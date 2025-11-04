這個冬天最溫暖又特別的禮盒🎁 MBTI巧克力！ 屬於自己的專屬風味✨ conas妮娜巧克力

2025-11-04 22:52 VVN 小安
「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
今年10月簡直是連假大月，大家有沒有規劃出國旅行呢？想讓你的經濟艙飛行升級，感受不一樣的旅程嗎？別以為只有商務艙才有特別待遇，其實只要掌握一些小技巧，經濟艙旅客也能享受到不少隱藏的小確幸！旅遊專家透露，很多航空公司都提供免費的隱藏服務，只要你在對的時間、帶著禮貌提出要求，就有機會讓你的飛行體驗更舒適！所以下次搭飛機時，記得試試這些小竅門，讓你的旅行充滿驚喜吧！
不用加錢也可以坐得很舒適！旅遊專家曝光「經濟艙隱藏服務」！
根據旅遊媒體《Travel+Leisure》報導，其實有些航空公司服務，只要你開口詢問，就有機會獲得！Dollar Flight Club 創辦人兼執行長 Jesse Neugarten 也說過：「即使是經濟艙，只要禮貌地提出需求，還是能爭取到一些實用的小福利哦！」不過，專家提醒，登機、起飛和降落的時候，空服員最忙碌，最好避免在這些時候提額外要求。最理想的時機其實是在主要餐點服務結束後，這時機艙會比較穩定，空服員也有更多時間處理旅客的請求！所以，下次搭飛機時，記得抓準時機，再加點禮貌，說不定會有驚喜等著你哦！
經濟艙7大隱藏免費服務1. 額外的餐點與點心
長途航班是福利大放送的時候！根據 FreeQuinnt Flyer 創辦人 Quinn English 的說法，國際航線的福利超級大方，像是達美、聯合和美國航空這些航空公司，經濟艙的免費餐點和點心都是一等一的好！反觀廉價航空，福利就比較有限啦。
經濟艙7大隱藏免費服務2. 舒適用品包
長途飛行，不只需要舒適的座位，還要有貼心的小物！像是土耳其航空就會提供過夜包，包括牙刷、襪子、眼罩等基本用品，還有機會拿到護唇膏、保濕乳等，讓你飛機上也能保持清爽又舒適。
經濟艙7大隱藏免費服務3. 免費機上 Wi-Fi
越來越多航空公司都開始提供免費機上 Wi-Fi 服務啦！像是捷藍航空、達美航空、阿聯酋航空、法國航空和卡達航空等，讓你即使在天上也能隨時保持連線，查查郵件、刷刷社群，無需擔心網絡問題。
經濟艙7大隱藏免費服務4. 枕頭與毛毯
長途夜航時，枕頭和毛毯簡直是必備！如果你發現座位上沒有提供，不妨在餐點服務結束後，禮貌地向空服員詢問，絕對能讓你更舒適。
經濟艙7大隱藏免費服務5. 免費酒精飲品
想在天上小酌一杯？許多航空公司只要你達到法定飲酒年齡，就可以免費享受啤酒和紅白酒！像是阿聯酋航空、卡達航空和新加坡航空，都提供這項福利，讓你在飛行中也能享受
經濟艙7大隱藏免費服務6. 兒童遊戲包
帶小朋友出門的家長們有福啦！很多航空公司會準備兒童遊戲包，裡面有畫本和蠟筆，讓小朋友在飛行途中也能開心打發時間。偶爾空服員還會送小飛行員胸章或迷你玩具哦！
經濟艙7大隱藏免費服務7. 飛機收藏卡
這個是達美航空的獨家特色！他們會提供印有不同機型設計的收藏卡，有時候還會是你搭乘的那架飛機哦！對飛機有興趣的你，不妨禮貌地詢問空服員，看看能不能向機師索取一張收藏卡。
以上這些隱藏服務記得記下來，下次搭到這些航空就能讓自己的搭乘體驗更舒適！最後亦可延伸閱讀：2025 桃園機場台灣伴手禮推薦總整理｜特色、品項、哪裡買⋯一次看！
旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
ITF台北國際旅展在11月7日登場，雙11緊接登場，普發現金1萬元預計最快11月12日入帳，三檔疊加直接把年末旅遊與餐飲優惠推到最高點。今年不只飯店餐券、聯合住宿券全面開打，連線上旅行社、日韓機票、海外訂房平台都祭出限量折扣碼與快閃券。以下把時間、價格與門檻一次整理，搭配實用下單攻略，讓妳「先領券、再結帳、還能疊回饋」，買到最划算。
