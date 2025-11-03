奢華到犯規！blu koi秋冬蟹宴Omakase一次吃遍松葉蟹 × 和牛 × 海膽

2025-11-03 14:35 引新聞

隱身在大安區巷弄間的創意日料「blu koi」，每一季的菜單總能帶來意想不到的驚喜。這一次，主廚以「日本冬季螃蟹料理」為靈感，將松葉蟹、毛蟹等時令珍味融入 17道佳餚，搭配海膽、烏魚子、魚子醬與A5和牛，將經典與創新結合，為饕客打造一場冬日奢華的味覺饗宴。

圖／隱身在大安區巷弄間的創意日料「blu koi」，以「日本冬季螃蟹料理」為靈感，將松葉蟹、毛蟹等時令珍味融入 17道佳餚中。（ blu koi 提供）
圖／隱身在大安區巷弄間的創意日料「blu koi」，以「日本冬季螃蟹料理」為靈感，將松葉蟹、毛蟹等時令珍味融入 17道佳餚中。（ blu koi 提供）

舌尖上的序曲：鮮味開場

餐期由清雅的「松葉蟹肉佐莼菜醋凍」揭開序幕，細緻的酸味襯托出蟹肉的鮮甜。緊接著登場的是「旬魚刺身二款」，嚴選冬季最具代表性的漁獲，展現食材的純粹鮮度。

令人眼睛一亮的「松葉蟹肉佐烏魚子粉與松露油封蛋黃」則以低溫熟成蛋黃結合蟹肉與烏魚子香氣，口感醇厚，帶來滿滿的冬季儀式感。

圖／「松葉蟹肉佐烏魚子粉與松露油封蛋黃」則以低溫熟成蛋黃結合蟹肉與烏魚子香氣，口感醇厚，帶來滿滿的冬季儀式感。（ blu koi 提供）
圖／「松葉蟹肉佐烏魚子粉與松露油封蛋黃」則以低溫熟成蛋黃結合蟹肉與烏魚子香氣，口感醇厚，帶來滿滿的冬季儀式感。（ blu koi 提供）

創意亮點：鮟鱇魚肝冰淇淋最中

將日料經典「鮟鱇魚肝」化為冰淇淋，搭配最中餅的酥脆口感，呈現出鹹甜交錯的驚喜體驗。更以柿餅、蘋果片與客家金桔醬點綴，清爽果香與濃厚魚肝交織，顛覆傳統印象，創造出前所未有的和食創意。

圖／將日料經典「鮟鱇魚肝」化為冰淇淋，搭配最中餅的酥脆口感，呈現出鹹甜交錯的驚喜體驗。（ blu koi 提供）
圖／將日料經典「鮟鱇魚肝」化為冰淇淋，搭配最中餅的酥脆口感，呈現出鹹甜交錯的驚喜體驗。（ blu koi 提供）

蟹之華麗演繹

本季料理的靈魂，來自主廚對松葉蟹的多元詮釋：

  • 蟹肉海膽春捲：毛蟹與紫蘇、馬糞海膽包裹於酥脆春捲皮內，一口爆發鮮味。
  • 蟹肉甲羅燒可樂餅：將香濃蟹味噌與鮮甜松葉蟹肉填入蟹殼，經火焰輕炙後散發馥郁香氣，再融合可樂餅的創新巧思，完美呈現經典與創新的雙重風味。

鮮味的極致堆疊

  • 握壽司佳肴：主廚嚴選當季漁獲，與蟹肉的清甜相互輝映，入口鮮香層層釋放。
  • 大腹蟹肉太卷：以肥美大腹鮪魚，搭配蟹肉為主軸，點綴海膽與鮭魚卵，視覺與味覺的奢華堆疊，為餐期掀起高潮。

圖／「大腹蟹肉太卷」以肥美大腹鮪魚，搭配蟹肉為主軸，點綴海膽與鮭魚卵，視覺與味覺的奢華堆疊，為餐期掀起高潮。（ blu koi 提供）
圖／「大腹蟹肉太卷」以肥美大腹鮪魚，搭配蟹肉為主軸，點綴海膽與鮭魚卵，視覺與味覺的奢華堆疊，為餐期掀起高潮。（ blu koi 提供）

