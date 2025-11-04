長崎超人氣！壽福寺「倒映紅葉」2025公開日期公佈

2025-11-04 19:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
壽福寺名景「倒映紅葉」。　圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供
壽福寺名景「倒映紅葉」。　圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】長崎的秋天，晴朗無雲的天空下群山染上鮮紅與金黃，迎來一年中最繽紛的季節。每到紅葉季節佐世保的「壽福寺」期間限定公開著名的「倒映紅葉」，寺方會在大廳的榻榻米上鋪設透明壓克力板，使庭園的紅葉倒映其上，如同一幅靜謐的畫作，吸引眾多攝影愛好者前來。地板上映出的紅葉猶如畫作般美麗，在社群上極具人氣。2025年公開日為11/15-11/24。

▲佐世保名物「檸檬牛排」。　圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供
▲佐世保名物「檸檬牛排」。　圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供

賞楓的同時不妨來一客發源於長崎佐世保的「檸檬牛排」，薄切牛肉煎得香氣四溢，淋上甜辣的特製醬汁與酸爽的新鮮檸檬，交織出絕妙風味。熱騰騰的鐵板香氣，正是秋夜裡最誘人的滋味。

◆ 壽福寺「倒映紅葉」

・今年度公開日期：2025年11月15日～11月24日

・開放時間：12:00～16:00

・參觀費用：500日圓

・地址：長崎縣佐世保市江迎町長坂276

長崎縣紅葉的最佳觀賞期約在每年11月中旬至下旬，佐世保市「壽福寺」之外，縣內各地皆可欣賞絢麗多姿的秋色。

▲雲仙纜車與紅葉交織的壯麗景色。　圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供
▲雲仙纜車與紅葉交織的壯麗景色。　圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供

位於長崎縣南部島原半島中心的「雲仙普賢岳」，於1934年被指定為日本第一座國立公園。串聯仁田峠站至妙見岳站的雲仙纜車，距離約500公尺、高低差約174公尺，搭乘時間約3分鐘。沿途可俯瞰山林間的層層紅葉，楓香、蛇皮楓、小羽團扇楓、瓜楓、吊鐘花等樹木將山巒染成金紅。以「普賢岳紅葉樹林」被列為國家天然紀念物，其繁盛的紅葉猶如海中珊瑚般瑰麗。臨近妙見山頂時從纜車窗外望去，景色尤其壯觀。

▲雲仙地獄名物－溫泉蛋。　圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供
▲雲仙地獄名物－溫泉蛋。　圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供

「雲仙地獄」是個被溫泉蒸氣籠罩的奇幻世界。沿著步道漫行，可近距離觀賞從地裡湧出的白煙與地熱奇觀。位於地獄區內的「雲仙地獄茶屋」設有地熱足湯休息區，並販售以地熱蒸煮的新鮮溫泉蛋。據說這蛋「吃一顆延壽一年、吃兩顆延壽兩年、吃三顆則能長命百歲。」，是秋季觀光旺季時一天售出超過2,000顆的人氣名物。一口咬下淡淡的硫磺香氣在口中散開，在微寒的秋日裡讓身心都被溫暖包圍。

◆ 雲仙纜車紅葉 官方網站

・歷年最佳觀賞期：10月下旬～11月上旬

・地址：長崎縣雲仙市小濱町雲仙551

・交通：搭乘島鐵巴士至雲仙巴士站，下車後車程約15分鐘。

・營業時間：全年開放

・票價：往返成人1,500日圓／單程830日圓；往返兒童750日圓／單程420日圓

◆ 雲仙地獄茶屋

・地址：長崎縣雲仙市小濱町雲仙320

・交通：從 JR諫早站搭巴士約80分鐘

・營業時間：全年無休，10:00～16:00（售完為止）

▲舟志紅葉街道。　圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供
▲舟志紅葉街道。　圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供

