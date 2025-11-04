玩台中怎麼住？台中三大住宿區：勤美、逢甲、台中火車站周邊住宿推薦

紅點文旅。圖／agoda

台中兼具都會與鄉村特性，擁有眾多的觀光人潮及豐富的人文資源，百貨公司林立、知名景點繁多，融合美食、文化與創意的商圈型態不斷孕育而生，不論是名勝古蹟、藝文活動、遊樂園或是夜市小吃，每年吸引大批人潮反覆造訪！

本期小編整理了幾間網友熱推的台中住宿，不論是在住宿環境或是交通上，都是相當優質的選擇，一起來看看吧～

台中住宿地圖｜熱門區域推薦

台中住宿地圖

出門旅遊選對住宿地點真的很重要，不管是想逛街、吃美食還是方便移動，都有不同區域可以選擇～這次幫大家整理台中三大熱門住宿區的特色，讓你快速找到最適合的落腳點！

台中住宿區域介紹

勤美草悟道一帶有著綠意街景，以及多間文創小店和特色咖啡廳，住在這裡超有氛圍感～不管是想要放鬆散步還是拍美照，喜歡慢活風格的你，推薦你來到台中可以選擇住在勤美草悟道附近～

台中

大毅老爺行旅

台中大毅老爺行旅。圖／agoda

第一間要介紹的是位於西區的大毅老爺行旅，在城市中充滿藝術氣息的旅館！看照片就能知道這家飯店無論是建築外觀還是房間裡面都極富有設計感，非常漂亮吸引人，城市景觀從白天到夜晚各有不同景色，附近還有台中美術館及審計新村，check in完就可以直接去附近走走了，非常方便！

台中大毅老爺行旅。圖／agoda

房間設有乾溼分離衛浴，浴室水壓夠強，馬桶還是免治馬桶，除此之外，床還很好睡，有足夠的支撐力，不會過軟，在外面還比在家還舒服！飯店內還設有臨時藝廊、健身房等不少設施可以利用！另外停車位偏少，會比較推薦大家搭乘大眾交通來個城市之旅～

地址：台中市西區英才路601號

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

台中綠宿行旅

台中綠宿行旅。圖／agoda

綠宿行旅是一間友善環境的飯店，位於台中市西區，距離勤美草悟道步行只需 5～8 分鐘。飯店的LED牆是回收26000 個使用過的寶特瓶，可以透過平板互動，打造自己的專屬燈牆～在一樓還有植物精油區、點心自助區，精油、點心茶水都可以拿及享用，非常貼心！

台中綠宿行旅。圖／agoda

房內有迷你吧，茶包咖啡包樣樣不缺，因響應環保所以不提供瓶裝水，但每個樓層都有飲水機，可直接使用房間的水壺裝水。電視還可以看附設的電影台、也能連線看Youtube。浴室還附有乳液、潤絲精，甚至還有香氛噴霧等，讓你就算在外也能保養好自己！

地址：台中市西區民生北路126號

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

卡爾登飯店-台中館

卡爾登飯店-台中館。圖／agoda

卡爾登飯店為較平價的住宿，距離草悟道只有1公里， 旅館公設有免費洗衣烘衣及健身房，除此之外還有無限供應咖啡及茶水等，也有許多座位區很適合與朋友聊天，旅館附近還有很多酒吧可以去，也有巷弄小店可以探索。

卡爾登飯店-台中館。圖／agoda

卡爾登飯店雖然偏向商旅，非常適合要出差辦公的旅客，但房間卻很有設計感，不會因為是商旅就住起來有廉價感，整體非常舒適！有小孩的話，還會提供嬰兒床及奶瓶消毒鍋，這樣貼心的平價旅店應該是屈指可數了！

地址： 台中西區忠明南路61號

訂房網評價：8.5/10(Agoda)

逢甲商圈住宿｜美食控超愛！多種美食吃不完

逢甲商圈是台中最熱鬧的夜市區，附近住宿選擇多樣，從平價旅館到質感旅店應有盡有。如果想要體驗地道小吃、深夜美食的話，住在這一帶超級方便，美食多到讓你吃不完，適合美食控與年輕旅人住在這附近～

