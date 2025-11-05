【台北甜點】花蓮香之莊園，香草香氣滿分！療癒系外帶甜點推薦，香氣與幸福一口擁有【快閃店】松山區甜點推薦

如果幸福有味道，大概就是打開香之莊園外帶甜點盒的那一刻。

空氣裡飄散著香草與花生交織的香氣，溫柔而濃郁，讓人還沒入口就先被療癒。

台北快閃甜點推薦！

https://youtube.com/shorts/aViXffIvnKo?feature=share

香之莊園Vanilla manor-微風廣場

快閃店：微風廣場位於台北市松山區復興南路一段39號B1的美饌廣場

時間：週日至週三 11:00-21:30 週四至週六 11:00-22:00

跟大家分享香之莊園的美味—香草花生夾心餅。

外層灑滿花生碎片，咬下去酥香脆口；中間的夾心融合香草氣息與濃郁花生香，每一口都帶著奶油乳酪的柔滑與香草的清甜，層次豐富，香氣繚繞，是味蕾最幸福的享受。

香之莊園來自花蓮，最迷人的地方在於他們堅持使用 自家種植的天然香草莢。那份純淨的香氣，不只是原料的堅持，更是一種「讓味道回歸自然」的浪漫。

好消息是，現在不用跑到花蓮也能嚐到這份幸福！香之莊園於即日起至明年 1 月 8 日（一）快閃進駐台北微風廣場 B1，還有四種口味的香草海鹽曲奇餅也很推薦，想嚐鮮或送禮的朋友千萬別錯過。

最讓我驚喜的是這次外帶甜點盒的包裝——鐵製便當盒！

不僅造型可愛，還能重複使用成為小收納盒，兼具環保與美感。甜點吃完後，盒子依然能陪伴生活，成為延續幸福的小物。

午後的小確幸，也許就是這麼簡單：打開一盒香之莊園的甜點，讓香草香輕輕包圍，花生香緩緩融化，時間在香氣中慢了下來。這一刻，幸福就在手中。

香之莊園 Vanilla Manor

快閃店：台北市松山區復興南路一段39號微風廣場B1樓

地址：花蓮縣壽豐鄉志學忠孝118號

電話：03 866 3530

官網：https://www.hualienvanilla.com/

FB：https://reurl.cc/jrLjbZ

IG：https://www.instagram.com/vanillamanor/