位於日本與韓國之間的「對馬島」，以谷灣式海岸與碧藍海景著稱。島上除了金田城遺跡與神秘聖地等歷史文化資產外，豐富的漁產、星鰻、天然海鹽等更構成獨特的飲食文化。

上對馬町的「舟志川」沿岸被整備為「舟志森林公園」，這裡擁有全島最壯觀的紅葉美景。長達約7公里的河畔兩側種滿楓樹與槭樹，成為名為「紅葉街道」的散步路線。入秋後紅葉與常綠樹交織成錦繡般的色彩，倒映在河面上，美不勝收。

▲以對馬名物「醬燒豬肉（とんちゃん）」製成的「對馬醬燒豬肉漢堡」。　圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供
▲以對馬名物「醬燒豬肉（とんちゃん）」製成的「對馬醬燒豬肉漢堡」。　圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供

以對馬特色烤肉「醬燒豬肉（とんちゃん）」為主角的漢堡，是島上極受歡迎的在地美食。香氣濃郁、口感多汁，最適合在賞楓途中作為能量補給的秋日佳餚。

◆ 對馬市．舟志楓葉大道

・歷年最佳觀賞期：11月下旬～12月上旬

・地址：長崎縣對馬市上對馬町舟志

・交通：從對馬機場開車約1小時10分

▲轟峽與紅葉。　圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供
▲轟峽與紅葉。　圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供

想前往諫早，從 JR長崎站搭乘西九州新幹線「KAMOME 海鷗號」最快僅需8分鐘就能抵達諫早站。諫早位於長崎縣中部，北臨多良岳、南接橘灣、東望有明海、西邊面向大村灣，是一座被自然環繞的城市。

源自多良岳的「轟溪流」，由30多座大小瀑布串連而成，其中「楊柳瀑布」天氣好時還能看到彩虹，「轟瀑布」水生浩大、氣勢磅礡。整片森林更被列為日本「水源之森百選」之一。紅葉季時，瀑布與林木相互映襯，展現出秋天最鮮明的色彩對比。

▲諫早名物「鰻魚樂燒」。　圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供
▲諫早名物「鰻魚樂燒」。　圖：（一社）長崎縣觀光聯盟／提供

自江戶時代起，諫早就以鰻魚料理聞名，是待客的代表性美食。使用特製的雙層中空陶器「樂燒」蒸烤，使蒲燒鰻魚肉質蓬鬆細緻、入口即化。伴隨白煙騰起、香氣四溢的鰻魚飯，是秋季最能療癒人心的一道料理。

◆ 轟峽紅葉

・歷年最佳觀賞期：11月中旬～12月上旬

・地址：長崎縣諫早市高來町善住寺大山

・交通：從JR長崎本線湯江站開車約13分鐘

點綴長崎秋季的不僅僅是紅葉，各地代代相傳的鄉土料理與當季食材，也讓這趟秋日旅程更添深度與溫度。這個秋天就來欣賞楓紅景致、品嚐在地風味，化為留存在心的體驗，感受長崎的秋季饗宴吧！

◉ 追蹤更多觀光情報：長崎縣官網 ∣ 長崎縣粉絲團

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」

編輯推薦

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

旅奇傳媒 TR Omnimedia

旅奇傳媒 TR Omnimedia

以旅遊／休閒／美食／品味為本的新聞平台，提供海內外最新消息及情報，透過深度與廣度兼具報導，帶領您閱覽豐富、多元的生活！

#紅葉 #香氣 #賞楓

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
往下滑看更多精彩文章
「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有

2025-10-08 11:58 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：IG @jennierubyjane、小紅書 @冰淇淋遊樂園
圖片來源：IG @jennierubyjane、小紅書 @冰淇淋遊樂園