1 台北萬豪「1+1好食成雙」快閃（11/3–11/17）
活動亮點：下殺54折起，最高現省逾1,500元。館內 Garden Kitchen 平日午間原價每人1,280元+10%，雙人同行第二人加購價111元+10%。怎麼買最省：兩人同行等於「1,280+111」再加服務費，均攤後單人價直降。適合想先暖身卡位的人氣餐廳。
2 易遊網「折扣放大節」線上旅展（10/31–11/13）
活動亮點：全站3折起，豪撒300萬折扣碼。單筆滿6,000最高再現折1,000。日韓機票999元、五星飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票/飯店/團旅5折券等限量爆品。與插畫IP「醜白兔」合作，還能免費下載LINE聯名貼圖與抽聯名商品。
怎麼買最省：先領折扣碼→鎖定限量爆品時段→滿6,000疊現折1,000，組合訂更划算。
3 寒舍集團／艾麗線上旅展＋現場櫃
期間：寒舍線上即日起–11/10；艾麗線上即日起–11/14；寒舍旅展快閃櫃 11/1–11/6（台北喜來登1樓）
現場獨賣：台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美「探索廚房」每組2.5萬元餐券組，最低約73折起，加贈單人25折券4張。現場買2張礁溪寒沐住宿券，再送住宿折抵25%券1張。
熱門票券與價格：
1）寒舍聯合住宿券 5,200/張（旅展或快閃櫃買10送1）
2）礁溪寒沐「一泊一食乘風居」平日/小旺日雙人 7,800/張
3）台北寒舍艾美「探索廚房」平日雙人 4,000/張
4）寒舍25餐券組：十二廚每組19張 25,000；探索廚房每組14張 25,000
5）寒居 BeGood 戰斧牛排券 1,999/套
6）礁溪寒沐 MU TABLE 平日單人午餐 760/張；自助餐＋會館使用 1,080–1,780/張
7）映之湯湯屋雙人平日 2,500/張（現場買10送1）
8）台北艾麗「景隅豪華客房」雙人一泊二食 7,500/張；LA FARFALLA 與 The Terrace 餐飲票券多款
怎麼買最省：餐券組均價越低越划算，買10送1等同再打9折；「25折券」適合攻熱門檔期加碼用。
4 凱撒飯店線上旅展（10/17起）
聯合住宿券 2,699/張（買10送1）；台北凱撒精緻四人房 5,999/張；板橋凱撒薈萃客房 4,999/張；台北凱達一泊二食 3,688/張。
餐飲票券：聯合自助餐券 850/張（買10送1、買20送2、買50送10）；999元雙人套餐券可於多館酒吧使用；990元主廚美饌券可換招牌菜，或加價升等至希爾頓青雅。六人套餐券、888元饗食券也有買送組合。
怎麼買最省：「聯合」票券通用性高、庫存耐放；大量買送很適合年末聚餐或團體分食。
5 國泰飯店觀光事業線上旅展（10/13–11/23）
王牌票券：和逸飯店全台五館聯合住宿券 3,500/張（買10送1）；台北慕軒經典客房 6,660/張。
餐飲主力：台北萬怡 MJ Kitchen 假日下午茶單人券買10送1；平日自助午餐單人券 999起（限時買10送1）；慕軒餐飲通用券 1,480/張；GUSTOSO 海陸龍蝦＆肋眼雙人套餐 4,380/張；Cozzi Market 單人平日午晚餐 955/張、假日1,155/張；Blu Bar 海洋雙人下午茶買1送1；巧虎夢想樂園一大一小純入園券 500/張買5送1；各館也有便當/套餐與沙拉吧票券組。
怎麼買最省：「買10送1」直接拉低單價，親子族可把「巧虎樂園」一起帶走排寒假。
6 阿里山英迪格酒店官網專案（即日起–11/30）
專案：無憂住含早晚（雙人）16,500+15.5%起，含早餐＋ton’u Kitchen 半自助晚餐；限時加贈阿里山森林遊樂區門票2張、森林鐵路支線車票4張，並提供遊樂區定時接駁。
怎麼買最省：等於「一泊二食＋門票＋交通接駁」一次買齊，高山行程零碎成本全包最方便。
7 六福旅遊集團線上旅展（10/27 12:00–11/16）
整體折扣：住宿券34折起、餐券54折起、樂園門票46折起。