壓軸之作：和牛松葉蟹朴葉燒

餐期的高潮，無疑是 「和牛松葉蟹朴葉燒」。選用北海道 A5 和牛搭配松葉蟹腳，以獨特的朴葉燻烤手法，讓蟹肉鮮香與和牛油脂在高溫下交織出迷人層次。牛肉的柔嫩口感與海味的鮮甜相互輝映，入口即是濃郁馥郁的冬日印象，堪稱本季最不容錯過的奢華代表作。

圖／「和牛松葉蟹朴葉燒」選用北海道 A5 和牛搭配松葉蟹腳，以獨特的朴葉燻烤手法，讓蟹肉鮮香與和牛油脂在高溫下交織出迷人層次。（ blu koi 提供）
圖／「和牛松葉蟹朴葉燒」選用北海道 A5 和牛搭配松葉蟹腳，以獨特的朴葉燻烤手法，讓蟹肉鮮香與和牛油脂在高溫下交織出迷人層次。（ blu koi 提供）

華麗甜點篇章

餐期的尾聲，由「玉子燒」展現日式細膩工藝，再以「時令水果」清新轉折，最後由「OREO冰淇淋」帶來趣味收尾，讓冬夜饗宴在驚喜與甜美中畫下句點。

尊享冬季盛宴

blu koi 本季秋冬 Omakase，共 17 道主廚精選料理：

  • 2人起 NT$11,760 +10%
  • 單人 NT$5,880（含 2 款清酒）

以松葉蟹與毛蟹為主角，融合海膽、魚子醬與和牛的頂級搭配，帶來專屬冬日的極致奢華體驗。



引新聞

引新聞

從事媒體業25年資歷，擅長用文字去記錄每一個瞬間，到每一個場合，很習慣透過雙眼去觀察、雙耳去聆聽，然後再把這些寫成一篇文章，當然拍照也是靈魂，一張好的照片勝過千言萬語，希望能結合現階段經營引新聞這個平台的資源，分享更多優質內容給女子漾。

#和牛 #高級感 #無菜單 #螃蟹料理 #日式料理

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有

2025-10-08 11:58 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：IG @jennierubyjane、小紅書 @冰淇淋遊樂園
圖片來源：IG @jennierubyjane、小紅書 @冰淇淋遊樂園

今年10月簡直是連假大月，大家有沒有規劃出國旅行呢？想讓你的經濟艙飛行升級，感受不一樣的旅程嗎？別以為只有商務艙才有特別待遇，其實只要掌握一些小技巧，經濟艙旅客也能享受到不少隱藏的小確幸！旅遊專家透露，很多航空公司都提供免費的隱藏服務，只要你在對的時間、帶著禮貌提出要求，就有機會讓你的飛行體驗更舒適！所以下次搭飛機時，記得試試這些小竅門，讓你的旅行充滿驚喜吧！

編輯推薦

不用加錢也可以坐得很舒適！旅遊專家曝光「經濟艙隱藏服務」！

根據旅遊媒體《Travel+Leisure》報導，其實有些航空公司服務，只要你開口詢問，就有機會獲得！Dollar Flight Club 創辦人兼執行長 Jesse Neugarten 也說過：「即使是經濟艙，只要禮貌地提出需求，還是能爭取到一些實用的小福利哦！」不過，專家提醒，登機、起飛和降落的時候，空服員最忙碌，最好避免在這些時候提額外要求。最理想的時機其實是在主要餐點服務結束後，這時機艙會比較穩定，空服員也有更多時間處理旅客的請求！所以，下次搭飛機時，記得抓準時機，再加點禮貌，說不定會有驚喜等著你哦！

圖片來源：聯合報系資料照片 程嘉文
圖片來源：聯合報系資料照片 程嘉文

經濟艙7大隱藏免費服務1. 額外的餐點與點心

長途航班是福利大放送的時候！根據 FreeQuinnt Flyer 創辦人 Quinn English 的說法，國際航線的福利超級大方，像是達美、聯合和美國航空這些航空公司，經濟艙的免費餐點和點心都是一等一的好！反觀廉價航空，福利就比較有限啦。

