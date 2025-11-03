新店隱藏版美食！光明街「邱比特串燒」平價串燒開箱，爆汁紙包魚、銷魂培gen麻糬，CP值高到破表！這裝潢根本是時光機吧？

有時候，真的不是想吃什麼大餐，也不是追求多麼精緻的擺盤。

尤其是在被工作摧殘一整天、靈魂差不多被吸乾的傍晚，你最需要的，可能只是一個可以讓你瞬間「登出」現實的地方。

一個不用正襟危坐、不用刻意打扮，甚至可以小小抱怨一下生活，然後大口吃肉、大口暢飲的地方。

你是不是也在尋找這樣的「秘密基地」？

如果答案是「YES！」 那麼，跟我來。今天想帶你們去一個我最近挖到的寶藏小店，它藏在新店光明街的巷弄裡，外表可能有點不起眼，但一走進去，你會立刻被那股奇妙的氛圍給吸住。

它叫「邱比特串燒」。

開箱，爆汁紙包魚" src="https://pic.pimg.tw/merucc111510/1762139873-176507288-g.jpg"> 新店隱藏版美食！光明街「邱比特串燒」平價串燒開箱，爆汁紙包魚

​一個聽起來有點可愛，骨子裡卻酷到不行的酷地方。

🤘 走進90年代的混搭時光機：這裡的裝潢比食物還搶戲！

老實說，剛走進邱比特，我真的愣了一下。

從漫威、DC的超級英雄，橫跨到《航海王》、《蠟筆小新》的動漫；從搖滾巨星AC/DC、大衛鮑伊，再到貓王，甚至還有復古的Asahi啤酒女郎海報。

這根本是老闆的青春回憶大集合吧！🤣

​但說也奇怪，這種看似雜亂的風格，卻一點也不讓人反感。

相反地，它創造出一種極度放鬆的「B級片」氛圍，好像來到一個很熟的朋友家，你可以把包包隨手一扔，然後自在地去冰箱拿飲料。

沒錯，這裡的飲料、餐具、醬料都是自助式的。這種不拘小節的自在感，正是我下班後最需要的。

🔥 鎮店之寶駕到！需要耐心的「紙包吳郭魚」

坐下來，我們一群人失心瘋地點了滿滿一桌。而第一道劃破期待的，絕對是這道需要「現烤30分鐘」的鎮店招牌——紙包吳郭魚。

等待是值得的。當它包著一層厚厚的鋁箔紙上桌時，那股熱氣和香氣就已經開始攻擊人了。

​小心翼翼地用筷子劃開，WOW！那個蒸氣... 瞬間衝上來，伴隨著濃郁的蒜香和魚鮮味。

它的調味非常台式、非常夠味！魚肉被烤得恰到好處，超級鮮嫩，筷子一夾就輕鬆分離。底下的湯汁是精華中的精華，融合了魚的鮮甜和所有香料的味道。

我們甚至拿串燒去沾那個湯汁吃，一點都不想浪費。

這一份$160，份量十足，絕對是必點的「大菜」！

🍢 串燒大軍的逆襲！從經典到創意的味蕾爆擊

主角串燒當然不能馬虎。看著菜單，我們幾乎把想吃的都點了一輪。

首先是海鮮組。特選白蝦烤得殼都酥了，蝦肉依然Q彈；

柳葉魚也是烤功了得，每一口都是滿滿的魚卵；

還有那個白帶魚捲(串)，把白帶魚肉捲起來烤，外層焦香，裡面的肉汁都被鎖住了，超特別。

​再來是肉食者的天堂。沙朗牛肉(串)和孜然羊肉(串)的表現都很到位，肉質不柴，孜然的香氣更是靈魂所在。

