新竹高鐵住宿【新竹安捷國際酒店 AJ HOTEL】-360度城市環景，走路就到高鐵站，旁邊是6+Plaza購物廣場。坐車開車都方便，還附有宵夜，CP值極高。

我們9月安排去新竹玩了三天兩夜，

第一天晚上，入住竹北的新竹安捷國際酒店，

這也是我們第一次住在竹北。

以往對於竹北，沒有什麼太大印象。

隨著高鐵周邊商圈發展，加上新竹科學園區的效應，

竹北也變成房價高漲的區域了。

不過新竹安捷國際酒店，以它飯店的裝潢、公設，

地理位置方便性，又是一間四星級飯店，我認真覺得價格算親切囉!

新竹安捷國際酒店 AJ HOTEL 地理位置與停車

安捷國際酒店位於竹北復興三路二段上，周邊有許多商辦與大樓。

安捷國際酒店本身也是在大樓裡面，一樓有著大大的標示，

不用懷疑走進去搭電梯就對了。

14樓以上是飯店，2到13樓則是商場與商辦。

電梯是分開的，住宿的旅客跟非住宿的人，並不會混在一起。

直接到14樓大廳，辦理CHECK IN。

停車場在大樓地下室，共有地下三層。

看這棟大樓的外觀多美，又新又有設計感。

地下停車位是全平面式，

要注意酒店大門是在復興三路二段，但停車場入口是在高鐵二路上喔!

新竹安捷國際酒店 AJ HOTEL 大廳

一出14樓電梯門，真的會忍不住發出讚嘆。

安捷國際酒店以潛水艇獨特造型為主題，能看見不少海洋與船隻的元素。

CHECK IN大廳櫃台也很新穎，接待的椅子是活潑的色系。

而且它們全部使用蘋果電腦耶!

哈哈，我注意到很無聊的細節。

大廳中間擺設了不少桌椅，可以供辦理住房旅客休息，也可以在這裡用餐。

大廳後方藏了一間 飲浪吧 J lounge，可以品嚐各式特調美酒，

每天晚上六點營業到十一點(最後點餐是十點半)。

在如此有設計感的飯店裡小酌一番，超有FU的。

新竹安捷國際酒店 AJ HOTEL 安捷客房二小床

我們住的房型是安捷客房，二小床的配置。

房間坪數不算特別大，約在10坪左右。

但住我們兩大一小的人數，空間上也是OK的。

有附兩瓶罐裝飲料。

茶包、咖啡也準備齊全。

我喜歡房間整體呈現溫馨療癒的色系，充滿了簡單安心的感覺。

房間雖不大，但衛浴有浴缸喔!

衛浴算是中規中矩，沒有特別突出，就是簡單乾淨這樣。

提供免治馬桶，給過。

我們當天入住15樓，從房間窗外望出去，

視野很好，可以直接看到高鐵與台鐵。

如果家裡有鐵道迷的孩子，住這間飯店應該會很開心。

新竹安捷國際酒店 AJ HOTEL 公共設施

雖然新竹安捷國際酒店是藏在大樓裡的飯店，但公共設施依舊給你滿滿的。

包含閱讀區、健身房、宴會廳、三溫暖與展演區。

展演區

公設都在14樓的大廳樓層，其中有設計一個展演區，

我覺得很特別，這是飯店裡比較少見的。

我們去的時候正在展演鄧美芳、蕭瑤兩位藝術家的雙人油畫聯展，

沒想到住飯店還能陶冶一下文藝氣息。

商務中心

大廳櫃台旁邊，有兩台公用電腦可以使用。

不過這就不是兩台都蘋果電腦了，一台是一台不是，苳只會用非蘋果的那台。

水手健身房

健身房規模小小的，它就是用客房直接改建。

雖然器材不多，但想要做個簡單的運動，也算是足夠。

三溫暖

三溫暖有熱水池、烤箱與蒸氣室，但因為三溫暖不接待16歲以下的客人，

帶著苳不方便，我們就沒有使用了。

大家有興趣的話，歡迎上飯店官網看三溫暖的照片。

要注意它開放時間只有星期六的18：00-22：00，最後：21：30。

閱讀區

飯店許多角落，都有設置書櫃，擺放許多書籍。

有童書，也有大人看的書。

坐在50米高樓的沙發上看書，也是一種特別的體驗。

魔術表演與展演空間

新竹安捷國際酒店雖然沒有兒童遊戲室，但有一些可愛的造景。

小孩有空曠的空間可以跑跳。

有一面可愛的磁鐵牆，可見到潛水艇的元素在其中。

我們入住那天是週六，飯店還有請到魔術師來表演魔術。

晚上八點，邊看魔術邊吃爆米花，免費供應喔!

新竹安捷國際酒店 AJ HOTEL 潛艇餐廳-宵夜與早餐

最驚喜的是，飯店每日都有提供宵夜，

21:30到22:30，在14樓的潛艇餐廳享用。

我們當天的宵夜是新竹貢丸湯麵，一人一份，吃完還能再續喔!

剛吃完爆米花，又接著吃宵夜，真是帶了點罪惡的幸福感。

隔天早餐在一樣的餐廳，時間是早上六點半到十點。

提供中、西式餐點與甜點飲料。

話說每次吃飯店早餐，看到西方外國人只吃麵包時，我都覺得好浪費XDD

早餐的部分簡單，不過是美味的。

就是每一道都會想夾來吃看看，然後吃了也不會覺得雷的那種。

新竹安捷國際酒店 AJ HOTEL 相關資訊

座落於新竹高鐵與六家火車站旁，

一棟擁有360度城市環景、時尚流線外型的新竹安捷國際酒店，

新竹出差、出遊住宿的好選擇。

新竹安捷國際酒店

地址:新竹縣竹北市復興三路二段168號

電話:03-6209777

官網:https://www.ajhotel.com.tw/