經濟艙7大隱藏免費服務2. 舒適用品包

長途飛行，不只需要舒適的座位，還要有貼心的小物！像是土耳其航空就會提供過夜包，包括牙刷、襪子、眼罩等基本用品，還有機會拿到護唇膏、保濕乳等，讓你飛機上也能保持清爽又舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務3. 免費機上 Wi-Fi

越來越多航空公司都開始提供免費機上 Wi-Fi 服務啦！像是捷藍航空、達美航空、阿聯酋航空、法國航空和卡達航空等，讓你即使在天上也能隨時保持連線，查查郵件、刷刷社群，無需擔心網絡問題。

經濟艙7大隱藏免費服務4. 枕頭與毛毯

長途夜航時，枕頭和毛毯簡直是必備！如果你發現座位上沒有提供，不妨在餐點服務結束後，禮貌地向空服員詢問，絕對能讓你更舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務5. 免費酒精飲品

想在天上小酌一杯？許多航空公司只要你達到法定飲酒年齡，就可以免費享受啤酒和紅白酒！像是阿聯酋航空、卡達航空和新加坡航空，都提供這項福利，讓你在飛行中也能享受

經濟艙7大隱藏免費服務6. 兒童遊戲包

帶小朋友出門的家長們有福啦！很多航空公司會準備兒童遊戲包，裡面有畫本和蠟筆，讓小朋友在飛行途中也能開心打發時間。偶爾空服員還會送小飛行員胸章或迷你玩具哦！

經濟艙7大隱藏免費服務7. 飛機收藏卡

這個是達美航空的獨家特色！他們會提供印有不同機型設計的收藏卡，有時候還會是你搭乘的那架飛機哦！對飛機有興趣的你，不妨禮貌地詢問空服員，看看能不能向機師索取一張收藏卡。

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

以上這些隱藏服務記得記下來，下次搭到這些航空就能讓自己的搭乘體驗更舒適！最後亦可延伸閱讀：2025 桃園機場台灣伴手禮推薦總整理｜特色、品項、哪裡買⋯一次看！

【本文為JUSKY街星授權提供】

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#夏天 #搭飛機 #商務艙

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

【心理測驗】你的「自信指數」有多高？測你在他人眼中的氣場強度
往下滑看更多精彩文章
旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

2025-11-01 13:29 女子漾 /編輯周意軒

ITF台北國際旅展在11月7日登場，雙11緊接登場，普發現金1萬元預計最快11月12日入帳，三檔疊加直接把年末旅遊與餐飲優惠推到最高點。今年不只飯店餐券、聯合住宿券全面開打，連線上旅行社、日韓機票、海外訂房平台都祭出限量折扣碼與快閃券。以下把時間、價格與門檻一次整理，搭配實用下單攻略，讓妳「先領券、再結帳、還能疊回饋」，買到最划算。

1 台北萬豪「1+1好食成雙」快閃（11/3–11/17）

活動亮點：下殺54折起，最高現省逾1,500元。館內 Garden Kitchen 平日午間原價每人1,280元+10%，雙人同行第二人加購價111元+10%。怎麼買最省：兩人同行等於「1,280+111」再加服務費，均攤後單人價直降。適合想先暖身卡位的人氣餐廳。

2 易遊網「折扣放大節」線上旅展（10/31–11/13）

活動亮點：全站3折起，豪撒300萬折扣碼。單筆滿6,000最高再現折1,000。日韓機票999元、五星飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票/飯店/團旅5折券等限量爆品。與插畫IP「醜白兔」合作，還能免費下載LINE聯名貼圖與抽聯名商品。

怎麼買最省：先領折扣碼→鎖定限量爆品時段→滿6,000疊現折1,000，組合訂更划算。

3 寒舍集團／艾麗線上旅展＋現場櫃

期間：寒舍線上即日起–11/10；艾麗線上即日起–11/14；寒舍旅展快閃櫃 11/1–11/6（台北喜來登1樓）

現場獨賣：台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美「探索廚房」每組2.5萬元餐券組，最低約73折起，加贈單人25折券4張。現場買2張礁溪寒沐住宿券，再送住宿折抵25%券1張。

