

ÎLE 島嶼針對圍爐 首次推出法式火鍋外帶外送





【旅遊經 洪書瑱報導】





雖然台灣一年四季都有吃火鍋，但秋冬還是吃「火鍋」的最佳「食」機，目前坊間除了有日式、台式、中式、泰式外，近幾年在台灣也興起將法式料理精神融入傳統涮涮鍋的餐廳，特色可能包含：像法餐一樣提供前菜、主餐、甜點，而湯頭部份，追求澄清、甘醇的法式高湯，如：法式澄清雞湯、海鮮清湯等，而食材部份，講究無過多加工品，選用優質肉品、新鮮時令蔬菜和精緻海鮮。其中榮獲台灣《綠色餐飲指南》頒發2021、2022年推薦餐廳、2022年「最佳在地食材運用獎」、永續食材運用超過六成的「二葉餐廳」認證等 ÎLE 島嶼，針對華人春節圍爐宴，首次發表《島嶼之味・圍爐篇》法式火鍋外送、外帶服務，也供饕客在圍爐宴嚐鮮！





ÎLE 島嶼



ÎLE島嶼由雙主廚蘇芳儀（Chef Eva）和 林曉彤（Chef Lin）所主理，而這一鍋湯，從湯底到食材挑選，都秉持對土地友善耕作與責任漁業指標（RFI）的堅持，連結海洋、田野與家的味道，以永續餐飲與在地食材為初心，再以法式料理的細膩技法及心意翻轉台灣年味。







ÎLE 島嶼由林曉彤（Chef Lin）與蘇芳儀（Chef Eva）兩位主廚共同創立





ÎLE 島嶼於2019年由林曉彤（Chef Lin）與蘇芳儀（Chef Eva）兩位主廚共同創立。林曉彤與蘇芳儀皆畢業於巴黎高等廚藝學院 Ferrandi，擅長以法式料理的細膩手法，重新詮釋在地食材，開啟永續餐桌的序曲。兩人長期走訪農地與漁港，親自與友善耕作小農以及湧升海洋等符合責任漁業指標（RFI）認證的團隊合作，持續推動友善飲食的文化。他們深信，一群廚師能支撐一群農夫，也能透過一桌餐食，帶動整體生態的善循環，讓永續並非口號，而是每天的選擇與行動。在ÎLE 島嶼雙主廚林曉彤與蘇芳儀的眼中，團聚不僅是家人圍坐的時刻，也蘊含對土地的祝福。當滿桌菜餚以友善環境為出發，讓習以為常的島嶼風味，重新被理解時，才能感受到土地的鮮甜。





全新發表的法式火鍋有二款湯底可選擇，包括：西瓜綿魚湯或法式澄清雞湯二款湯底





這次全新發表的法式火鍋有二款湯底可選擇，包括：西瓜綿魚湯或法式澄清雞湯二款湯底，採二選一。懷舊西瓜綿魚湯源自南部漁村的惜食文化與保存智慧，為了讓西瓜長得更加甜美，進行「疏果」程序，剪除較幼小的西瓜，經鹽漬保存後，帶來酸脆鹹香的口感，故有南部漁村的酸白菜之稱。在地傳統的食用方式會與虱目魚肚一起烹煮成西瓜綿魚湯或是西瓜綿燴魚，酸香可口，是家庭餐桌上的美味主角，這次島嶼結合法式手法做成南法風味的虱目魚豆腐，並把西瓜綿熬製虱目魚清湯，重現台灣家常的純樸滋味。

另一款法式澄清雞湯則承襲經典法餐工序，使用來自十八農場的健康紅玉雞與當季新鮮時蔬慢火提煉，第一次熬煮三至四小時成雞高湯，再經第二次熬煮過濾，形成如金黃透亮、清而不淡的湯體，在慢火交融之間，悄然熬出了屬於台灣風土的誠摯香氣。







冰淇淋「芳苑9號花生慢火系冰淇淋」(攝影：劉若媺)





甜點部份，附贈「芳苑9號花生慢火系冰淇淋」，主廚選用新鮮採收的潮間帶9號花生，加土雞蛋、砂糖、鮮奶、法國鮮奶油等，最後僅以少許鹽之花提味，冰淇淋質地清爽、甜而不膩，細緻香氛充實口腹。

ÎLE 島嶼首次發表《島嶼之味・圍爐篇》 法式火鍋，可選「懷舊西瓜綿魚湯」或「法式澄清雞湯」（二選一）為湯底，搭配四喜盤、山珍與海味多道佳餚，適合 4 至 6 人共享，滿足各式聚會的團聚時刻。而外帶組合，有「島嶼成功・啟程宴」、「島嶼團圓・奔騰宴」與「島嶼福祿・極致宴」三組，於 11月24日（週一）起開放預訂，相關訊息請至 Île 島嶼 粉絲專頁查詢！提醒此次外送、外帶，並沒有前菜，但有主菜及甜點，費用約在4,680元～8,888元之間！

※. ÎLE 島嶼 餐廳資訊：

地址：台北市文山區一壽街16號

電話：02-8661-0257

以上圖片：業者提供