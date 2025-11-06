旅遊熱潮不減！太陽富國航空首航 河內啟程飛向富國島

太陽富國航空首航由河內啟程，飛向富國島。 圖：Media OutReach Newswire／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】定位在「度假型航空」的全新太陽富國航空（Sun PhuQuoc Airways，SPA），隸屬於太陽集團（Sun Group），自11/01起開通「富國島－河內」、「富國島－胡志明市」及「河內－胡志明市」航線，為越南航空業樹立了新的里程碑。該航空公司計劃於2026年進一步拓展航線網絡，新增「峴港－富國島」、「芽莊－富國島」等國內航線，並開通富國島直飛韓國、台灣、泰國、新加坡、香港及印度的國際航線，實現其「連接越南最美麗目的地與世界」的願景。

首航航班於11/03 07:15起飛，從河內的內排國際機場（Noi Bai International Airport, HAN）起飛，搭載220名乘客，飛往富國島，使用機型為空中巴士 A321。隨後，從胡志明市與峴港飛往富國島的航班也陸續起飛－所有航班皆以富國島為目的地，展現了太陽集團（Sun Group）致力於陪伴富國島發展的戰略承諾，更體現其推動富國島成為世界級旅遊勝地及區域新興航空樞紐的願景。

其中，「峴港－富國島」航線作為紀念航空公司開航的特別慶祝航班運行，並計劃自2026年3月起正式投入定期服務。太陽富國航空執行長 Nguyen Manh Quan表示，「今天對太陽集團與太陽富國航空而言，是一個極其特別的日子。這不僅是新航空公司的啟航，更代表著一種全新的旅遊連接方式，旨在為旅客帶來獨特而難忘的體驗。」

▲富國島日落小鎮。 圖：shutterstock／來源

首航的「河內－富國島」航班上更安排了一場機上音樂表演，讓這趟旅程化作一場「雲端慶典」。在航程中，旅客享用法國知名烘焙品牌 Eric Kayser 的招牌點心；該品牌也於同日，在富國島的日落小鎮（Sunset Town）開設了其在越南的首家門市。首批 SPA 航班抵達富國國際機場時，獲得水門禮炮的隆重迎接，現場氣氛熱烈，旅客們還收到身著飛行員制服的 Sunny 熊吉祥物作為紀念禮物。

太陽富國航空首航的成功起飛，不僅為越南航空市場增添了一家新航空公司與一項平價旅遊新選擇，讓更多不同年齡層的旅客能夠更輕鬆前往富國島，也有助於滿足富國島旅遊黃金季及即將到來的2026年農曆新年期間激增的出行需求。

・太陽富國航空官方網站：https://www.sunphuquocairways.com/gl/en。