熱門票券與價格：

1）寒舍聯合住宿券 5,200/張（旅展或快閃櫃買10送1）

2）礁溪寒沐「一泊一食乘風居」平日/小旺日雙人 7,800/張

3）台北寒舍艾美「探索廚房」平日雙人 4,000/張

4）寒舍25餐券組：十二廚每組19張 25,000；探索廚房每組14張 25,000

5）寒居 BeGood 戰斧牛排券 1,999/套

6）礁溪寒沐 MU TABLE 平日單人午餐 760/張；自助餐＋會館使用 1,080–1,780/張

7）映之湯湯屋雙人平日 2,500/張（現場買10送1）

8）台北艾麗「景隅豪華客房」雙人一泊二食 7,500/張；LA FARFALLA 與 The Terrace 餐飲票券多款

怎麼買最省：餐券組均價越低越划算，買10送1等同再打9折；「25折券」適合攻熱門檔期加碼用。

4 凱撒飯店線上旅展（10/17起）

聯合住宿券 2,699/張（買10送1）；台北凱撒精緻四人房 5,999/張；板橋凱撒薈萃客房 4,999/張；台北凱達一泊二食 3,688/張。

餐飲票券：聯合自助餐券 850/張（買10送1、買20送2、買50送10）；999元雙人套餐券可於多館酒吧使用；990元主廚美饌券可換招牌菜，或加價升等至希爾頓青雅。六人套餐券、888元饗食券也有買送組合。

怎麼買最省：「聯合」票券通用性高、庫存耐放；大量買送很適合年末聚餐或團體分食。

5 國泰飯店觀光事業線上旅展（10/13–11/23）

王牌票券：和逸飯店全台五館聯合住宿券 3,500/張（買10送1）；台北慕軒經典客房 6,660/張。

餐飲主力：台北萬怡 MJ Kitchen 假日下午茶單人券買10送1；平日自助午餐單人券 999起（限時買10送1）；慕軒餐飲通用券 1,480/張；GUSTOSO 海陸龍蝦＆肋眼雙人套餐 4,380/張；Cozzi Market 單人平日午晚餐 955/張、假日1,155/張；Blu Bar 海洋雙人下午茶買1送1；巧虎夢想樂園一大一小純入園券 500/張買5送1；各館也有便當/套餐與沙拉吧票券組。

怎麼買最省：「買10送1」直接拉低單價，親子族可把「巧虎樂園」一起帶走排寒假。

6 阿里山英迪格酒店官網專案（即日起–11/30）

專案：無憂住含早晚（雙人）16,500+15.5%起，含早餐＋ton’u Kitchen 半自助晚餐；限時加贈阿里山森林遊樂區門票2張、森林鐵路支線車票4張，並提供遊樂區定時接駁。

怎麼買最省：等於「一泊二食＋門票＋交通接駁」一次買齊，高山行程零碎成本全包最方便。

7 六福旅遊集團線上旅展（10/27 12:00–11/16）

整體折扣：住宿券34折起、餐券54折起、樂園門票46折起。

必搶清單：

1）六福村雙人套票 1,300（約46折），萬聖墓碑鎮全新造鎮＋夜間大秀與百人活屍遊行

2）關西六福莊「FUN鬆玩 6,188」約34折，雙人入住含活動體驗＋早餐2客＋六福村無限進出手環2條，指定日再升等18坪客房、第三人不加價（專案內容以公告為準）

3）台北六福萬怡「Stay Leofoo, Earn More」透過萬豪旅享家訂房，加價65++送6,565點，含Mini Bar、停車與健身中心

4）敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券 9+1套 11,700（單張1,170），現正澎派海港季

5）粵亮「神仙乾坤燒鵝四吃」4,099，桌邊煙燻儀式感滿點，4–6人份

6）美食周遊券8張/套 4,000，可彈性兌換三廳指定品或升級整套料理

8 樂天旅遊 11.11 Sale（10/31–11/12）

活動亮點：指定住宿9折；11/11當天限量1,111張快閃券，含5折、6折、65折、7折，以及9折、95折通用券，單筆折抵上限50,000日幣（約9,960元），適用期至2026/10/31。