必搶清單：
1）六福村雙人套票 1,300（約46折），萬聖墓碑鎮全新造鎮＋夜間大秀與百人活屍遊行
2）關西六福莊「FUN鬆玩 6,188」約34折，雙人入住含活動體驗＋早餐2客＋六福村無限進出手環2條，指定日再升等18坪客房、第三人不加價（專案內容以公告為準）
3）台北六福萬怡「Stay Leofoo, Earn More」透過萬豪旅享家訂房，加價65++送6,565點，含Mini Bar、停車與健身中心
4）敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券 9+1套 11,700（單張1,170），現正澎派海港季
5）粵亮「神仙乾坤燒鵝四吃」4,099，桌邊煙燻儀式感滿點，4–6人份
6）美食周遊券8張/套 4,000，可彈性兌換三廳指定品或升級整套料理
8 樂天旅遊 11.11 Sale（10/31–11/12）
活動亮點：指定住宿9折；11/11當天限量1,111張快閃券，含5折、6折、65折、7折，以及9折、95折通用券，單筆折抵上限50,000日幣（約9,960元），適用期至2026/10/31。
滑雪加碼：11/11指定住宿再9折，上限10,000日幣（約2,012元），區域含長野、新潟、北海道、群馬。
怎麼買最省：把高單價的「北海道/長野連住」或「溫泉旅宿」放進購物車，搭最猛的5折、6折券，省錢幅度最有感。||
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略
身為手搖飲界的「國民飲料」，50嵐幾乎陪伴大家從學生時期喝到上班族時代。不論是熱戀時的波霸奶茶，還是加班時的一杯烏龍拿鐵，那個熟悉的藍黃Logo總能帶來療癒感。2025年，50嵐不僅推出多款新飲品，還悄悄更新「隱藏客製化菜單」，讓飲料控又有新口感可以解鎖。這篇一次整理最新價格、網評Top10人氣飲品，以及最強加料秘訣，讓你下次排隊不再猶豫。
50嵐熱潮再起！BLACKPINK 成員 Rosé（朴彩英）登上高雄世運主場館舞台時，不只以甜美歌聲征服全場，還被捕捉到邊喝 50嵐波霸紅茶拿鐵、邊配鳳梨酥 的畫面，親民舉動瞬間掀起話題。隔天她更加碼挑戰台灣街頭美食——鹹酥雞，讓現場超過5萬名觀眾嗨到尖叫，網路上更掀起一波「我要喝Rosé同款50嵐」的熱潮。
1. 50嵐30週年依舊穩坐台灣手搖飲王座
從1994年誕生於台南小攤位，到如今遍布全台，50嵐靠的不是華麗行銷，而是「老派堅持」——現泡茶湯、嚴選鮮乳、手工熬糖。雖然新品更新速度不算快，卻總能抓住台灣人最熟悉的味蕾。像是波霸奶茶、冰淇淋紅茶、珍波椰青茶，年年都穩居排行榜。2025年更推出期間限定「麵茶拿鐵」與重焙烏龍系列，掀起懷舊與新風味並存的手搖風潮。
2. 網友熱議！2025年50嵐必喝Top10飲品排行
每次走進50嵐點餐台，選項太多讓人瞬間選擇障礙大爆發。以下是根據網友票選與實際熱銷數據整理的Top10必喝清單：
波霸奶茶
經典中的經典，香濃紅茶搭配Q彈波霸，每一口都是回憶。建議「微糖、少冰」最順口。
波霸紅茶拿鐵
BLACKPINK成員Rosé都喝過！紅茶與鮮奶完美1:1比例，濃郁不膩口。
珍波椰青茶
珍珠、波霸、椰果一次滿足咀嚼控三大願望，無糖就超好喝。
冰淇淋紅茶
阿薩姆紅茶加上一球香草冰淇淋，融合苦甜與奶香，是夏季永遠喝不膩的經典。
重焙烏龍拿鐵
焙火香氣濃烈、尾韻帶焦糖感，如果喜歡珍珠也能加上小珍珠的口感超加分。
椰果烏龍拿鐵
烏龍奶茶的厚實茶香遇上爽脆椰果，滑順又有咬感。
荔枝烏龍
荔枝雪酪與烏龍茶結合，香甜果氣搭配茶韻，夏天一喝就上癮。
芒果青
清新四季春融合濃郁芒果果香，酸甜冰涼的熱帶系飲品。
黃金烏龍珍珠
茶香清爽、口感滑順，是想戒糖卻又想喝手搖的最佳選擇。
麵茶紅茶拿鐵
今年新登場！懷舊麵茶粉與紅茶融合，香氣濃郁、奶香厚實，意外地超搭。
３. 北中南菜單
4. 隱藏版客製化加料全公開！免費升級這樣點
許多手搖老饕都知道，50嵐的「隱藏菜單」才是真正考驗功力。其實只要掌握幾個關鍵字，就能免費升級你的飲料：