今年10月簡直是連假大月，大家有沒有規劃出國旅行呢？想讓你的經濟艙飛行升級，感受不一樣的旅程嗎？別以為只有商務艙才有特別待遇，其實只要掌握一些小技巧，經濟艙旅客也能享受到不少隱藏的小確幸！旅遊專家透露，很多航空公司都提供免費的隱藏服務，只要你在對的時間、帶著禮貌提出要求，就有機會讓你的飛行體驗更舒適！所以下次搭飛機時，記得試試這些小竅門，讓你的旅行充滿驚喜吧！

編輯推薦

不用加錢也可以坐得很舒適！旅遊專家曝光「經濟艙隱藏服務」！

根據旅遊媒體《Travel+Leisure》報導，其實有些航空公司服務，只要你開口詢問，就有機會獲得！Dollar Flight Club 創辦人兼執行長 Jesse Neugarten 也說過：「即使是經濟艙，只要禮貌地提出需求，還是能爭取到一些實用的小福利哦！」不過，專家提醒，登機、起飛和降落的時候，空服員最忙碌，最好避免在這些時候提額外要求。最理想的時機其實是在主要餐點服務結束後，這時機艙會比較穩定，空服員也有更多時間處理旅客的請求！所以，下次搭飛機時，記得抓準時機，再加點禮貌，說不定會有驚喜等著你哦！

圖片來源：聯合報系資料照片 程嘉文
圖片來源：聯合報系資料照片 程嘉文

經濟艙7大隱藏免費服務1. 額外的餐點與點心

長途航班是福利大放送的時候！根據 FreeQuinnt Flyer 創辦人 Quinn English 的說法，國際航線的福利超級大方，像是達美、聯合和美國航空這些航空公司，經濟艙的免費餐點和點心都是一等一的好！反觀廉價航空，福利就比較有限啦。

經濟艙7大隱藏免費服務2. 舒適用品包

長途飛行，不只需要舒適的座位，還要有貼心的小物！像是土耳其航空就會提供過夜包，包括牙刷、襪子、眼罩等基本用品，還有機會拿到護唇膏、保濕乳等，讓你飛機上也能保持清爽又舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務3. 免費機上 Wi-Fi

越來越多航空公司都開始提供免費機上 Wi-Fi 服務啦！像是捷藍航空、達美航空、阿聯酋航空、法國航空和卡達航空等，讓你即使在天上也能隨時保持連線，查查郵件、刷刷社群，無需擔心網絡問題。

經濟艙7大隱藏免費服務4. 枕頭與毛毯

長途夜航時，枕頭和毛毯簡直是必備！如果你發現座位上沒有提供，不妨在餐點服務結束後，禮貌地向空服員詢問，絕對能讓你更舒適。

經濟艙7大隱藏免費服務5. 免費酒精飲品

想在天上小酌一杯？許多航空公司只要你達到法定飲酒年齡，就可以免費享受啤酒和紅白酒！像是阿聯酋航空、卡達航空和新加坡航空，都提供這項福利，讓你在飛行中也能享受

經濟艙7大隱藏免費服務6. 兒童遊戲包

帶小朋友出門的家長們有福啦！很多航空公司會準備兒童遊戲包，裡面有畫本和蠟筆，讓小朋友在飛行途中也能開心打發時間。偶爾空服員還會送小飛行員胸章或迷你玩具哦！

經濟艙7大隱藏免費服務7. 飛機收藏卡

這個是達美航空的獨家特色！他們會提供印有不同機型設計的收藏卡，有時候還會是你搭乘的那架飛機哦！對飛機有興趣的你，不妨禮貌地詢問空服員，看看能不能向機師索取一張收藏卡。

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

以上這些隱藏服務記得記下來，下次搭到這些航空就能讓自己的搭乘體驗更舒適！最後亦可延伸閱讀：2025 桃園機場台灣伴手禮推薦總整理｜特色、品項、哪裡買⋯一次看！

【本文為JUSKY街星授權提供】

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#夏天 #搭飛機 #商務艙

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
往下滑看更多精彩文章
旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

