市定古蹟「原臺南刑務所木造建築群」啟動招商 打造文化創意新聚點

刑務所－要道館外觀。 圖：台南市政府文化局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】位於臺南市商業核心、被譽為蛋黃中之精華地段的市定古蹟「原臺南刑務所木造建築群」，區位條件得天獨厚。這處承載百年歷史的重要木造建築，過往因長期閒置而受損嚴重，經中央與市府共同投入1.6億元，由文化資產管理處自2022年3月展開修復工程，歷時三年多，目前主要建築本體已大致修復，景觀與機電工程正全力進行中，竣工在即並同步啟動委外招商，迎接全新面貌。

▲刑務所－要道館室內景。 圖：台南市政府文化局／提供

建築群歷經歲月風雨與強震侵襲，多處構件腐朽，修復團隊秉持「舊構件保留最大化」原則，採整修與截補方式修復大型木構件。由於木造建築損壞型態多元，團隊須反覆考證、試作，充分考驗匠師經驗與工藝技術。施工團隊以傳統榫卯結合現代加固技術，逐一修補木節與接合處，並自「臺南文資建材銀行」挑選同年代木料、屋瓦與玻璃替換，使結構更安全、風貌更接近歷史原貌。其中，四合院式「刑務所合宿」因2005年火災僅存部分遺構，此次修復需在殘留痕跡間融入新材，兼顧歷史與功能，同時導入現代化廚房與安全系統，讓百年宿舍再度散發生活氣息。

▲刑務所－浴場。 圖：台南市政府文化局／提供

台南市長黃偉哲日前特別前往現勘時表示，肯定修復團隊「在保留歷史真實性的同時，兼顧工藝精度與安全需求」，並指出身為文化首都的臺南，在城市發展的路上，創新與傳統必須並行。「原臺南刑務所木造建築群」的修復不只是古蹟保存，更是讓文化資產融入市民日常的重要里程碑。未來市府將持續推動古蹟活化，引入民間多元經營能量，使古蹟成為文化創意與觀光的新動能。

該建築群為日治時期臺南監獄職員宿舍區，創建於1906年，共包含五棟市定古蹟，分區為A、B兩大範圍：A 區／刑務所合宿、要道館、浴場，土地約838坪、建物約196坪。B 區／所長宿舍、官舍、倉庫及相關附屬設施，土地約911坪、建物約134坪。

▲刑務所－官舍。 圖：台南市政府文化局／提供

考量位置條件、管理便利與投資效益，未來將採「分區招商」方式，引入多元化經營以分散風險。修復投入多年與精細工法，未來委外使用的權利金也會合理反映文化資產價值。同時，招商內容將提升空間彈性，開放文創展演、藝文推廣、特色餐飲等多元業種，尤其「刑務所合宿」與「所長宿舍」皆具備完善的餐廚空間，為後續經營者提供高度彈性，期待結合表演藝術、展覽與飲食文化，打造兼具歷史底蘊與生活美學的文化據點。

為利投標廠商充分掌握現場狀況，文化資產管理處表示，該區仍安全管制中，為因應廠商場勘需求，將於11/11（二）10:00 與14:30 辦理現場會勘，廠商務必事先於線上填報申請表單，並依時前往。

文化局表示，未來當「原臺南刑務所木造建築群」全面活化後，不僅將回到市民日常視野，更象徵臺南城市記憶的再生。昔日的監獄職員宿舍，從承受火災與歲月侵蝕的殘破身影，到如今以專業工法重獲新生，正如同臺南在歷史與現代之間找尋新的平衡。期待透過民間創意能量的導入，讓百年木造建築不只是靜止的文化資產，而是能與展演、餐飲、生活美學共鳴的文化舞台。持續為臺南寫下新的城市故事，讓歷史成為推動未來的力量，讓古蹟真正成為連結過去與未來的橋樑。

