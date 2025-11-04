2025-11-04 14:02 旅遊經
2025 ITF韓國館打造沉浸式體驗 韓食體驗、手作DIY外，還能抽韓國來回機票！
2025 ITF韓國館打造沉浸式體驗 韓食體驗、手作DIY外，還能抽韓國來回機票！圖為仁川傳燈寺(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
韓國進入賞楓期，緊接就是冬雪季節，想享優惠又能遊韓國嗎？不妨趁著11月7日至11月10日在南港展覽館所舉行2025ITF台北國際旅展，說不定能撿到意想不到的便宜。另外，此次韓國觀光公社除了準備不少優惠且高CP值的商品及豐富旅遊資訊外，甚至還帶著全新韓流進入ITF會場中，讓逛展的民眾，能透過趣味的韓食教學和試吃、集點換傳統小點心，享受逛韓國傳統市場的樂趣；朴寶劍ZONE帶你秒飛韓國，體驗追星快感；舞台上更有熱力四射的跆拳道演出與在韓發展的華人團體SEVENTOEIGHT、GENBLUE幻藍小熊分享韓國旅遊魅力，帶來「從螢幕走進現場」的沉浸式韓國文化之旅。
今年ITF展場中的韓國館以「韓食與韓流」為主題，現場重現韓國在地市場氛圍，不僅有一天一場韓食教學及試吃(每日一道)，將有機會品嚐到辣炒雞排、安東燉雞、光州肉餅或馬鈴薯煎餅等道地韓國美食，每日固定時段還有韓國傳統DIY，體驗親手製作韓國特有傳統工藝燈籠，並將精美的手工藝品帶回家！另外，完成館內的集章活動，還有機會兌換多款韓國熱門美食及傳統小物，包含辣炒年糕、蛤蠣湯刀切麵、香蕉牛奶、海鮮風味拉麵、海苔、脆皮蛋糕、Kingdom Friends頸枕等，提醒相關商品，每日限量。
2025ITF_舞台時間表
每一年ITF中，舞台上的表場中，最受期待之一就是韓國館所帶來的表演，今年邀請到來自韓國茂朱跆拳道園的《跆拳道！永恆的遺產》，以強烈節奏與肢體張力詮釋「力與美」的完美融合；11/8（六）與11/9（日）分別有從台韓合製選秀節目《SCOOL》中脫穎而出的男團《SEVENTOEIGHT》與甫在韓國發行新專輯的GenZ人氣女團《GENBLUE幻藍小熊》，在現場與粉絲互動、分享MZ世代最潮的韓國旅遊體驗。
另外，「寶劍福祉部」台灣成員們，今年也不要錯過ITF韓國館，觀光公社為今年新任的韓國觀光名譽宣傳大使朴寶劍打造「寶劍ZONE」，邀請粉絲們跟著朴寶劍的腳步踏入全羅南道紫島，現場設有拍照區，粉絲可免費拍立得合照留念，與寶劍「同行」韓國之旅。此外，現場還有如釜山、大邱、仁川、蔚山、京畿道、慶尚南北道、濟州特別自治道、全北特別自治道、全州、清州等十多個地方政府與民間單位，皆準備了體驗活動及第一手旅遊資訊，其中韓國交通攤位推出參加活動每日抽不限航點台韓來回機票，四天共抽出四張；大韓航空加碼在11/8~11/9 的舞台時段 《大韓航空知識挑戰賽》中，共送出2張台韓指定航線機票；真航空則於11/7~11/8於ITF韓國館航空公司攤位完成指定任務後，於四天的參與者中抽出1張台北-濟州來回機票，想要免費飛韓國的民眾千萬不要錯過任何時「機」。除此之外，於韓國館購買韓國旅遊商品，即可兌換精美韓國旅遊實用限量小物，如：WOWPASS卡、Kingdom Friends拖鞋、或折疊式衣架等。
韓國觀光公社台北支社支社扈受暎表示，KPOP席捲全球，K-內容已成為韓國旅遊的最佳導覽員。韓國觀光公社以美食、流行文化打造2025韓國館，帶來「從螢幕走進現場」的沉浸式體驗，展現韓國文化觀光的全新魅力，不論是第一次踏上韓國土地，或是早已熟悉韓國風情的旅人，在ITF都能協助你打造屬於自己的風格旅程。」
相關ITF韓國館訊息，可至韓國觀光公社台北支社FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/freeatkorea) 查詢！
以上圖片：韓國觀光公社提供