2025-11-01 13:29 女子漾 /編輯周意軒

ITF台北國際旅展在11月7日登場，雙11緊接登場，普發現金1萬元預計最快11月12日入帳，三檔疊加直接把年末旅遊與餐飲優惠推到最高點。今年不只飯店餐券、聯合住宿券全面開打，連線上旅行社、日韓機票、海外訂房平台都祭出限量折扣碼與快閃券。以下把時間、價格與門檻一次整理，搭配實用下單攻略，讓妳「先領券、再結帳、還能疊回饋」，買到最划算。

1 台北萬豪「1+1好食成雙」快閃（11/3–11/17）

活動亮點：下殺54折起，最高現省逾1,500元。館內 Garden Kitchen 平日午間原價每人1,280元+10%，雙人同行第二人加購價111元+10%。怎麼買最省：兩人同行等於「1,280+111」再加服務費，均攤後單人價直降。適合想先暖身卡位的人氣餐廳。

2 易遊網「折扣放大節」線上旅展（10/31–11/13）

活動亮點：全站3折起，豪撒300萬折扣碼。單筆滿6,000最高再現折1,000。日韓機票999元、五星飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票/飯店/團旅5折券等限量爆品。與插畫IP「醜白兔」合作，還能免費下載LINE聯名貼圖與抽聯名商品。

怎麼買最省：先領折扣碼→鎖定限量爆品時段→滿6,000疊現折1,000，組合訂更划算。

3 寒舍集團／艾麗線上旅展＋現場櫃

期間：寒舍線上即日起–11/10；艾麗線上即日起–11/14；寒舍旅展快閃櫃 11/1–11/6（台北喜來登1樓）

現場獨賣：台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美「探索廚房」每組2.5萬元餐券組，最低約73折起，加贈單人25折券4張。現場買2張礁溪寒沐住宿券，再送住宿折抵25%券1張。

熱門票券與價格：

1）寒舍聯合住宿券 5,200/張（旅展或快閃櫃買10送1）

2）礁溪寒沐「一泊一食乘風居」平日/小旺日雙人 7,800/張

3）台北寒舍艾美「探索廚房」平日雙人 4,000/張

4）寒舍25餐券組：十二廚每組19張 25,000；探索廚房每組14張 25,000

5）寒居 BeGood 戰斧牛排券 1,999/套

6）礁溪寒沐 MU TABLE 平日單人午餐 760/張；自助餐＋會館使用 1,080–1,780/張

7）映之湯湯屋雙人平日 2,500/張（現場買10送1）

8）台北艾麗「景隅豪華客房」雙人一泊二食 7,500/張；LA FARFALLA 與 The Terrace 餐飲票券多款

怎麼買最省：餐券組均價越低越划算，買10送1等同再打9折；「25折券」適合攻熱門檔期加碼用。

4 凱撒飯店線上旅展（10/17起）

聯合住宿券 2,699/張（買10送1）；台北凱撒精緻四人房 5,999/張；板橋凱撒薈萃客房 4,999/張；台北凱達一泊二食 3,688/張。

餐飲票券：聯合自助餐券 850/張（買10送1、買20送2、買50送10）；999元雙人套餐券可於多館酒吧使用；990元主廚美饌券可換招牌菜，或加價升等至希爾頓青雅。六人套餐券、888元饗食券也有買送組合。

怎麼買最省：「聯合」票券通用性高、庫存耐放；大量買送很適合年末聚餐或團體分食。

5 國泰飯店觀光事業線上旅展（10/13–11/23）

王牌票券：和逸飯店全台五館聯合住宿券 3,500/張（買10送1）；台北慕軒經典客房 6,660/張。

餐飲主力：台北萬怡 MJ Kitchen 假日下午茶單人券買10送1；平日自助午餐單人券 999起（限時買10送1）；慕軒餐飲通用券 1,480/張；GUSTOSO 海陸龍蝦＆肋眼雙人套餐 4,380/張；Cozzi Market 單人平日午晚餐 955/張、假日1,155/張；Blu Bar 海洋雙人下午茶買1送1；巧虎夢想樂園一大一小純入園券 500/張買5送1；各館也有便當/套餐與沙拉吧票券組。

