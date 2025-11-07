從畫筆到公益：陳子強用藝術療癒生命 知本金聯世紀酒店化身最美畫廊

陳子強駐點公益畫展-嘉賓齊聚一堂。 圖： 知本金聯世紀酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】知本金聯世紀酒店持續推動「藝術入宿、文化共融」的品牌理念，於2025/10/24-2026/02/28舉辦陳子強駐點公益畫展，由公益畫家陳子強以台灣珍稀動物為主題展出創作。活動期間並舉辦多場藝術導覽，吸引超過百位旅客熱情參與，現場氣氛熱烈，展覽圓滿落幕。

▲陳子強畫展作品。 圖：知本金聯世紀酒店／提供

此次展覽於飯店走道展出十餘幅作品，主題聚焦台灣特有種生物，包括台灣雲豹、藍鵲、台灣黑熊、幼鷹及櫻花鉤吻鮭等。陳子強以奔放的筆觸與鮮明的色彩，描繪島嶼自然生態的靈動與韌性，期盼喚起觀者對生命教育與環境保育的關注。

▲由陳子強親自導覽藝廊。 圖：知本金聯世紀酒店／提供

現場導覽活動由陳子強親自帶領，分享創作歷程與心境轉折。出身屏東戲劇世家的他，因練武時意外傷及脊椎而暫別演藝工作，卻在復健期間重新找回畫筆與自我。展覽期間，知本金聯世紀酒店同步設立「公益聯名商品專區」，飯店將部分收益捐贈予「世界展望會」，以實際行動支持弱勢關懷與在地公益。

▲駐點藝廊。 圖：知本金聯世紀酒店／提供

推動藝術與公益的結合，是企業社會責任的一環。飯店長期致力打造兼具文化深度與旅宿美學的空間，希望旅客在休憩的同時，也能感受藝術的溫度與力量。未來將持續舉辦更多公益展演與在地文化活動，讓藝術成為台東最柔軟的風景。

