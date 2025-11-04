高雄熱門景點！高雄「旗津西子灣」一日遊這樣玩，看海、大啖美食！

打狗英國領事館文化園區。圖／IG, yen_lin_99

旗津是高雄一直以來都十分熱門的景點，從鼓山搭5~10分鐘的渡輪就能抵達，而且機車、腳踏車都可以一起上船超方便！提到旗津，除了去吹吹海風、踏踏浪，其實還有許多具歷史性、特色性的景點以及必吃的旗津美食，今天就讓FunTime小編鉅細靡遺的介紹給大家吧！

旗津交通資訊

旗津渡輪

前往旗津可以從鼓山輪渡站前往，鼓山輪渡站班次多，機車跟自行車都可以跟著上船，抵達旗津騎著玩最方便了！另外也可以搭乘海上巴士從棧貳庫站前往，記得搭乘由「鼓山輪渡站–棧貳庫–旗津輪渡站」航線前往哦！

【鼓山輪渡站】

地址：高雄市鼓山區濱海二路1號

票價資訊：

【棧貳庫站】

地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號海側廣場

票價資訊：全票80元，優待票40元（採單一票價收費）

限定航線：名偵探柯南 週一、三、四、五、六、日／咒術迴戰 週一、三、五、日／史努比 週二、四、六





前往旗津的唯一路徑須經由過港隧道通往，不過由於過港隧道距離市區較遠，建議大家可以搭乘渡輪，機車及自行車都可以上船相當方便，還能在渡輪上飽覽港區風光！

行車路線：

國道一號→高雄端交流道下→漁港路→新生路→中興路→過港隧道→旗津一路至三路→廟前路→海岸路

旗津景點

旗後砲台

旗后砲台。圖／IG, k.p.cheng.travel

旗後砲台於大清光緒元年建成，至今已有約兩百多年的歷史，這座以紅磚建造的堡壘，已被列為國定古蹟啦！若有機會來旗津走走，一定要來旗后砲台瞧瞧，看看堅實的後牆、八字門及壁面上的傳統建築花樣；在這裡除了能瞧見歷史的痕跡，也能在這兒感受海風，眺望海景喔！

地址：高雄市旗津區旗後山頂

高雄燈塔

旗后燈塔。圖／IG, vitaminseaya

走完旗後砲台，繼續往後延著小路走可一路通到高雄燈塔，也就是俗稱的旗后燈塔，不必走原路返程繞上去。FunTime小編第一次去也是誤打誤撞地走，不過不要懷疑！走一小段路之後燈塔就出現在眼前囉！在燈塔區可以看見整個西子灣，灣澳景色、白雲藍天與燈塔形成了一個極為和諧又無敵的美麗畫面，而且現在高雄燈塔也有夜間開放時段，是全台首座夜間開放的燈塔呢！來的時候別忘了拿出相機多拍幾張再走喔～

地址：高雄市旗津區旗下巷34號

營業時間：10:00-21:00

星空隧道

星空隧道。圖／IG, tzuyilien

星空隧道原先是一條軍事戰備隧道，後來整建為特色觀光隧道，可以在裡頭散步、騎乘自行車，雖然步道不長，不過整個隧道有燈光及藝術彩繪點綴，相當迷人～在隧道裡吹吹涼爽的風，絕對是在高雄炎熱天氣下的至高享受。走出隧道後還能看見絕美的峭壁景觀喔！非常壯觀，記得把隧道走完喔！

地址：高雄市旗津區廟前路1巷

旗津彩虹教堂

旗津彩虹教堂。圖／IG, leilachiang

旗津彩虹教堂位於旗津的海邊，以幾何元素設計而成的彩虹色造景，結合一旁的水池倒影拍起照來相當夢幻～有種置身異國的浪漫風情。這麼浪漫的景點也是熱門的婚紗拍攝場景喔！而且在不同時段隨著光影變化可以拍出不同效果，FunTime小編最喜歡傍晚夕陽餘暉之時，整個水面閃閃動人的最美了！

FunTime小提醒：這裡距離渡船頭有點距離，步行約20分鐘，建議沒有交通工具的朋友可以租個自行車哦！

地址：高雄市旗津區旗津三路990號

旗津海珍珠

旗津海珍珠。圖／IG, door_opening_perry

旗津海珍珠是旗津自行車踩風大道上的裝置藝術，也是旗津火紅的拍照景點！旗津海珍珠為黃金色的海貝造型，因為它巨大的外觀吸引了許多旅人前來觀賞拍照。不過除了看起來壯觀以外，來這裡聽海也別有一番風味呢～附近也有一座旗津貝殼館，收藏著各種貝類標本，看完旗津海珍珠有興趣的朋友也能去貝殼館參觀參觀喔！

地址：高雄市旗津區旗津三路

愛琴小伊亞

愛琴小伊亞。圖／IG, travelfrog.ig

愛琴小伊亞是在旗津貝殼館中庭全新打造的希臘風造景，藍色的屋頂配上白色的牆面，充分展現了地中海風情，讓你一秒穿越到希臘的聖托里尼小鎮。來這邊拍照的同時又可以在附近看海，真的會有身處地中海的錯覺呢！而且這裡就在彩虹教堂的附近，多個景點讓你一次拍個夠～

地址：高雄市旗津區旗津三路887號

旗津海水浴場

旗津海水浴場。圖／IG, ha160921

旗津海水浴場大概是旗津聚集最多人的地方了，不玩水的朋友可以走走觀海景觀步道、踩踩沙，這裡的沙質相當細軟唷～喜歡玩水的朋友可以在這裡游泳、衝浪，上岸後還有完備的沖水設備，可以將身體沖乾淨再離開，肚子餓了一旁就是旗津大街，販售各式當地小吃，這麼完美的旗津海水浴場絕對是炎炎夏日的消暑聖地啊！每年約9~10月也會舉辦旗津黑沙玩藝節，各式沙雕神作絕對要來參觀參觀！

地址：高雄市旗津區廟前路1號

旗津美食

海濱海產

海濱海產。圖／IG, taiwan_foodielife

提到旗津美食，大家一定會先聯想到海產，到旗津也一定要吃海產！但是滿街的海產店怎麼選呢？FunTime小編推薦離渡船頭較遠一些的海濱海產，這家是當地人也極力推薦的好店！海濱海產的海鮮除了相當新鮮之外，份量足夠價格也公道，蝦排、芋頭丸、蝦蟹、蒸魚都可以點來吃吃看，絕對滿足！

地址：高雄市旗津區中洲巷68-16號

營業時間：平日11:00-14:00、17:00-20:30／假日11:00-15:30、16:30-20:30

不一樣赤肉羹

不一樣赤肉羹。圖／IG, easonjuan1983

不一樣赤肉羹在當地可以說是無人不知無人不曉了，店名「不一樣」來自於他們的赤肉羹真的很不一樣，肉的部分會先裹粉炸過，炸過之後變得金黃酥脆，有點像土魠魚酥，不過口感很扎實有嚼勁，肉味香氣足夠，可以單吃也可以加麵、米粉或飯，入羹湯後又是另一種風味喔！

FunTime小提醒：如果太晚到的話可就賣完啦！想吃記得早點去比較保險喔～

【廟前店】

地址：高雄市旗津區廟前路56號

營業時間：10:00-19:00（週五六日營業到20:00）

【創始店】

地址：高雄市旗津區中洲三路330-2號

營業時間：07:00-20:00（週一公休）