怎麼買最省：「買10送1」直接拉低單價，親子族可把「巧虎樂園」一起帶走排寒假。

6 阿里山英迪格酒店官網專案（即日起–11/30）

專案：無憂住含早晚（雙人）16,500+15.5%起，含早餐＋ton’u Kitchen 半自助晚餐；限時加贈阿里山森林遊樂區門票2張、森林鐵路支線車票4張，並提供遊樂區定時接駁。

怎麼買最省：等於「一泊二食＋門票＋交通接駁」一次買齊，高山行程零碎成本全包最方便。

7 六福旅遊集團線上旅展（10/27 12:00–11/16）

整體折扣：住宿券34折起、餐券54折起、樂園門票46折起。

必搶清單：

1）六福村雙人套票 1,300（約46折），萬聖墓碑鎮全新造鎮＋夜間大秀與百人活屍遊行

2）關西六福莊「FUN鬆玩 6,188」約34折，雙人入住含活動體驗＋早餐2客＋六福村無限進出手環2條，指定日再升等18坪客房、第三人不加價（專案內容以公告為準）

3）台北六福萬怡「Stay Leofoo, Earn More」透過萬豪旅享家訂房，加價65++送6,565點，含Mini Bar、停車與健身中心

4）敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券 9+1套 11,700（單張1,170），現正澎派海港季

5）粵亮「神仙乾坤燒鵝四吃」4,099，桌邊煙燻儀式感滿點，4–6人份

6）美食周遊券8張/套 4,000，可彈性兌換三廳指定品或升級整套料理

8 樂天旅遊 11.11 Sale（10/31–11/12）

活動亮點：指定住宿9折；11/11當天限量1,111張快閃券，含5折、6折、65折、7折，以及9折、95折通用券，單筆折抵上限50,000日幣（約9,960元），適用期至2026/10/31。

滑雪加碼：11/11指定住宿再9折，上限10,000日幣（約2,012元），區域含長野、新潟、北海道、群馬。

怎麼買最省：把高單價的「北海道/長野連住」或「溫泉旅宿」放進購物車，搭最猛的5折、6折券，省錢幅度最有感。||

編輯推薦

#礁溪 #住宿券 #線上旅展 #買一送一 #台北喜來登 #ITF旅展

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
往下滑看更多精彩文章
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略

2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略

2025-10-20 22:39 女子漾 /編輯周意軒
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略。圖片來源:Threads和官方
2025 50嵐菜單推薦！網友票選Top10必喝、最新菜單＋隱藏版客製化點法全攻略。圖片來源:Threads和官方

身為手搖飲界的「國民飲料」，50嵐幾乎陪伴大家從學生時期喝到上班族時代。不論是熱戀時的波霸奶茶，還是加班時的一杯烏龍拿鐵，那個熟悉的藍黃Logo總能帶來療癒感。2025年，50嵐不僅推出多款新飲品，還悄悄更新「隱藏客製化菜單」，讓飲料控又有新口感可以解鎖。這篇一次整理最新價格、網評Top10人氣飲品，以及最強加料秘訣，讓你下次排隊不再猶豫。

圖片來源:Threads
圖片來源:Threads

50嵐熱潮再起！BLACKPINK 成員 Rosé（朴彩英）登上高雄世運主場館舞台時，不只以甜美歌聲征服全場，還被捕捉到邊喝 50嵐波霸紅茶拿鐵、邊配鳳梨酥 的畫面，親民舉動瞬間掀起話題。隔天她更加碼挑戰台灣街頭美食——鹹酥雞，讓現場超過5萬名觀眾嗨到尖叫，網路上更掀起一波「我要喝Rosé同款50嵐」的熱潮。

