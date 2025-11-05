2025-11-05 10:49 Rhsuan
獨享全市最美風景，賓至如歸質感享受，超豐盛歐式自助餐，台南遠東香格里拉「線上旅展」開賣 住宿21折起
這次樂爸又趁著超划算的優惠來台南遠東香格里拉飯店啦！適逢旅展與年底出遊高峰，台南遠東香格里拉飯店也推出「2025線上旅展」，主打五大超值雙人住宿券，最低下殺 21 折起。
還有首度推出「週末也適用」的住宿券組，同時三大餐廳同步祭出七款餐飲券優惠，包括人氣烤鴨饗宴、自助餐券與聯合餐飲抵用券等，折扣最低 76 折起。
住宿的話，建議大家可以參考近期平均每人每晚不含早餐最低1,800元、含早餐2,300元起的優惠方案，整體DM如下~
再來分享一次之前的遊記
台南遠東香格里拉之前住過一次感受就很不錯，這回帶上公婆，全家一起入住肯定要好好紀念一下，阿璇看到大家都很滿意，也是成就感十足呀！
台南遠東香格里拉飯店地點相當方便，就在台南火車站後站旁邊，地下停車場車位很充足。
挑高又氣派的大廳和櫃檯，難怪很多國際旅客都很愛住這裡。
辦好入住充滿期待，直接上樓開箱房間啦～
哇哇哇這個光影也太迷人了
放了兩張加大的雙人床，房間還是非常之寬敞。
超喜歡這面180度的景觀窗，不愧是住在全台南最高飯店才有的享受>///<
衛浴空間也是很有星級飯店水準，除了一塵不染，重點是有超大浴缸，而且有兩個洗手檯不用搶～
洗沐用品洗完身上會帶點高級的淡淡香氣
有提供茶包還有膠囊咖啡機
樂樂很愛這裡的拖鞋
阿璇特別喜歡房間內許多精心的小細節
有別於其他飯店裝飾品幾乎是假植栽，這裡的辦公桌上擺放的竟然是真的盆栽，令人驚喜。
隱藏式插座不只美觀也實用
可以延伸的電視，想轉去哪邊就去哪邊
許多美得像幅畫的各種角落
晚上的百萬夜景也是美得令人難忘
同場加映公婆的雙人房型，他們的床更加誇張大，補充一下香格里拉的床是席夢思品牌，只有躺過才有辦法形容它的舒服><
這次第一次上到商務樓層：豪華閣。
不被打擾的獨立樓層，加上各種精緻小點、飲品和調酒暢飲，難怪很多人平時就特別推薦要加價使用，這回搭配周年慶優惠直接升級啦。
泳池、健身房、三溫暖、沙龍SPA等設施當然也是五星級飯店必備啦～戶外心型泳池超浪漫的^^
戶外泳池區貼心附有兒童戲水池
來到這麼好的飯店度假，當然就是要整天都待在飯店不出門啦！晚餐到10樓的buffet享用。我們每次來最愛選靠窗的這一區～
香格里拉buffet應該是阿璇目前吃過最多現煮料理的自助餐了，現點現做的感覺真的不一樣！選擇豐富口味佳，沒得挑剔～
德國豬腳激推～～～
超多經典的台南小吃在這裡就能吃得到，真的很與眾不同
水果、現打果汁、甜點和手搖飲品的種類也是超級豐富
甜點控來絕對會瘋掉哈哈
一夜好眠後繼續吃美食，10樓已經排滿超多人
不想等的我們直上豪華閣，豪華閣的早餐採用單點式套餐，飽足感恰恰好，也是不錯的選擇呦
大伙就這樣耍廢到退房時間12點，這次16周年慶優惠真的太超值了，期待下次擱再來
以上簡單小分享囉~
