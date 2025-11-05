博多焼肉 NURUBON：頂級和牛×海鮮饗宴

位於 JR博多站旁步行兩分鐘 的「博多焼肉 NURUBON」，是福岡在地知名的燒肉名店，以 博多和牛 聞名。餐廳雖位於飯店B1，但環境寬敞安靜，裝潢明亮簡約，氣氛舒適。店內設有 半開放座位、兒童餐具與包廂，不論是一人獨食、家庭聚餐或商務宴客，都能自在用餐。

服務人員態度親切，提供中英韓多語菜單，即使不懂日文也能輕鬆點餐。餐廳主打的 「特選和牛牛排套餐」 可透過Klook預約，內容豐富，從前菜到甜點都展現出職人講究。

套餐一開始以 六款韓式小菜 開場，搭配檸檬醬汁沙拉，酸香開胃。接著登場的 厚切牛舌根 口感Q彈、略帶焦香，只需撒點鹽就極為美味。三款不同部位的 和牛拼盤 以均勻油花與細膩肉質著稱，放上烤網瞬間香氣四溢。之後送上的 海鮮拼盤（蝦與干貝）為整體風味增添鮮甜層次。

主角 和牛牛排 更是整套餐的亮點。由服務人員掌控火候，外層微焦、內裡粉嫩多汁，肉汁在口中化開，是整頓料理的巔峰。接著的 和牛壽喜燒飯 以滑嫩牛肉與蛋液覆於白飯上，香氣濃郁，是讓人難忘的收尾。主食可二選一：韓國冷麵 清爽解膩，黑咖哩 則香辣濃厚，各有特色。最後以日式刨冰作為甜點，冰涼清新，完美劃下句點。

餐廳營業時間為平日午餐 11:30–14:30、晚餐 17:00–23:00，假日 11:30 直營至 23:00。菜單價格從數千至一萬多日圓不等，套餐皆附小菜、燒肉、主食與甜點，整體份量充足、性價比高。

總結來說，博多焼肉 NURUBON 結合高品質和牛、海鮮與親切服務，地點又鄰近博多站，是旅客在福岡最值得體驗的燒肉餐廳之一。不論你是想品嚐博多和牛、安排家庭聚餐，或是尋找交通便利又不失質感的晚餐地點，這裡都會是絕佳選擇。

