈表演。 圖：馬來西亞觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】亞洲首屈一指的 2025年「ITF台北國際旅展」，將於台北南港展覽館一館1、4樓盛大登場！最令人期待的亮點之一，莫過於位在 K132 展位的馬來西亞館，亞洲文化魅力在此綻放！

在「2026年馬來西亞旅遊年」（2026 Visit Malaysia）的口號下，今年的馬來西亞館（K132） 以「十分驚豔」（Malaysia Surreal Experiences）為主題，巧妙融合永恆傳統與前瞻創新。展館以傳統揉合前瞻創新，透過視覺創造力，生動呈現馬來西亞充滿活力的轉型歷程，既致敬豐富的文化遺產，也擁抱持續的變革與進步。

整體展現出馬來西亞多元、包容且充滿色彩的文化精神。並透過現場活動帶領民眾體現濃郁的文化根源與新鮮的藝術枝葉。敬請期待馬來西亞峇峇娘惹文化中經典的峇迪圖騰，與沉浸式文化體驗交織融合，成為展館的重要元素，巧妙串聯過去與現在。觀眾將穿越馬來西亞如詩般的風景，感受深厚的文化底蘊與當代藝術創意的和諧交會。

▲馬來西亞海娜（Henna）藝術家 Surin Kaur 女士現場手彩繪示範。 圖：馬來西亞觀光局／提供

2025 ITF 台北國際旅展亮點搶先看

為期四天打造十分驚艷的馬來西亞主題展館，將呈現多項精彩活動, 包含特別從馬來西亞邀請來台的 Petaling Jaya 市政局文化舞團所帶來的傳統舞蹈表演、馬來西亞海娜（Henna）藝術家 Surin Kaur 女士的現場手彩繪示範、兒童蠟染彩繪競賽、傳統互動遊戲及舞台好禮放送等豐富樂事，精彩不間斷。

邀請民眾感受亞州魅力所在馬來西亞同時，活動期間凡於馬來西亞館消費滿新台幣2,000元，即可參加幸運抽獎活動，獎項包含馬來西亞住宿與景點體驗券等好禮，皆由馬來西亞館贊助提供。

▲馬來西亞吉隆坡知名地標之一「雙子星塔」。 圖：馬來西亞觀光局／提供

▲沙巴－西巴丹島是世界級10大潛點之一。 圖：馬來西亞觀光局／提供

馬來西亞館 史上參展規模最大

今年，馬來西亞觀光局將展現歷來最盛大的參展陣容。參與單位包括：3大州旅遊局－沙巴旅遊局、砂拉越旅遊局、雪蘭莪旅遊局，2家領先航空公司－馬來西亞國際航空（Malaysia Airlines）與亞洲航空（AirAsia），2家旅行社－天海旅行社與世興旅行社。將共同展現馬來西亞豐富多元的文化魅力與壯麗自然風光，從熱帶雨林與原始海島天堂，到充滿活力的文化融合、繽紛多樣的美食、地標性城市天際線，以及世界級的潛水勝地，馬來西亞為旅人帶來難以忘懷的旅遊體驗。

透過「2025 ITF 台北國際旅展」限定旅展優惠，民眾可一次規劃整個2025年末及2026年的假期行程。現場更有專屬機票與套裝行程優惠，讓您輕鬆安排包括農曆春節九天連假在內的精彩假期！

11/04展前記者會上，馬來西亞觀光局台北辦事處處長 Mr. Hafiz Hazin 哈斐之先生攜手「2026 馬來西亞旅遊年」官方吉祥物－馬來熊 WIRA 與 MANJA，共同邀請大家前往馬來西亞館（K132），探索充滿奇幻魅力的「馬來西亞・奇幻體驗」。

▲2025馬來西亞文化日不可錯過重頭戲－「融合皮影戲 Fusion Wayang Kulit」。 圖：馬來西亞觀光局／提供

延續旅展熱潮 深化馬來西亞文化體驗

承接2025年「ITF台北國際旅展」的熱烈迴響，「Makan Mania：馬來西亞美食嘉年華」暨「馬來西亞文化日」（Hari Budaya Malaysia）即將登場，邀請民眾持續感受馬來西亞的繽紛魅力與道地風味！

本次活動由馬來西亞友誼及貿易中心（MFTC）、馬來西亞觀光局、馬來西亞商業及工業協會（MayCham）、臺北市政府及多個相關協會共同主辦，並與台北君悅酒店攜手合作，透過美食、文化展演與交流活動，展現馬來西亞多元族群的生活風貌與熱情好客的文化精神。歡迎各界蒞臨參與，共同品味南洋佳餚，體驗馬來西亞的文化魅力，延續旅展的感動與交流！

馬來西亞美食嘉年華 Makan Mania

將於2025/11/12-12/14，在台北君悅酒店知名的 Café 餐廳盛大登場。由馬來西亞籍行政主廚陳萬欽（Bankhim Tan）精心策劃，為期一個月的美食盛宴將呈現多道經典馬來西亞料理，包括椰漿飯 Nasi Lemak、仁當牛肉 Beef Rendang、肉骨茶 Bak Kut Teh、魷魚空心菜佐自製辣椒醬 Sotong Kangkung、馬來西亞咖喱麵 Curry Mee 等多樣佳餚。

自助餐價格為平日每位新台幣1,680元起（另加一成服務費），週五晚餐及週末每位新台幣1,980元起（另加一成服務費）。活動期間用餐的賓客還有機會參加抽獎，獎品包含台北君悅酒店住宿與餐飲券，以及馬來西亞頂級飯店的獨家住宿體驗。立即致電 02-2720-1230 預訂座位！

▲創新手法結合傳統皮影與現代多媒體。 圖：馬來西亞觀光局／提供

2025馬來西亞文化日 Hari Budaya Malaysia

將於2025/11/15-11/16，每日10:30-19:00，在台北流行音樂中心熱鬧登場。今年主題為「Kenduri Warna Warni」（繽紛慶典），展現馬來西亞多元文化的活力與創意，涵蓋手工藝、音樂、傳統與創新。

現場更安排傳統表演、文化展示、互動工作坊與傳統遊戲，並由馬來西亞代表主持論壇交流。超過30個展位將展售馬來西亞美食、蠟染工藝與旅遊資源。

千萬別錯過今年的重頭戲－「融合皮影戲 Fusion Wayang Kulit」！由馬來西亞獲獎劇團與第十三位認證皮影大師 Pak Dain 攜手合作，以創新手法結合傳統皮影與現代多媒體，帶來耳目一新的跨界演出。

