推薦台灣四大賞楓秘境 當地頂級旅宿提案！



福壽山農場(圖：©福壽山農場)

【旅遊經 洪書瑱報導】



秋天已漸漸帶來涼意，讓有些樹葉漸漸有了「紅顏」，喜歡楓紅姿色的民眾，有些已計劃前往日韓賞楓，但事實上台灣山谷與溪林同樣楓紅迷人，若您暫時無法出國，在台灣還是可以規劃賞楓行程，而且除此之外，還能搭配泡湯、登山健行或靜心度假，為此FineDayClub推薦台灣四大秘境賞楓地，並建議頂級旅宿提案，帶你開啟沈浸式的秋冬紅葉旅程。

一、台中谷關：在溫泉樓閣感受楓紅魅力：賞楓時間：11月下旬起





福壽山農場的松盧、武陵農場，以及大雪山森林遊樂區的清楓與楓香，都呈現出層次豐富的紅葉景致，追求悠閒的旅人，可直接選擇有度假氛圍的飯店，沉浸在自然與楓紅中放鬆身心。



推薦住宿：台中‧虹夕諾雅 谷關





虹夕諾雅 谷關( ©Hoshino Resorts)



星野集團在台灣的溫泉度假村，將日式精緻服務與山林美景完美結合。入住竹林中的溫泉樓閣，享受天然湯泉；透過落地窗觀賞四季山景，或參與森林散策、品嚐會席料理，讓身心徹底放鬆。

二、苗栗泰安：山容壯麗的紅葉饗宴：賞楓時間：12月中下旬至1月上旬





苗栗泰安的馬那邦山( ©苗栗縣政府文化觀光局)



位於苗栗泰安的馬那邦山在泰雅族語中意為「山容壯麗」，被視為泰雅族的聖山，不僅擁有遠眺雪山的絕佳視野，在秋冬時節滿山楓樹，更讓此處成為知名的賞楓勝地。

推薦住宿：苗栗‧泰安觀止





泰安觀止(©泰安觀止)



飯店建築以樹、石頭、木頭等天然元素構成，外觀彷彿會呼吸，隨四季展現不同風貌。飯店置身於原始山林中，伴著溪谷流水聲與層層山形，讓住客親身體驗自然共生的住宿魅力。



三、嘉義阿里山：雲海楓紅交織的夢幻景致：賞楓時間：11月中下旬至12月下旬





阿里山國家森林遊樂區(©阿里山國家森林遊樂區)



阿里山國家森林遊樂區是全台知名賞楓地，而其中的小笠原山觀景台能同時欣賞雲海與楓葉，建議遊客前往阿里山時，搭乘森林小火車賞五奇之餘，還能一次飽覽楓紅、雲海與鐵路景致。



推薦住宿：嘉義‧阿里山英迪格酒店





阿里山英迪格酒店(©阿里山英迪格酒店)



入住台灣海拔最高的國際精品度假酒店，可欣賞阿里山日出、雲海與森林美景，還能品嚐鄒族特色料理。讓住客能愜意享受被楓紅環抱的絕美景致，體驗放空的山林假期！

四、宜蘭礁溪：落羽松畔的療癒湯泉：賞楓時間：12月至1月





宜蘭三星安農溪畔的落羽松(©宜蘭三星鄉公所)



宜蘭三星安農溪畔的落羽松逐漸轉為迷人的橘紅色，與楓葉有著異曲同工之妙。這種來自北美洲的落羽杉，葉色從翠綠變為金黃，最後呈現橘紅，為台灣的秋冬增添獨特色彩。



推薦住宿：宜蘭‧了了礁溪





宜蘭‧了了礁溪(©了了礁溪)



這間風格旅店以「植璞生活」為理念，將自然與在地人文完美融合。每間房巧妙融入自然元素，配有獨立溫泉湯池，讓旅人回到飯店時徹底放鬆，為秋冬之旅畫下完美句點。

台灣的賞楓勝地不僅風景迷人，周邊也藏有各具風格的質感旅宿。從溫泉度假村到綠建築旅店，每一處都能為賞楓旅程添上難忘色彩。這個秋冬，不必遠赴日本，在台灣也能遇見屬於自己的楓紅浪漫！



