臺北里山川公共藝術計畫啟動 「自然的回聲 Echoes of Nature」邀請同來聆聽自然山林

（左起）台北市政府觀光傳播局副局長蕭君杰、台北市議會王閔生議員、優人神鼓藝術總監黃誌群、台北市政府副秘書長俞振華、台北指南宮主任委員高超文、台北市政府文化局副局長劉得堅、台北市政府產業發展局副局長吳欣珮。 圖：台北里山川公共藝術計畫／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】「臺北里山川公共藝術計畫」自2022年啟動已邁入第4年，今年以「自然的回聲 Echoes of Nature」為題，10/17-11/30於貓空與指南山地區隆重登場。計畫延續歷年耕耘的脈絡，結合藝術、人文信仰、地方產業與地區社群，循序從探索、連結、共生走向回聲，邀請遊客走入山林，透過展演、裝置和參與活動，形塑台北山林的文化新風貌。

透過藝術轉化敬仰 呼應「里山倡議」精神

「自然的回聲」不僅意指大自然迴盪於山谷間的聲響，也象徵人內心對自然的感知與回應。微風輕拂、溪水低吟、萬物沉靜或地鳴，這些聲音皆是自然界最真實的訊息。本屆計畫透過藝術轉化這份回聲，讓觀眾以感官經驗重拾對自然的敬仰，也呼應「里山倡議」的核心精神，展現永續共生的可能。

▲（左起）台北市議會王閔生議員、優人神鼓藝術總監黃誌群、台北市政府副秘書長俞振華、台北指南宮主任委員高超文、台北市政府文化局副局長劉得堅。 圖：台北里山川公共藝術計畫／提供

由優人神鼓領銜帶來環境劇場《入夜山嵐》，11/29下午在貓纜指南宮站「圓滿森境」登場。靈感源自優人神鼓的根源之地老泉山，作品以「破曉直入」、「風迴竹林」、「疾風驟雨」、「清涼一昧」、「夕陽獨行」到「入夜山嵐」的篇章，呈現山林的晨曦、風雨與夕陽光影。鼓聲與樂音交織，自然的細微變化轉化為生命的律動，引領觀眾在暮色中與山對話，將旅行轉化為心靈的淨化之旅。

創造2座公共藝術裝置 讓人停下腳步、凝視內心

除了劇場表演，今年的公共藝術裝置，以2座大型裝置創造觀者停駐與凝視的契機，既融入環境又保留藝術家語彙符號。藝術家王騰崇創作的《靜謐之屋》，取自然木材構築屋型結構，形成一處心靈庇護所，讓人不自覺地駐足停留，靜心與傾聽自然的聲音；而藝術家包大山則透過視覺圖像立體化，在作品《與山訴說》，使用金屬上漆打造2座山谷意象，象徵貓空旅人的祈願與訴說，以及修行者的聆聽與指引。藉由回聲隱喻人與自然、信仰與心靈之間的交流。作品不只是藝術裝置，更是一個讓人停下腳步、凝視內心的契機。

▲台北指南宮主任委員高超文。 圖：台北里山川公共藝術計畫／提供

活動期間亦規劃互動體驗，已於10/31開放線上報名，讓大家透過擊鼓體驗、金工茶道具創作、藝術家共創工作坊、林間走讀品香與茶香品茗，跨領域互動交流，感受人與自然的緊密連結。而優人神鼓也將手持心燈與參與者一同行腳百年竹柏參道，進行一場百人藝術行動「持燈觀心，千階祈願」，在沿途燈火與山林的交織中，留下深刻的心靈印記。

▲台北市政府副秘書長俞振華。 圖：台北里山川公共藝術計畫／提供

台北里山川永續論壇 為三貓觀光注入新活力

2025年「台北里山川公共藝術計畫」－「自然的回聲」，不僅延續歷年成果，更展現秋季文化盛事的新高度，凝聚社群共創力量，推動「台北里山川永續論壇」，匯聚學術上的交流，聚焦人與自然的共生之道;期間限定「生態市集」結合農產推動「友善食農」、「永續農業」的綠色未來政策，讓市集社區、農業、藝術、生態、教育與文化傳承與體驗的平台，為三貓地區觀光發展注入新的活力，期盼帶動世代永續實踐。

當山林成為舞台，城市也在其中找到回聲，里山川正逐步奠定台北重要文化品牌地位，並持續邁向國際交流。相關活動資訊，歡迎至「走靜貓空」活動專頁或「台北里山川」官方網站查詢。

