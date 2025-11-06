和長榮航空一「7」去旅行 高雄直飛7航點 冬遊還可抽機票

長榮航空目前由高雄直飛航點共計7個。 圖：旅奇週刊／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】看好南台灣的旅遊潛力，長榮航空不斷加大運能，自2024年4月開航「高雄－香港」航線後，加上原有的東京、大阪、福岡、首爾、上海、澳門等航點，目前由高雄直飛之航點共計7個，航線遍及東北亞日本、韓國及港澳大陸，都是最受歡迎的商務及旅遊航點，各大航點每週飛航至少5班以上，甚或達到每週11班，對於單點進出或延伸其他城市需求，均提供最佳便捷及彈性的服務。

▲福岡是國人近年熱愛的旅遊景點，矗立於海中「櫻井二見浦」白色鳥居和夫婦岩，是打卡勝地。 圖：shutterstock／來源

為滿足商務及旅遊客群的需求，針對國人最喜愛的日本、韓國，長榮航空也增加大阪及首爾的航班，早、晚班機的靈活搭配，讓差旅人的行程安排更加便利！

▲「港澳雙星」一趟旅程兩種體驗，可在澳門體驗異國風情。 圖：shutterstock／來源

獨家「港澳雙星」旅程 體驗雙享、歡樂加倍

旅客來回兩岸三地，除可搭乘直飛上海的航班外，亦可搭配每天2班的香港航線、每天1班的澳門航線，延伸大陸各大城市（如北京、重慶、成都、杭州...等）！同時長榮航空南區唯一飛航香港及澳門雙城，獨家推出「港澳雙星產品」，一趟旅程兩種體驗，昨天還在太平山觀賞香港城景，今日早已在澳門大三巴牌坊下探索歷史足跡，品嘗融合異國風情的特色料理，讓味蕾接受各種美食的刺激。東方文化西方風情交融出的港澳雙星，您絕不能錯過！

▲「高雄限定，下一段旅程由你決定！」活動開跑。 圖：旅奇週刊／提供

「高雄限定，下一段旅程由你決定！」活動熱烈展開

冬季即將來到，正嚮往享受泡湯的閒逸？還是想品嘗溫暖正統的韓式辣鍋？搭乘長榮航空，輕鬆從高雄出發一起探索東京的時尚魅力、大阪的道地美食、福岡的屋台文化，以及首爾的歷史韻味，體驗日本及韓國獨特的冬季魅力，現在立即購票，開始一段難忘的冬季之旅！凡於2025/10/01至2025/12/31期間搭乘高雄出發至東京、大阪、福岡、首爾航班，還可參加機票抽獎活動。

此外，搭配即將如火如荼展開的「ITF 台北國際旅展」，長榮航空亦推出旅展優惠價，最低 TWD 3,104（未稅）起，心動嗎？現在就購票去！

▲長榮航空高雄直飛航班班表。 圖：旅奇週刊／提供