免費加料四選一：非純茶類飲品可免費加「珍珠、波霸、燕麥、椰果」任一種。
「多一點」vs「多一份」有差：想多料記得說「多一點」，才不會被加價。
免費加果香：金桔、梅醬、檸檬汁可請店員加重比例，風味更突出。
「加厚」喝法：茶或奶想更濃？可要求「加厚版」，讓整體更飽滿順口。
隱藏人氣組合：布丁奶茶＋波霸＋燕麥是超人氣隱藏配方，甜而不膩。
貼心提醒：凡購買45元以上飲品，通常可享免費加料一次；自備環保杯還可再折價，是節能又省錢的小撇步。
5. 各區價格略有差異，點單前先確認
50嵐的價格因北、中、南、東部略有差距，平均飲品價格落在35元至75元之間。若你想挑戰「高CP值組合」，可以參考中南部門市，部分飲品平均比北部便宜5元以上。
6. 手搖控推薦收藏：三大喝法關鍵字
想清爽：選「少冰、半糖」的純茶系（如黃金烏龍、青茶）。
想濃郁：奶茶或拿鐵系可搭配「加厚版」＋燕麥。
想療癒：選「布丁系列」或冰淇淋紅茶，加一點波霸更飽口。
全家×7-ELEVEN 11月冰品大戰開打！褲褲兔聯名起司蛋糕霜淇淋、泰式奶茶再度回歸
全家×7-ELEVEN 11月冰品大戰開打！褲褲兔聯名起司蛋糕霜淇淋、泰式奶茶再度回歸
十一月的空氣剛開始有冬天的味道，但甜點控早就摩拳擦掌，因為這不是一般的季節轉換，而是「超商霜淇淋年度決戰」的開場。全家與7-ELEVEN同日端出冬季冰品武器，濃厚起司蛋糕、鹹甜巧克力湯匙、玫瑰鹽焦糖與泰式奶茶輪番上陣，冷得剛好、甜得過癮，讓人一口就跪。
全家 Fami!ce × minimore：起司蛋糕霜淇淋＋餅乾湯匙超狂搭
全家今年冬天主打「濃郁口感+可愛氛圍」。首波祭出Fami!ce與人氣甜點品牌minimore聯名的「起司蛋糕霜淇淋」。以紐西蘭起司粉製作，吃起來像把冷藏起司蛋糕直接冰成霜淇淋，口感綿密、奶香濃厚，微酸微甜、不膩不膩，屬於吃一口就點頭的那種。
但真正讓人尖叫的，是「minimore起司巧克湯匙餅乾」。餅乾用帕瑪森起司烤出濃香，湯匙勺面還刷一層巧克力，鹹甜並進、酥脆濃郁，湯匙挖著霜淇淋吃，口感層次像在口中辦派對。
11/5開賣
購買霜淇淋加10元升級餅乾湯匙（至12/4）
11/5-11/7 APP隨買跨店取 5支188元
7-ELEVEN焦糖×泰奶回歸：冬天就要濃郁暖心系
玫瑰鹽濃焦糖雪淋霜：焦糖香氣厚實，帶微微鹹味平衡甜度，口感圓潤不膩口。那種「鹽＋甜」的小小衝突，讓人會邊吃邊偷笑。
泰式奶茶雪淋霜：人氣神口味回歸，茶味濃郁、奶味飽和，喝泰奶喝到上癮的人，一吃就原地訂機票到曼谷。那種香甜濃醇，是冬天的精神支柱。
❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心
❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心
經典老字號美味#新葡苑❤
用實力~征服了挑嘴某娃的胃!!
新葡苑❤
上海、廣東兩大菜系
上海本幫菜及港式海鮮飲茶
除了提供道地中華料理外
亦融合台灣在地飲食文化
不斷追求突破與創新
從菜色擺盤、品酒選擇到店內裝潢
均以時尚創新手法重現
分店已拓展至日本、中國
特別的是各分店菜系不同
大葉高島屋這家是#上海菜❤
其他分店幾乎都廣東菜
下次來吃吃看廣東菜
才知道差異在哪囉~!!
不愛青菜的某娃
看到端上桌的#上海菜飯❤
滿臉疑惑的問她要吃什麼
我就說妳先吃吃看~招牌耶
心不甘情不願的吃了一小口
又接著一小口、一小口⋯無限個一小口
((恩~大概覺得不難吃吧?!))
其他菜色就依個人喜好
一人挑一道菜
喜歡蝦子的某娃選了#鹹蛋蝦仁❤
蝦仁飽滿彈牙，鹹蛋裹附的相當入味
我挑了安全且適合全家的#老皮嫩豆腐❤
果然是熟悉的美味~
蘇先生愛的#燒味雙拼❤
拚了油雞跟烤鴨
還有叉燒跟牛腱可選
也是美味的頗有水準
至於腸粉因已點蝦仁
這輪就選#蔥花炸兩腸粉❤
油條炸得相當酥脆呢
以上菜色三個人吃剛剛好~
想不到隔幾天某娃突然說
下次再去吃週末吃的
一時空白的問~週末吃什麼
((對瑣事魚腦記憶的娘...><"))
小妞略帶不耐的說
：就那個⋯奇怪的菜飯
。
。
。：喔~好。 ((菜飯感覺無辜??))
#台北美食#上海菜推薦#新葡苑
