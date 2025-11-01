關子嶺富野溫泉會館 泥漿溫泉 X 兒童戲水區 展新風貌

「關子嶺富野溫泉會館」在內部整修改裝後，2024年四月全新開幕迎賓，用嶄新的風貌，結合關子嶺全台唯一的泥漿溫泉，帶給遊客最溫馨舒適的感受。2025年六月「兒童戲水區」全新登場，夏日開放使用，遊樂設施有水道溜滑梯、大水桶、噴泉隧道等，炎炎夏日可玩水消暑，化身全時段親子飯店。台南關子嶺溫泉美食節活動期間 (2025年10月25日至11月24日) 提供浴衣租借，穿上美美的浴衣，可步行道到大成殿廣場與紙傘牆、活動專屬的「微疼」大型發光氣偶、多個打卡裝置一起合影拍照。

冷色系的大廳櫃檯，牆板以石板線條勾勒山巒輪廓，搭配雲朵造型燈，營造渡假氛圍，入住 Check-in 宣告美好的溫泉美食假期正式開始。

整修改裝後的關子嶺富野溫泉會館 ，全新的現代風內裝房間，高雅簡約有著令人舒適的雅緻，且每間房間都有獨立式空調。房型概分標準雙床房 (房間無湯屋，照片)、湯屋雙床房、豪華湯屋房與和式房 (房間無湯屋)。

湯屋雙床房，床頭飾板呼應牆面現代風版畫，視線延伸到陽台，大面落地窗引入山景有著滿盈的綠意。

舒適的人體工學床墊，柔軟乾淨的寢具組，令人自在放鬆舒適好眠。

房間配置大型液晶電視、吹風機、熱水壺、冰箱，並提供拖鞋、茶包、三合一咖啡包、瓶裝飲用水供入住客人自行取用，也有免費 WiFi 可使用。

湯屋設置在陽台，以原汁泥漿湯呂為特色，湯池出水量大，可迅速注滿湯池不用等，溫暖滑順的泥漿溫泉，最能洗去身體的疲憊。湯池旁有冷、熱水淋浴設備，泡完泥漿溫泉後，可立即進行沖洗。

乾溼分離衛浴附坐式馬桶，吹風機、沐浴清潔用品 (個人牙刷、刮鬍刀需自備) 一應俱全。

和式房，雖然房間內無湯屋設備，但有寬敞活動空間，適合攜帶小朋友的家庭客入住。

湯泉苑為大眾湯池設施，有多個不同溫度、大小不等的泡湯池，冷水以山泉水引入，清澈自然無自來水的氯氣成分。關子嶺擁有全台唯一的泥漿溫泉，目前全世界只有義大利西西里、日本鹿兒島和台灣關子嶺有這類礦泥溫泉，日治時期與四重溪溫泉、北投溫泉、陽明山溫泉並列為台灣四大名泉，泉水屬弱鹼性碳酸泉，溫度約在攝氏七十五度間，泉水呈現灰黑色，有「黑色溫泉」之另稱。泥漿溫泉泉質含有鹽類與硫磺，且多含泥漿，故可浴不可飲，浸泡後全身舒暢，皮膚柔滑光潔。

「兒童戲水區」2025年六月全新登場，夏日開放使用 (依關子嶺富野溫泉會館公告)，炎炎夏日可玩水消暑，遊樂設施有水道溜滑梯、大水桶、噴泉隧道等，不住宿也可以付門票進場玩水兼泡湯。

春芽自助餐廳，大片面窗引入自然光，山巒綠意自然投入，明亮通透的用餐環境，讓人舒適愉悅。

全自助式早餐，菜色豐富種類多，以健康、自然和營養均衡，且不過度烹調的清爽飲食為訴求，中西式都有，也有素食。

自助煮麵櫃台，可依喜好加入多種青菜，淋上肉燥就是香噴噴的肉燥麵或米粉。

手工豆腐花、溫泉蛋、台南必吃的虱目魚粥與黑豆薏仁豆漿，都是春芽自助餐廳的特色品項，你一定要嚐嚐。

溫泉版「微疼」氣偶

紙傘牆

關子嶺富野溫泉會館

地址：台南市白河區關嶺里關子嶺28號

電話：06 682 2288

停車：提供免費地下停車場，有平面與機械車位兩種。

官網：http://www.hoyaresort.com.tw/guanziling/

大眾運輸：

1. 搭高鐵至嘉義站或搭台鐵至後壁站下，轉搭 [台灣好行33關子嶺線] 每日行駛 (週三停駛) 至嶺頂旅遊資訊站 (嶺頂公園) 下。

2. 搭台鐵至嘉義站下，轉搭 [嘉義客運7214] 至嶺頂公園站下。