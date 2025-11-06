2025-11-06 12:02 旅遊經
台北晶華推感恩節應景活動及美食 火雞內有鴨、鴨內有雞「皇家爐烤火鴨雞」霸氣再現
鴨豪邁的塞入火雞內的「皇家爐烤火鴨雞Turducken」。圖台北晶華提供
【旅遊經 廖晨光報導】
歲末年終是充滿感恩氛圍的季節，其中最形容最會過節的台北晶華應景推出一系列餐飲及住房優惠，邀請民眾一起共度愉悅溫馨的感恩佳節。晶華即日起至12月28日，晶華主廚團隊應景推出四款外帶熟食禮籃，包括：全台唯一「皇家爐烤火鴨雞Turducken」、霸氣十足的「爐烤美國頂級肋眼牛排」、冠軍熱銷的「威靈頓牛排」以及經典美味的「爐烤火雞」等，同時點心房也準備了經典南瓜派與美式胡桃派等秋日甜品，為團聚時光增添儀式感。住房部份，於11月14日至12月28日規劃「感恩美饌假期」住房專案，兩人同行、每房每晚12,212元+15.5%起，房客可以入住占地近14坪的豪華客房，享用兩客全台唯一被CNN推薦的豐盛自助早餐，還將獲贈主廚特製爐烤火雞，附上自製蔓越莓醬與火雞肉汁，讓節慶美味延續至家中餐桌。
四款感恩節外帶禮籃中，首推重達約7至7.5公斤的「皇家爐烤火鴨雞」禮籃，主廚復刻中世紀羅馬帝國時期的食譜，在火雞中包入整隻鴨、於鴨中包入整隻雞、雞中再包裹著豬絞肉餡後進爐烤製，完成結合火雞、鴨，和雞的「火鴨雞」。品嚐時可以搭配主廚精心特製的蔓越苺醬汁與火雞肉汁，酸甜果韻與濃郁肉香完美交織，每一口都是味蕾的享受。禮籃每組9,880元、另贈：蘑菇栗子、松露薯泥、鮮綠時蔬藜麥沙拉三款配菜。
「威靈頓牛排」禮籃，將牛排香煎上色後塗抹蘑菇泥，外層以奶油酥皮包覆並刷上蛋液，高溫烘烤至金黃酥脆，香氣濃郁誘人。圖台北晶華提供
「爐烤美國頂級肋眼牛排」禮籃，內含自製的手工芥末籽醬與波特酒醬，搭配豐美的配菜，提供喜歡牛肉的饕客更多選擇。圖台北晶華提供
台北晶華酒店於感恩節期間，再度推出年年熱銷的「爐烤火雞」禮籃，外皮金黃酥香、肉質鮮嫩多汁，搭配主廚特製醬汁，重現最道地傳統的滋味。圖台北晶華提供
廣受饕客喜愛的「威靈頓牛排」禮籃，精選頂級菲力部位，撒上適量海鹽和胡椒後香煎至表面上色，接著均勻抹上經過熱鍋拌炒的蘑菇泥，外層再包裹一層由無鹽奶油、麵粉和糖調製的酥皮，最後刷上蛋液高溫烘烤至表皮金黃酥脆，禮籃附有手工芥末籽醬與波特酒醬，搭配蘑菇栗子等豐美配菜，每組7,880元。此外，年年熱賣的傳統「爐烤火雞」以及「爐烤美國頂級肋眼牛排」禮籃，同樣附贈經典醬汁與三款配菜，每組5,680元起。
「美式胡桃派」內餡由楓糖餡與萊姆酒、香草精調製而成，最上層鋪滿胡桃烘烤，是口感香氣兼具的節慶甜點。圖台北晶華提供
「經典南瓜派」是以香脆派皮搭配滑順的南瓜慕斯內餡組成，是感恩節最佳佐味甜品。圖台北晶華提供
感恩節餐桌上不可或缺的菜餚，當屬「經典南瓜派」與「美式胡桃派」兩款應景美點，飯店前者是以杏仁粉、麵粉、雞蛋烘焙而成的香脆派皮為底，內餡為香滑的南瓜慕斯，烘烤完成後點綴上奶油香緹以及金箔，是感恩節最佳佐味甜品。美式胡桃派則是將紅糖、楓糖漿、奶油及少許鹽倒入鍋內以小火加熱，加熱時需不斷攪拌直到呈現深褐色澤，接著悉心拌入蛋、萊姆酒及香草精續煮後填入餅皮進行烘烤，最上層整齊排列著香脆胡桃，完成兼具口感與香氣的節慶甜品。相關商品皆為八吋，經典南瓜派售價880元、美式胡桃派售價980元。11月14日前於飯店一樓Regent Gift Shop或「晶華美食到你家」外帶平台，預購熟食禮籃與應景甜品可享9折優惠。
