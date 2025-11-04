東京人文賞楓三熱點 紅葉與文化交織的錦秋散步



小石川後樂園的園林一景，彷彿被艷麗紅葉點燃，一訪內庭寧靜悠然的秋色空間。圖片提供：公益財団法人東京都公園協会。

紅葉帶來了秋意正濃的景象，其中日本首都「東京」不僅以繁華熱鬧的都會景觀著稱，秋季更化身為紅葉與文化體驗交織的舞台。每年11月中旬至下旬，楓葉逐步染紅，江戶庭園、郊山景觀與歷史寺院，呈現專屬於東京的繽紛秋色。在秋天賞楓之際，推薦結合都內賞楓、近郊歷史文化美食體驗與秋日郊山散步等一日遊提案，邀你秋高氣爽時節走進東京獨特的錦秋魅力。





一、「文京區」小石川後樂園，在繁華都心中靜享紅葉與恬靜的秋日大景──





園內著名的紅葉林風景。一望無際的嫣紅景色，展現秋日最華麗的時刻。水光映影，襯托出自江戶時代以來，延續至今的名園雅趣。圖片提供：公益財団法人東京都公園協会。



位於東京都文京區的「小石川後樂園」，為江戶時代初期所建，回遊式的築山泉水庭園，是融合中國風格意匠聞名的日本庭園之一。儘管坐落於熱鬧東京都內，但園內靜謐別具禪意，充滿雅致氛圍，每年約在11月中下旬至12月上旬間，約有500株楓樹（イロハモミジ）相繼染紅，映出滿園鮮豔秋色。紅葉映襯傳統庭園的景致，為旅人帶來寧靜而深邃的秋日體驗。







寶生流能樂公演(2024)。秋意漸濃，親近傳統藝能，更能感受文化之秋的美感，讓視覺與聽覺都充實飽滿。圖片提供：公益財団法人東京都公園協会。



最受歡迎的人氣拍攝點，包括：紅葉林、丸屋周邊及內庭等區域，紅葉與池塘交織的畫面格外迷人，其中大泉水南側，周邊的楓葉特別艷麗，氣勢尤為壯觀。點綴其中的古樸石燈籠，周圍也被紅葉環抱，充滿歷史風情的庭園，凝聚豐富的和風美學。11月22日至12月7日期間，園內將舉辦「樂享深山紅葉 (深山紅葉を楽しむ)」的特別活動，安排寶生流能樂與江戶太神樂等傳統藝能演出，更加豐富園內古典風雅的氣氛。颯爽秋光，沉浸日本傳統藝能饗宴，體驗東京獨有的「楓情雅韻」。



園內並設有完善的散步路線，沿著池畔小徑緩步而行，眺望靜謐庭園，體驗四季遞嬗所呈現的自然之美。坐落於東京都內享交通之便，適合安排半日遊，或來趟即興的城市散步。作為都心少數能同時感受紅葉與庭園文化的名所，讓人於古典美景與楓紅交織之中，度過靜雅的秋日時光。



二、「八王子市」高尾599博物館，在紅葉名山中漫步 體驗美好自然與永續思維──







草坪廣場被不同層次的紅葉環繞，園內愜意散步，細讀四季更迭之美。圖片提供：公益財団法人東京都公園協会。



紅葉時節必遊的高尾山，每逢11月進入紅葉最佳觀賞期，向來是東京市郊熱門的賞楓勝地。位於山麓的「高尾599博物館」作為紅葉健行途中的必遊之地，是近期備受關注的人氣景點。館內以白色基調營造沉靜氛圍，宛如藝廊般展示高尾山的生態資料，包括：昆蟲、動物剝製及多樣標本等。透過實物與影音解說，引導參觀者以多感官方式理解高尾山的生態與人文，並以互動體驗達到寓教於樂的效果。







自然之牆。以大幅壁面動態呈現高尾山生態，直觀感受物種多樣性的教育性展示。圖片提供： Taiji Yamazaki





沉浸式投影再現高尾山的四季脈動，音樂與光影流轉於整個空間，濃縮呈現高尾山地區豐富多元的自然資源。圖片提供： Taiji Yamazaki





此外，館內亦提供高尾山四季的推薦行程，包括：登山相關知識、登山路線及通行資訊等實用內容，是紅葉健行與登山準備的重要資訊據點。館內並設有咖啡廳與草坪廣場，提供舒適的休憩空間，更是遊客、登山者及當地居民交流的場域。商店內亦販售喜愛山林自然的相關原創商品，兼具學習與休憩目的。高尾599博物館不僅為高尾山的自然觀光增添亮點，更以永續理念為核心，邀請來訪者共同思索「50年、100年後的高尾山」。透過展覽與體驗，培養各年齡層的知性好奇心，更深化與在地的情感連結，為未來世代留下珍貴的戶外學習契機。