滑雪加碼：11/11指定住宿再9折，上限10,000日幣（約2,012元），區域含長野、新潟、北海道、群馬。

怎麼買最省：把高單價的「北海道/長野連住」或「溫泉旅宿」放進購物車，搭最猛的5折、6折券，省錢幅度最有感。||

編輯推薦

#礁溪 #住宿券 #線上旅展 #買一送一 #台北喜來登 #ITF旅展

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

【心理測驗】你的「自信指數」有多高？測你在他人眼中的氣場強度
往下滑看更多精彩文章
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略

2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略

2025-10-20 22:39 女子漾 /編輯周意軒
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略。圖片來源:Threads和官方
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略。圖片來源:Threads和官方

身為手搖飲界的「國民飲料」，50嵐幾乎陪伴大家從學生時期喝到上班族時代。不論是熱戀時的波霸奶茶，還是加班時的一杯烏龍拿鐵，那個熟悉的藍黃Logo總能帶來療癒感。2025年，50嵐不僅推出多款新飲品，還悄悄更新「隱藏客製化菜單」，讓飲料控又有新口感可以解鎖。這篇一次整理最新價格、網評Top10人氣飲品，以及最強加料秘訣，讓你下次排隊不再猶豫。

圖片來源:Threads
圖片來源:Threads

50嵐熱潮再起！BLACKPINK 成員 Rosé（朴彩英）登上高雄世運主場館舞台時，不只以甜美歌聲征服全場，還被捕捉到邊喝 50嵐波霸紅茶拿鐵、邊配鳳梨酥 的畫面，親民舉動瞬間掀起話題。隔天她更加碼挑戰台灣街頭美食——鹹酥雞，讓現場超過5萬名觀眾嗨到尖叫，網路上更掀起一波「我要喝Rosé同款50嵐」的熱潮。

1. 50嵐30週年依舊穩坐台灣手搖飲王座

50嵐臺南德興店（創始店）。圖片來源：維基百科
50嵐臺南德興店（創始店）。圖片來源：維基百科

從1994年誕生於台南小攤位，到如今遍布全台，50嵐靠的不是華麗行銷，而是「老派堅持」——現泡茶湯、嚴選鮮乳、手工熬糖。雖然新品更新速度不算快，卻總能抓住台灣人最熟悉的味蕾。像是波霸奶茶、冰淇淋紅茶、珍波椰青茶，年年都穩居排行榜。2025年更推出期間限定「麵茶拿鐵」與重焙烏龍系列，掀起懷舊與新風味並存的手搖風潮。

2. 網友熱議！2025年50嵐必喝Top10飲品排行

每次走進50嵐點餐台，選項太多讓人瞬間選擇障礙大爆發。以下是根據網友票選與實際熱銷數據整理的Top10必喝清單：

波霸奶茶

經典中的經典，香濃紅茶搭配Q彈波霸，每一口都是回憶。建議「微糖、少冰」最順口。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

波霸紅茶拿鐵

BLACKPINK成員Rosé都喝過！紅茶與鮮奶完美1:1比例，濃郁不膩口。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

珍波椰青茶

珍珠、波霸、椰果一次滿足咀嚼控三大願望，無糖就超好喝。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

冰淇淋紅茶

阿薩姆紅茶加上一球香草冰淇淋，融合苦甜與奶香，是夏季永遠喝不膩的經典。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

重焙烏龍拿鐵

焙火香氣濃烈、尾韻帶焦糖感，如果喜歡珍珠也能加上小珍珠的口感超加分。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