台中享得道行旅

享得道行旅。圖／agoda

台中享得道行旅是2023新開幕的台中逢甲飯店，距離逢甲夜市步行10分鐘內可到，飯店的設施相當豐富，除了專屬地下停車場，還有健身房、泡腳池、岩盤浴、紓壓室等，讓旅客在外面玩一整天後還能回飯店好好放鬆休息。

享得道行旅。圖／agoda

雖然是平價飯店，但享得道行旅使用的床墊是來自英國的斯林百蘭名床，睡起來非常舒服，房內還有免費的minibar，沐浴用品則提供許多知名飯店會用的義大利品牌，洗完一點也不乾澀～飯店10樓還設置一台氣泡水機給旅客飲用，入住除了可享有早餐外還有免費宵夜，非常貼心！這樣平價、優質、機能性好的飯店，絕對是到台中不能錯過的好選擇！

地址：台中市西屯區河南路二段211號

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

台中探索私旅

探索私旅。圖／agoda

探索私旅周邊安靜，卻又不失便利，距離逢甲商圈走路只需五分鐘，整間旅店以航空概念作為主題，大廳擺設許多飛機模型，地板為機場跑道，牆面也設計為登機口與機艙外型。

探索私旅。圖／agoda

探索私旅主要提供三種房型，標準雙人房、四人房及樓中樓四人房，房間內有個小型沙發空間，牆上電視提供免費的藍光電影，而衛浴採用乾濕分離設計，也有提供免治馬桶。

地址：台中市西屯區漢翔路3號

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

台中逢甲智選假日酒店

台中逢甲智選假日酒店。圖／agoda

位於台中逢甲的智選假日飯店是2020年開幕的新飯店，設備都還非常新穎，距離逢甲夜市步行10分鐘內可到，且離高速公路交流道很近，也有附地下停車場，算是交通非常便利！

台中逢甲智選假日酒店。圖／agoda

房間為木質風格，用色卻又新鮮大膽，住起來既有溫馨感又有新鮮感，房間內還有提供耳塞，對聲音敏感也能好好入眠。智選假日飯店也有提供健身房，平時有運動習慣的人在出去玩也能有運動的空間。

地址：台中西屯區福星北三街33巷28號

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

台中火車站住宿｜搭火車、公車都超方便！

如果你是搭火車來台中，住在火車站附近真的超方便！這裡不但交通四通八達，且鄰近一中商圈，距離勤美草悟道也不會太遠，是探索台中的絕佳落腳點！

台中悅樂旅店

台中悅樂旅店。圖／agoda

悅樂旅店距離台中火車站走路不用五分鐘就能到，離新開幕的lalaport及一中街也不遠，非常方便。大廳也非常特別的，不像傳統飯店的配置，而是變成輕食咖啡廳，夜晚還會變成酒吧風格，提供特調飲品！

台中悅樂旅店。圖／agoda

房型有背包客房、雙人房及四人房等，布置年輕新穎，四人房設置設有月亮吊床、空中小閣樓，是小孩們絕對會喜歡的設計。另外，飯店的地下一、二樓有書想室及電影設備等設施可以利用，在晚上10-11點飯店還有提供宵夜泡麵，非常加分！

地址：台中市中區中山路55號

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

台中寶島53行館

台中寶島53行館。圖／agoda

台中寶島53行館位於火車站對面走路三分鐘，附近也有公車可以搭，交通非常便利，而且飯店有配合的特約停車場就在附近。下樓就有一間便利商店，周圍也有許多美食餐廳，知名的宮原眼科就在飯店的對面呢！

台中寶島53行館。圖／agoda

房間乾淨整潔且空間充足，有乾溼分離的衛浴，房內隔音也還算不錯，不太會聽見隔壁水聲。另外，飯店除了有健身房，甚至還有自助洗衣、烘乾設備可以使用喔！

地址：台中市中區中山路27號

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