1. 50嵐30週年依舊穩坐台灣手搖飲王座

50嵐臺南德興店（創始店）。圖片來源：維基百科
50嵐臺南德興店（創始店）。圖片來源：維基百科

從1994年誕生於台南小攤位，到如今遍布全台，50嵐靠的不是華麗行銷，而是「老派堅持」——現泡茶湯、嚴選鮮乳、手工熬糖。雖然新品更新速度不算快，卻總能抓住台灣人最熟悉的味蕾。像是波霸奶茶、冰淇淋紅茶、珍波椰青茶，年年都穩居排行榜。2025年更推出期間限定「麵茶拿鐵」與重焙烏龍系列，掀起懷舊與新風味並存的手搖風潮。

2. 網友熱議！2025年50嵐必喝Top10飲品排行

每次走進50嵐點餐台，選項太多讓人瞬間選擇障礙大爆發。以下是根據網友票選與實際熱銷數據整理的Top10必喝清單：

波霸奶茶

經典中的經典，香濃紅茶搭配Q彈波霸，每一口都是回憶。建議「微糖、少冰」最順口。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

波霸紅茶拿鐵

BLACKPINK成員Rosé都喝過！紅茶與鮮奶完美1:1比例，濃郁不膩口。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

珍波椰青茶

珍珠、波霸、椰果一次滿足咀嚼控三大願望，無糖就超好喝。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

冰淇淋紅茶

阿薩姆紅茶加上一球香草冰淇淋，融合苦甜與奶香，是夏季永遠喝不膩的經典。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

重焙烏龍拿鐵

焙火香氣濃烈、尾韻帶焦糖感，如果喜歡珍珠也能加上小珍珠的口感超加分。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

椰果烏龍拿鐵

烏龍奶茶的厚實茶香遇上爽脆椰果，滑順又有咬感。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

荔枝烏龍

荔枝雪酪與烏龍茶結合，香甜果氣搭配茶韻，夏天一喝就上癮。

芒果青

清新四季春融合濃郁芒果果香，酸甜冰涼的熱帶系飲品。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

黃金烏龍珍珠

茶香清爽、口感滑順，是想戒糖卻又想喝手搖的最佳選擇。

圖片來源：ＩＧ
圖片來源：ＩＧ

麵茶紅茶拿鐵

今年新登場！懷舊麵茶粉與紅茶融合，香氣濃郁、奶香厚實，意外地超搭。

３. 北中南菜單

北區菜單/50嵐官網
北區菜單/50嵐官網

中區菜單/50嵐新竹北大店
中區菜單/50嵐新竹北大店

高雄、屏東、台東地區菜單/高雄50嵐民生民權店
高雄、屏東、台東地區菜單/高雄50嵐民生民權店

台南菜單/50嵐崇善店
台南菜單/50嵐崇善店

4. 隱藏版客製化加料全公開！免費升級這樣點

許多手搖老饕都知道，50嵐的「隱藏菜單」才是真正考驗功力。其實只要掌握幾個關鍵字，就能免費升級你的飲料：

免費加料四選一：非純茶類飲品可免費加「珍珠、波霸、燕麥、椰果」任一種。

「多一點」vs「多一份」有差：想多料記得說「多一點」，才不會被加價。

免費加果香：金桔、梅醬、檸檬汁可請店員加重比例，風味更突出。

「加厚」喝法：茶或奶想更濃？可要求「加厚版」，讓整體更飽滿順口。

隱藏人氣組合：布丁奶茶＋波霸＋燕麥是超人氣隱藏配方，甜而不膩。

貼心提醒：凡購買45元以上飲品，通常可享免費加料一次；自備環保杯還可再折價，是節能又省錢的小撇步。

5. 各區價格略有差異，點單前先確認

50嵐的價格因北、中、南、東部略有差距，平均飲品價格落在35元至75元之間。若你想挑戰「高CP值組合」，可以參考中南部門市，部分飲品平均比北部便宜5元以上。

6. 手搖控推薦收藏：三大喝法關鍵字

想清爽：選「少冰、半糖」的純茶系（如黃金烏龍、青茶）。

想濃郁：奶茶或拿鐵系可搭配「加厚版」＋燕麥。

想療癒：選「布丁系列」或冰淇淋紅茶，加一點波霸更飽口。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#紅茶 #珍珠 #香氣 #50嵐 #手搖飲