椰果烏龍拿鐵

烏龍奶茶的厚實茶香遇上爽脆椰果，滑順又有咬感。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

荔枝烏龍

荔枝雪酪與烏龍茶結合，香甜果氣搭配茶韻，夏天一喝就上癮。

芒果青

清新四季春融合濃郁芒果果香，酸甜冰涼的熱帶系飲品。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

黃金烏龍珍珠

茶香清爽、口感滑順，是想戒糖卻又想喝手搖的最佳選擇。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

麵茶紅茶拿鐵

今年新登場！懷舊麵茶粉與紅茶融合，香氣濃郁、奶香厚實，意外地超搭。

３. 北中南菜單

北區菜單/50嵐官網
北區菜單/50嵐官網

中區菜單/50嵐新竹北大店
中區菜單/50嵐新竹北大店

高雄、屏東、台東地區菜單/高雄50嵐民生民權店
高雄、屏東、台東地區菜單/高雄50嵐民生民權店

台南菜單/50嵐崇善店
台南菜單/50嵐崇善店

4. 隱藏版客製化加料全公開！免費升級這樣點

許多手搖老饕都知道，50嵐的「隱藏菜單」才是真正考驗功力。其實只要掌握幾個關鍵字，就能免費升級你的飲料：

免費加料四選一：非純茶類飲品可免費加「珍珠、波霸、燕麥、椰果」任一種。

「多一點」vs「多一份」有差：想多料記得說「多一點」，才不會被加價。

免費加果香：金桔、梅醬、檸檬汁可請店員加重比例，風味更突出。

「加厚」喝法：茶或奶想更濃？可要求「加厚版」，讓整體更飽滿順口。

隱藏人氣組合：布丁奶茶＋波霸＋燕麥是超人氣隱藏配方，甜而不膩。

貼心提醒：凡購買45元以上飲品，通常可享免費加料一次；自備環保杯還可再折價，是節能又省錢的小撇步。

5. 各區價格略有差異，點單前先確認

50嵐的價格因北、中、南、東部略有差距，平均飲品價格落在35元至75元之間。若你想挑戰「高CP值組合」，可以參考中南部門市，部分飲品平均比北部便宜5元以上。

6. 手搖控推薦收藏：三大喝法關鍵字

想清爽：選「少冰、半糖」的純茶系（如黃金烏龍、青茶）。

想濃郁：奶茶或拿鐵系可搭配「加厚版」＋燕麥。

想療癒：選「布丁系列」或冰淇淋紅茶，加一點波霸更飽口。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#紅茶 #珍珠 #香氣 #50嵐 #手搖飲

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

【心理測驗】你的「自信指數」有多高？測你在他人眼中的氣場強度
往下滑看更多精彩文章
❤台北❤米其林3星【頤宮Le Palais】~全台唯一☆八連霸★

❤台北❤米其林3星【頤宮Le Palais】~全台唯一☆八連霸★

2025-10-24 20:29 Belinda的玩美甜蜜窩

#連續8年米其林3星

#頤宮Le Palais❤

君品酒店17樓的中餐廳

今年再次拿下米其林三星榮耀

達成八連霸紀錄，總計摘下24顆星

拜員工旅遊所賜品嚐這高級美味

我們是單點~相信都點在招牌菜上

有訂包廂，平均一個人三千多元

最後還送每人台灣特色茶包

口味是隨機的~感覺挺用心呢!!

#頤宮Le Palais❤

空間融合中式及歐式設計美學

來自香港的主廚每日駐店

提供優質且精美的廣東菜餚

嚴選當令食材、精緻飲茶點心及經典筵席菜

獲選兩岸美食論壇十大名店殊榮

其中招牌先知鴨、火焰片皮鴨

選用宜蘭櫻桃鴨

並根據體型大小設計多種料理

因製作耗時~須提前預訂

火焰片皮鴨》

宜蘭櫻桃鴨油脂豐

且帶鴨油香氣

相當適合用來做片皮鴨

廚師推進包廂那浮誇的淋熱油秀

貼心等到大家準備好手機才開始

難怪網上隨便刷都瞬間火燒影片

烘烤過的鴨皮包進餅皮內

搭配傳統甜麵醬、冰梅醬

用鴨盤裝著上桌~超加分

鴨腿會切上桌、鴨鬆生菜

再來道酸白菜豆腐鴨架湯囉

君品明蝦餃》

皮薄餡豐 & 蝦肉鮮嫩彈牙

強調不用沾醬的品嚐原味

是最美味的吃法囉

臘味蘿蔔糕》

選用蘿蔔精華中心段

是整條蘿蔔纖維最細之處

只加伊比利火腿絲及蝦米調味

完美襯托白蘿蔔清甜美味

綿密滑嫩且特別好入口

春風得意腸》

香脆炸油條包裹蝦肉

外層裹上滑嫩腸粉~口感層次豐富

是500盤得獎菜色

君品吊燒炸子雞》

皮超脆~卡滋卡滋的呢

炸豆腐奶》

經典陝西菜改良而成

酥炸外皮如同豆腐般柔軟

內餡起司則如牛奶般滑順

鹹甜夾雜完全不膩~好吃!!