​而松阪豬肉(串)的那個脆口嚼勁，真的會讓人上癮，越嚼越香！

但要說到串燒裡的MVP，我個人必須投給「培根捲」系列！

培根青蔥捲(串)是經典不敗款，蔥的辛香完美中和了培根的油膩。

​但真正讓我眼睛一亮的，是培根麻糬捲(串)！你沒看錯，就是培根包麻糬！

一口咬下，外層是烤得焦脆、鹹香的培根，接著是裡面被熱氣融化、超級軟Q的麻糬... 鹹、甜、Q、脆在嘴裡同時爆炸，這個口感層次太豐富了，好吃到我想站起來轉圈圈！

還有一些「老饕懂吃」的品項，像是脆皮肥腸(串)，處理得非常乾淨，沒有一點腥味，烤到外皮像餅乾一樣酥脆，油脂香氣十足。

​還有彈牙豬舌(串)，那個Q脆的口感，沾點七味粉，根本是下酒神器！

🍗 不只會烤！這些邪惡系小點也超強

如果你以為邱比特只有串燒厲害，那你就錯了。他們的其他熟食和小點，根本是來搶戲的！

首先是那盤鹹豬肉。

​這不是那種薄薄的肉片，而是切得有厚度、肥瘦相間的紮實口感。豬皮烤得Q彈，瘦肉鹹香不柴，配上蒜片... 真的，飲料不拿一手出來都對不起它。

然後是那個超邪惡的無骨雞翅包飯(個)！整隻雞翅去骨，裡面塞滿了炒過的香Q米飯。

外皮烤得油亮金黃，一口咬下，雞皮的油脂香、軟嫩的雞肉和吸滿湯汁的米飯完美融合... 這70元花得太值得了，飽足感跟滿足感同時衝頂！

​還有酥炸甜不辣，炸得澎澎的、外酥內軟，是最棒的涮嘴點心。

完美的句點：黑糖炸湯圓 VS 烤麻糬

吃了這麼多鹹食，你以為結束了嗎？不！真正的吃貨，永遠有第二個胃留給甜點。

我們點了黑糖炸湯圓和黑糖烤麻糬，來了一場「軟Q對決」。

​黑糖炸湯圓（就是照片中那些紅白小圓球）是我的最愛！炸到外殼微酥，裡面依然軟糯，撒上滿滿的花生粉和黑糖。

一顆接著一顆，根本停不下來，超級療癒！

而黑糖烤麻糬（照片中那片長方形的）又是另一種口感。它是日式烤麻糬的做法，烤到表面有點焦香，刷上甜甜的醬汁。

口感更紮實、更有嚼勁，米香也更濃郁。

這兩道甜點，為這場混亂又滿足的聚會，劃下了一個最甜蜜、最完美的句點。

敬，不完美卻真實的夜晚

老實說，邱比特串燒不是那種燈光美、氣氛佳的網美店。

它有點吵、有點擠，牆上的海報甚至有點ㄎㄧㄤ。但它就是有股魔力。

它用最直接、最豪邁的食物，和那種「隨便你啦、放輕鬆」的氛圍，精準地接住了我們這些疲憊的靈魂。

看著那張$1040元的收據，我們點了足足20樣東西，海鮮、肉品、炸物、甜點... 每一道都沒有踩雷，而且價格平實到讓人感動。

​如果你也在找一個可以徹底解放、不用偽裝的地方，來這裡吧。點一桌串燒，開一瓶飲料，和朋友聊著那些有的沒的廢話。

這，就是下班後最棒的充電方式了。🔋

邱比特串燒 (新店光明店) 資訊整理





地址｜ 231新北市新店區光明街183號 (面向北新路)

交通｜捷運新店區公所站1號出口，步行約7分鐘

電話｜0909-464-968

營業時間｜每天 17:30 開始 (詳細結束時間請洽店家)

特色｜平價串燒、紙包吳郭魚、無骨雞翅包飯、黑糖甜點、自助式飲料。

重點筆記｜只收現金、適合觀賞運動比賽、允許狗狗入內(寵物友善 🐶❤️)