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
往下滑看更多精彩文章
全家×7-ELEVEN 11月冰品大戰開打！褲褲兔聯名起司蛋糕霜淇淋、泰式奶茶再度回歸

全家×7-ELEVEN 11月冰品大戰開打！褲褲兔聯名起司蛋糕霜淇淋、泰式奶茶再度回歸

2025-10-31 12:01 女子漾 /編輯周意軒

十一月的空氣剛開始有冬天的味道，但甜點控早就摩拳擦掌，因為這不是一般的季節轉換，而是「超商霜淇淋年度決戰」的開場。全家與7-ELEVEN同日端出冬季冰品武器，濃厚起司蛋糕、鹹甜巧克力湯匙、玫瑰鹽焦糖與泰式奶茶輪番上陣，冷得剛好、甜得過癮，讓人一口就跪。

全家 Fami!ce × minimore：起司蛋糕霜淇淋＋餅乾湯匙超狂搭

全家今年冬天主打「濃郁口感+可愛氛圍」。首波祭出Fami!ce與人氣甜點品牌minimore聯名的「起司蛋糕霜淇淋」。以紐西蘭起司粉製作，吃起來像把冷藏起司蛋糕直接冰成霜淇淋，口感綿密、奶香濃厚，微酸微甜、不膩不膩，屬於吃一口就點頭的那種。

但真正讓人尖叫的，是「minimore起司巧克湯匙餅乾」。餅乾用帕瑪森起司烤出濃香，湯匙勺面還刷一層巧克力，鹹甜並進、酥脆濃郁，湯匙挖著霜淇淋吃，口感層次像在口中辦派對。

11/5開賣
購買霜淇淋加10元升級餅乾湯匙（至12/4）
11/5-11/7 APP隨買跨店取 5支188元

7-ELEVEN焦糖×泰奶回歸：冬天就要濃郁暖心系

玫瑰鹽濃焦糖雪淋霜：焦糖香氣厚實，帶微微鹹味平衡甜度，口感圓潤不膩口。那種「鹽＋甜」的小小衝突，讓人會邊吃邊偷笑。

泰式奶茶雪淋霜：人氣神口味回歸，茶味濃郁、奶味飽和，喝泰奶喝到上癮的人，一吃就原地訂機票到曼谷。那種香甜濃醇，是冬天的精神支柱。

編輯推薦

#全家 #霜淇淋 #雪淋霜 #起司蛋糕 #泰式奶茶 #7-Eleven #minimore

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
往下滑看更多精彩文章
❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

2025-11-01 19:51 Belinda的玩美甜蜜窩

經典老字號美味#新葡苑❤

用實力~征服了挑嘴某娃的胃!!

新葡苑❤

上海、廣東兩大菜系

上海本幫菜港式海鮮飲茶

除了提供道地中華料理外

亦融合台灣在地飲食文化

不斷追求突破與創新

從菜色擺盤、品酒選擇到店內裝潢

均以時尚創新手法重現

分店已拓展至日本、中國

特別的是各分店菜系不同

大葉高島屋這家是#上海菜❤

其他分店幾乎都廣東菜

下次來吃吃看廣東菜

才知道差異在哪囉~!!

不愛青菜的某娃

看到端上桌的#上海菜飯❤

滿臉疑惑的問她要吃什麼

我就說妳先吃吃看~招牌耶

心不甘情不願的吃了一小口

又接著一小口、一小口⋯無限個一小口

((恩~大概覺得不難吃吧?!))