最後來讚個#現磨核桃露

核桃香超濃郁~即便已飽到不行

還是幾乎都喝完了呢~~~

#台北美食#米其林三星#頤宮

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#香氣 #美食探店 #台北美食 #米其林三星

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

【心理測驗】你的「自信指數」有多高？測你在他人眼中的氣場強度
往下滑看更多精彩文章
光復節連假優惠懶人包！全台好康一次看：手搖飲買一送一、炸雞半價、樂園門票25折起

光復節連假優惠懶人包！全台好康一次看：手搖飲買一送一、炸雞半價、樂園門票25折起

2025-10-23 10:41 女子漾／編輯周意軒
光復節連假優惠懶人包！全台好康一次看：手搖飲買一送一、炸雞半價、樂園門票25折起
光復節連假優惠懶人包！全台好康一次看：手搖飲買一送一、炸雞半價、樂園門票25折起

2025年最後一個連假來啦！10/24至10/26的光復節連假，各大品牌為了迎接年末商機，紛紛推出超狂優惠。不論是要外出遊玩還是宅在家追劇，從咖啡手搖飲、速食炸雞到遊樂園門票通通有折扣，小資族記得筆記收藏這波「吃喝玩樂懶人包」，錯過真的會心痛！

一、超商咖啡優惠最划算

7-ELEVEN：即日期至28日，特選美式、拿鐵第2杯半價，冰沙任選2杯99元。

全家：10月22日至10月26日，特大冰拿鐵加19元、特大冰美式加29元多一杯、大杯冰磚拿鐵加19元多一杯

萊爾富：即日期至28日大杯特濃、特大杯咖啡買1送1，大杯美式冰熱任選35元。

OKmart：楊枝甘露冰沙＋漂浮冰淇淋系列合購111元。

美廉社：APP會員大杯美式買5送5，平均每杯只要23元。

85度C：10/25限定中、大杯咖啡第2杯半價。

二、速食控開吃！麥當勞肯德基優惠最強

麥當勞APP優惠券：

中薯買一送一、麥香雞現折10元。

單筆滿200元送4塊麥克雞塊。

四大人氣套餐最低62折起。

另外麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」自10月23日起至11月11日推出「早餐5入量購優惠組」，包括豬肉滿福堡加蛋、火腿蛋堡、焙果堡系列等多款人氣早餐，搭配指定飲品5入量購組合，最低65折起。。

肯德基：

10/23～11/3多人桶餐47折，6塊咔啦脆雞＋6顆蛋撻只要333元。

每週三「炸翻星期三」買一送一輪番登場，從蛋撻、咔啦雞腿堡到上校雞塊輪番登場。

指定三款經典堡「加10元多一件」，咔啦雞腿堡、青花椒堡全都吃得到。

漢堡王：

歲末優惠券開放領取，雙人套餐最低49折，雙堡組合99元起，整張券省下2723元。

摩斯漢堡：

10/24～10/27限定，指定套餐單套9折、第二套6折。

拿坡里：

大披薩買1送1、炸雞買4送4，還可免費加贈青花椒烤雞翅。

21風味館：

全台門市香草烤雞下殺7折，炸雞桶特價262元。

三、手搖飲/咖啡買一送一喝起來！

星巴克：買一送一活動又來了！根據官網，這次推出的是「把握美好秋收 指定品項」好友分享活動，在週三 (10/22)至週四(10/23)，11時至20時購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

翰林茶館：週末「熊貓珍奶」買1送1，每店每日限量30組。

CoCo都可：「粉角檸檬冬瓜」「奶茶三兄弟」買1送1，LINE領券點餐2杯79元。

路易莎：會員早上11點前購咖啡，第2杯半價。

四、樂園入園券優惠25折起！

六福村：身分證含「2」或「5」享$599優惠票；40歲以上民眾或學生可享$400～$599入園價。

麗寶樂園：購全票即贈COLD STONE冰淇淋提貨券（價值$630）。

劍湖山世界：身分證含「1、2、3」享25折起，最低票價$299。

九族文化村：萬聖節「妖怪變裝」免費入園或贈互動券。

義大世界：萬聖裝扮入園，第二人只要15元。

小人國：發票中「234」三碼任兩碼享愛價$234入園。

五、餐廳優惠!最狂5折起

金子半之助、日本橋海鮮丼辻半推出「大感謝祭」，自10/23至11/14期間，凡點主餐可獲主餐5折券（平日週一至五使用至11/21），消費滿1000元再贈主餐7折券（平日週一至四使用至11/20）。11/6品牌日限定，當日點主餐可享綜合天婦羅或黑鮪魚手卷乙份；11/1至11/30會員日，點任一主餐即可兌換海苔或軟性飲料乙份。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