三、「調布市」漫步深大寺，在紅葉、美食與歷史之間品味文化之秋──





深大寺的參道兩側，林立著土產店與當地茶屋，散發出懷舊氛圍。沿著小徑走走逛逛，感受古樸熱情的庶民文化。圖片提供：深大寺そば組合



文化勝地「深大寺」，近來深受日本年輕世代矚目，從新宿搭乘電車約40分鐘即可抵達，是兼備歷史文化與豐富自然景觀的秋季秘境。每年1月下旬，寺院境內與參道的樹木開始變色，金黃橙紅相映成趣，寺院氛圍與繽紛紅葉交織成和風美景，拾秋漫步，洗滌身心。深大寺秋季的重頭戲為每年舉辦的「深大寺蕎麥祭」，不僅可享用香氣濃郁的手打蕎麥，門前參道亦佈滿各式傳統美食，「邊走邊嘗」亦是深大寺特有的觀光風景。無論是現炸天婦羅、當季特色美食、地方甜點等選擇豐富，尤其期間限定的特色料理，嚴選當地食材製作，深受旅客喜愛，味覺也深度體驗了秋天的豐美。







靜謐莊嚴的深大寺境內，古老建築與四季景致相映，展現出歷史與自然競美的文化風光。圖片提供：深大寺





秋日限定的「蕎麥祭」熱鬧登場，身著傳統服飾的人們齊聚一堂，透過表演與美食，展現蕎麥文化的深厚底蘊。圖片提供：深大寺そば組合





現煮手打蕎麥散發清香，搭配甘醇的蘸汁，簡樸卻能嚐出深大寺的傳統美味。圖片提供：深大寺そば組合



深大寺兼具歷史、自然與飲食文化特色，是東京近郊出遊的推薦地，更是秋季必訪勝景。周邊觀光設施例如「深大寺天然溫泉 湯守之里」及「神代植物公園」等。







神代植物公園。東京屈指可數的植物園，廣闊的園區四季繁花盛開，整齊的花壇與溫室交織出繽紛景致。圖片提供：神代植物公園





※.資訊站──



小石川後樂園

地址：東京都文京区後楽1-6-6

交通方式：

東門：JR總武線「水道橋」西口出發歩行約5分

西門：都營大江戸線「飯田橋」C3出口出發歩行約3分

開園時間：上午9時～下午5時（需在下午4時30分前入園）※特殊活動期間可能會延長時間，請確認官網。

休園日：年末年初 (12月29日～隔年1月1日)

官網：https://www.tokyo-park.or.jp/park/koishikawakorakuen/index.html

高尾599博物館 （タカオゴーキューキューミュージアム）

地址：東京都八王子市高尾町2435番3

交通方式：京王電鐵（京王線）高尾山口車站出口、歩行約4分。

開館時間：4月～11月8:00～17:00（最終入館 16:30）；12月～3月8:00～16:00（最終入館 15:30）※.特殊活動期間可能會有異動，請確認官網。※可能會有園區維運等臨時休館，2025年12月4日(四)､2026年3月5日(四)預計休館。

※以上休館日以外也可能會有臨時休館之狀況，來館前請確認官網

官網：https://www.takao599museum.jp/

深大寺

地址：東京都調布市深大寺元町5-15-1

交通方式：

■京王線 調布車站之中央出口 或つつじヶ丘駅北口出站後、搭乘京王巴士「深大寺行」於終點站「深大寺」下車。

■JR三鷹車站南口 或JR 吉祥寺車站南口 出站後、搭乘小田急巴士「深大寺行」於終點站「深大寺」下車。

開放時間：冬季時間為6:00開門、17:00閉門

官網：https://www.jindaiji.or.jp/





深大寺觀光案內所

地址：調布市深大寺元町5-12-7

交通方式：（京王巴士）深大寺巴士站前，步行約1分；京王線 調布車站約歩行20分

營業時間：10:00～15:00

休息日：每週一/年末年初

對應語言：中文/英文/日文（韓文法語亦可）

施設情報：提供Wi-Fi、觀光導覽等服務。