其他菜色就依個人喜好

一人挑一道菜

喜歡蝦子的某娃選了#鹹蛋蝦仁❤

蝦仁飽滿彈牙，鹹蛋裹附的相當入味

我挑了安全且適合全家的#老皮嫩豆腐❤

果然是熟悉的美味~

蘇先生愛的#燒味雙拼❤

拚了油雞跟烤鴨

還有叉燒跟牛腱可選

也是美味的頗有水準

至於腸粉因已點蝦仁

這輪就選#蔥花炸兩腸粉❤

油條炸得相當酥脆呢

以上菜色三個人吃剛剛好~

想不到隔幾天某娃突然說

下次再去吃週末吃的

一時空白的問~週末吃什麼

((對瑣事魚腦記憶的娘...><"))

小妞略帶不耐的說

：就那個⋯奇怪的菜飯

：喔~好。 ((菜飯感覺無辜??))

#台北美食#上海菜推薦#新葡苑

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#上海 #時尚 #美食探店 #台北美食

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

「原來經濟艙也能升級！」7大隱藏免費服務公開：過夜包、Wi-Fi通通有
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實　一遇壓力就想閃人
hotNews__list__item--img

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

最新文章

台灣好行98府城台江線 11/1起加開賞鳥季班次 一日暢遊府城古蹟與黑琵濕地

台灣好行98府城台江線 11/1起加開賞鳥季班次 一日暢遊府城古蹟與黑琵濕地

#國家公園 #臺南 #七股鹽山

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.11.04 7
長崎超人氣！壽福寺「倒映紅葉」2025公開日期公佈

長崎超人氣！壽福寺「倒映紅葉」2025公開日期公佈

#紅葉 #香氣 #賞楓

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.11.04 7
鑽石靈感入味！文華東方「青隅」攜手Natura Bissé打造極緻美學下午茶

鑽石靈感入味！文華東方「青隅」攜手Natura Bissé打造極緻美學下午茶

#下午茶 #台北文華東方酒店 #芒果 #蛋糕 #水蜜桃

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.11.04 5
【開箱】信義美食戰開打！教父牛排新品牌「和牛俱樂部WAGYU CLUB shabushabu」強勢登場

【開箱】信義美食戰開打！教父牛排新品牌「和牛俱樂部WAGYU CLUB shabushabu」強勢登場

#美食探店 #信義區 #和牛 #涮涮鍋 #新光三越台北

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.11.04 8
ITF搶優惠！花蓮品牌度假飯店最高享47折起

ITF搶優惠！花蓮品牌度假飯店最高享47折起

#花蓮 #飯店 #療癒

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.11.04 7
走進候鳥與沙灘植物祕境 邀您來場田寮洋小旅行！

走進候鳥與沙灘植物祕境 邀您來場田寮洋小旅行！

#秘境 #貢寮 #小旅行

旅遊經 2025.11.04 11
推薦台灣四大賞楓秘境 當地頂級旅宿提案！

推薦台灣四大賞楓秘境 當地頂級旅宿提案！

#賞楓 #楓紅 #秋冬

旅遊經 2025.11.04 10
【鎮寶大飯店】南投埔里住宿開箱｜結合藝術氛圍與完善設施的經典飯店

【鎮寶大飯店】南投埔里住宿開箱｜結合藝術氛圍與完善設施的經典飯店

#住宿推薦 #打卡景點 #展覽帶逛 #美食探店 #飯店

金亮亮部落客吃喝玩樂趣 2025.11.04 11
東京人文賞楓三熱點 紅葉與文化交織的錦秋散步

東京人文賞楓三熱點 紅葉與文化交織的錦秋散步

#紅葉 #京都

旅遊經 2025.11.04 11
2025 ITF韓國館打造沉浸式體驗 韓食體驗、手作DIY外，還能抽韓國來回機票！

2025 ITF韓國館打造沉浸式體驗 韓食體驗、手作DIY外，還能抽韓國來回機票！

#國旅 #粉絲

旅遊經 2025.11.04 12
18+