編輯推薦

#冰淇淋 #六福村 #星巴克 #麥當勞 #肯德基 #買一送一 #7-Eleven #全家Familymart

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

【心理測驗】你的「自信指數」有多高？測你在他人眼中的氣場強度

最新文章

奢華到犯規！blu koi秋冬蟹宴Omakase一次吃遍松葉蟹 × 和牛 × 海膽

奢華到犯規！blu koi秋冬蟹宴Omakase一次吃遍松葉蟹 × 和牛 × 海膽

#和牛 #螃蟹料理 #日式料理 #高級感 #無菜單

引新聞 2025.11.03 13
新店隱藏版美食！光明街「邱比特串燒」平價串燒開箱，爆汁紙包魚、銷魂培gen麻糬，CP值高到破表！這裝潢根本是時光機吧？

新店隱藏版美食！光明街「邱比特串燒」平價串燒開箱，爆汁紙包魚、銷魂培gen麻糬，CP值高到破表！這裝潢根本是時光機吧？

#美食探店 #開箱 #美食 #麻糬

meru 2025.11.03 20
驚爆下殺47折 6塊喀拉雞塊+6個蛋塔只要333

驚爆下殺47折 6塊喀拉雞塊+6個蛋塔只要333

#美食探店 #好康優惠 #肯德基 #蛋塔

isa小眼睛 2025.11.03 12
新竹高鐵住宿【新竹安捷國際酒店 AJ HOTEL】-360度城市環景，走路就到高鐵站，旁邊是6+Plaza購物廣場。坐車開車都方便，還附有宵夜，CP值極高。

新竹高鐵住宿【新竹安捷國際酒店 AJ HOTEL】-360度城市環景，走路就到高鐵站，旁邊是6+Plaza購物廣場。坐車開車都方便，還附有宵夜，CP值極高。

#住宿推薦 #新竹縣旅遊 #高鐵出遊 #飯店推薦 #新竹市旅遊

鍾小殷的幸福玩樂趣 2025.11.03 27
鏡後—《台灣欒樹》

鏡後—《台灣欒樹》

#鹿港 #打卡景點 #夏天 #浪漫

蒔緣‧鹿角腓腓 2025.11.02 18
❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

#住宿推薦 #飯店 #極簡風 #上班族

Belinda的玩美甜蜜窩 2025.11.02 211
高鐵假期：秒進偶像劇場景，絕美花園大學【亞洲大學】

高鐵假期：秒進偶像劇場景，絕美花園大學【亞洲大學】

#打卡景點 #圖書館 #高鐵 #台中旅遊 #校園

卡娃思 / 開心趴趴走 2025.11.02 21
旅人筆記｜友愛街旅館：設計旅宿裡的黑膠浪漫

旅人筆記｜友愛街旅館：設計旅宿裡的黑膠浪漫

#住宿推薦 #台南旅遊 #輕旅行 #浪漫 #美食

巧比。針線包 2025.11.02 23
台東縱谷漫遊 秋收金黃稻浪VS知本暖湯，來場療癒身心的慢活之旅！

台東縱谷漫遊 秋收金黃稻浪VS知本暖湯，來場療癒身心的慢活之旅！

#療癒 #單車 #知本老爺

旅遊經 2025.11.02 26
大溪笠復威斯汀十周年　推「蔚藍之島・濟洲尋味」美食活動，還能抽濟州島雙人機票！

大溪笠復威斯汀十周年　推「蔚藍之島・濟洲尋味」美食活動，還能抽濟州島雙人機票！

#美食 #豬肉 #來台

旅遊經 2025.11.02 13
18+