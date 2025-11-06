

2025台北國際旅展將開幕，凱撒飯店連鎖最低1.4折起，最大獎住遍全台凱撒或來回機票

【旅遊經 洪書瑱報導】

年度旅遊最大盛事──2025 ITF台北國際旅展，將於11月7日展開，其中國旅部份非常受到大眾喜歡的住宿券、餐券，也成為許多消費者最想購買的目標，其中凱撒飯店連鎖，因集結旗下10家飯店、14間餐廳，多元性組合有利於消費者選擇利用，故每一年總會吸引消費者大排長龍，縱觀這次旅展暢銷品──包括：聯合住宿券每張2,699元、聯合餐飲券每張850元起，及南部三家休閒飯店獨立商品銷售為主，折扣住宿最低1.4折起、餐券3.6折起。活動現場每日下午2點推出限量排隊商品，聯合餐券每張850元買一送一等促銷。

※.住宿券部份：





凱撒飯店連鎖2,699元聯合住宿券，買10送1、每人每晚最低1,350元起暢遊全台飯店，圖為台北凱達豪華雙人房。圖 凱撒飯店連鎖提供





凱撒飯店連鎖聯合住宿券每張2,699元，買10張贈1張，可彈性選擇入住從北到南任一飯店(台北新板希爾頓酒店除外)，方便消費者自由規劃、搭配組合。此外，為滿足熱愛南部風情的愜意旅程，現場推出墾丁凱撒「6,999元花園客房住宿券」，雙人入住贈自助式早餐及晚餐各2客；台南趣淘漫旅「3,899元豪華景觀客房住宿券」，可供四人入住並贈早餐及六項冒險活動體驗。台東趣淘漫旅「2,099元探索客房住宿券」，主打四人入住加人不加價，每人525元即可入住一晚。其他北部飯店獨立住宿商品則可至線上旅展購買。







聯合住宿券可適用於墾丁凱撒平日入池畔花園客房(如圖)，加贈早餐2客，另推出花園客房一泊二食住宿券每張6,999元。圖 / 凱撒飯店連鎖提供





台南趣淘漫旅「3,899元豪華景觀客房住宿券」，可供四人入住並贈早餐及六項冒險活動體驗。圖 / 凱撒飯店連鎖提供





為滿足熱愛南部風情愜意旅程的消費者，主推墾丁凱撒、台南趣淘漫旅及台東趣淘漫旅特色住宿券，圖為台南趣淘漫旅星球樂園。圖 / 凱撒飯店連鎖提供

※.聯合自助餐券：





「2,999元六人美饌套餐券」，一次集結四家飯店餐廳人氣招牌料理包裝套餐組合，每套享用7至12道佳餚，圖為台北新板希爾頓青雅中餐廳嫣紅鵝半隻四吃套餐。圖 / 凱撒飯店連鎖提供

旅展每年最受矚目的，每張850元，買10張贈1張、買50張直接加碼贈10張，每人最低709元起，適用於台北凱撒Checkers、台北凱達百宴及台北新板希爾頓悅市集三大人氣自助餐廳，以及板橋凱撒蓮花餐廳南洋料理單點吃到飽。今年為刺激買氣，更首度推出「和牛美饌吃到飽」專案，凡持2025聯合自助餐券即可於自助餐廳、不需加價享和牛吃到飽，菜色匯聚日式炙燒和牛肉薄片、和牛鐵炮肉串、鹽蔥炙燒和牛握壽司等多款風味獨特的創意料理。

另外，也針對二至四人聚餐推組合商品，其中推薦「2,999元六人美饌套餐券」，一次集結四家飯店餐廳人氣招牌料理包裝套餐組合，包含：台北凱撒王朝中餐廳經典「招牌黑鑽雞」、台北凱達家宴中餐廳的「凱達冠軍豬腳」，以及兩家榮登《2025臺灣米其林指南》入選餐廳—板橋凱撒家宴的「長安葫蘆雞」與新板希爾頓青雅中餐廳的「嫣紅鵝半隻四吃」，同時也適用板橋凱撒蓮花餐廳集結泰式、印度與馬來西亞組合套餐，每套享用7至12道佳餚，展現凱撒餐飲多元風格與精緻水準。







聯合自助餐券每張850元，買50加碼送10，最低每人709元起享用板橋凱撒蓮花餐廳南洋料理單點吃到飽。圖 / 凱撒飯店連鎖提供

凱撒飯店連鎖表示，為回饋消費者，現場推出各式亮點活動，包括：加入凱撒VIP會員，即享雙倍點數100點+100點之外，同時可免費獲得台灣百大糕餅品牌「簡單李」限量夾心餅乾。單筆消費5,000元可參加幸運轉盤遊戲，獎品提供聯合自助餐券及各家飯店特色禮品。除此之外，單筆消費滿10,000元獲抽獎卡一張，張張有獎、總價值累計超過百萬元，獎品內容包含：聯合住宿餐飲券、各飯店住宿券、KANGOL肩揹手提包、印花樂環保餐墊等多達30項，最大獎為集結10家飯店的「環遊凱撒頂級假期套券組」、其次為「澳門航空」雙人經濟艙來回機票，非常值得期待。



