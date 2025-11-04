抹茶控新據點！審計新村新開幕「南田牧野家」

審計新店的內用區只有兩桌方桌和靠窗的一排座位，位置不是太多。店內陳設簡單，甜點櫃的品項比美德店少，主要是招牌的抹茶千層，抹茶提拉和綠精靈也有提供，本來有興趣的歌劇院造訪日沒提供比較可惜；之前看到有單獨販售的抹茶冰淇淋，現在只有出現在抹茶漂浮裡。

綠精靈是慕斯為主體，外層的鏡面有核桃點綴，造型其實蠻適合當一人生日蛋糕～內層還有抹茶蛋糕體、抹茶甘納許和酸度很夠的檸檬奶油餡，檸檬和抹茶的搭配個人很喜歡，是款可以吃出變化又有抹度的法式甜點～

綠精靈，250元； 抹茶漂浮冰淇淋，280元

南田之前抹茶粉都是用丸久小山園為主，近期小山園太缺貨又漲價，老闆開始物色其他品牌，飲料現在就是使用日本千紀園的抹茶粉，抹茶漂浮的御品抹茶是用古都華，再上一層級的上品抹茶是用珠の白，現場也有販售這兩款的抹茶粉。





有比較有傷害，珠の白的口感非常順口，無糖也能喝到很鮮甜的抹茶味，十分解膩，有吃到口味比較厚重的甜點就很適合搭配！抹茶漂浮單喝沒問題，和上品抹茶一比就稍微遜色，不過冰淇淋融化後變成另種風味，成帶點稠感的抹茶那提～抹茶冰淇淋的奶香蠻中，屬於奶味、抹味、甜味都明顯的類型，大概吃不到一半就融到飲料裡了。

除了飲品和甜點，審計店也有伴手禮和禮盒選項，大推鳳茶酥（抹茶鳳梨酥），是逢年過節都會想吃的好滋味～

上品抹茶，220元（中杯）

《南田牧野家 審計店》

📍 地址：台中市中西區民生路362號

☎️ 電話：（04）2301-0889

🕛 營業時間：1030~1830

❌ 公休日：星期三