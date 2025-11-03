府城離別前的庶民滋味：從鰻魚飯到芋粿的轉彎，也是一段旅人的日常

離開前的一餐：從鰻魚飯開始的猶豫

準備離開府城北返前，朋友特地推薦一家在地美食鰻魚飯。心想，不妨試試不同於以往的庶民小吃，為光輝十月的最後一天，留下完美的味覺記錄。

只是當我看到價位時，深深倒吸了一口氣——開在巷子內的店家，果然不一定平價。最後還是默默轉身離開，心想：奢侈的美味，就留給特別的日子吧。

黃家碗粿與阿伯的鄉愁

後來選了一家開在美術館旁老店的街巷老味，外觀樸實卻人氣不減。過了午餐時間，客人仍絡繹不絕。

一位騎著機車來外帶的阿伯，一聽到碗粿賣完了，直嚷著：「我阿孫暗時轉來賣甲呢，欸，攏謀啊厚⋯」語氣裡滿是失落與懷念，想必是外地返鄉、想吃家鄉味的遊子吧。



之前在 Google 評論看過黃家碗粿的好評，可惜今日早早完售。

於是改點少見的芋粿，滿滿一碗芋頭簽，吃起來實在又過癮；沒有蝦仁飯，就改成蝦仁羹，熱呼呼暖胃又滿足；再加上一份茼仔米糕，可惜味道就中規中矩。

三樣加總不過105元，便宜又飽足，十分划算。

飯後閒情：吃飽人就懶

吃飽後，想起此刻正值台南藝術節的展期，抬頭望望天光，似乎還有閒暇可以去逛逛。

無奈吃飽人就懶，想想若只是匆匆一瞥，不如改天再來。等下回做好功課，再好好感受府城的藝文氣息也不遲。

