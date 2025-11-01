2025-11-01 11:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
新北耶誕城歡樂再升級 周邊散步玩樂攻略
【旅奇傳媒/編輯部報導】全臺引頸期盼的「2025新北歡樂耶誕城」，即將於11/14（五）熱鬧開城，周邊也悄悄裝飾上了璀璨絢麗的燈飾！今年「新北歡樂耶誕城」攜手紅遍全球的國際級人氣 IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，帶來全新歡樂體驗，將與來自國內外的遊客一起玩翻新北！
來到「新北歡樂耶誕城」，除了必訪市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場及板橋轉運站等主題燈區以及參與趣味的系列活動外，也別忘了順遊板橋在地知名景點及品嚐美食佳餚，為今年冬季留下最深刻難忘的新北回憶。
板橋區擁有豐富的歷史底蘊與兼具文化創意的旅遊熱點，是結合人文與藝術的城市角落。在璀璨的「新北歡樂耶誕城」夜晚來臨之前，非常適合安排來趟周邊小旅遊，深入感受板橋的多元魅力，像是「板橋435藝文特區」四周環繞著廣闊綠地、噴泉水景及色彩繽紛的傘景裝置藝術，搭配定期舉辦的藝術展覽，是全家人共享探索樂趣的理想場所！
區域內還有「新北市濕地故事館」，展出與介紹大漢溪的整治，提供深度體驗的環境教育場域，傳遞溼地對生態環境的重要性，以及「台灣玩具博物館」，館藏上萬件玩具，串起各世代臺灣囝仔共同的童心記憶。周邊還有橫跨新北市板橋與新莊區的「新月橋」，是一座專為行人與自行車設計的景觀橋樑，橋面整體寬敞且視野遼闊，是散步、騎自行車、觀夕陽或夜景的絕佳景點！
而鄰近新北市政府的「板橋放送所」是早期五大廣播設施之一，現地進駐著多個劇場與舞團，讓古蹟活化變身成藝文基地，打造成推展文學、美學、親子活動、全齡樂活與餐飲服務的新據點。
位於府中的「林本源園邸」，是臺灣現存最完整的園林建築，園邸由清朝時期富商林本源家族興建，園區內景點眾多，如觀稼樓、來青閣、定靜堂、月波水榭及方鑑齋等，處處皆景、步步有詩，是欣賞古建築之美與體驗人文風華的絕佳場所。
除了人文風貌與自然資源，多樣的各式美食更是來到板橋不可錯過的重點之一！越夜越熱鬧的「湳雅觀光夜市」，匯聚各式傳統美味，從經典的蚵仔煎、大腸包小腸、臭豆腐、小籠包到香甜烤玉米應有盡有；同時也融入異國風味，像是泰式河粉、熔岩古巴三明治和粵式牛雜等，為旅客帶來豐富多元的味蕾驚喜。
新北市政府觀光旅遊局特別呼籲民眾，前往各大景點建議多加利用臺鐵、高鐵、公車、客運及捷運等大眾交通運輸工具，不僅更加便捷快速，也能有效避開車潮，輕鬆暢遊！更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上「新北市觀光旅遊網」、「2025新北歡樂耶誕城」官方網站、「新北旅客」Facebook 粉絲專頁或「新北旅客」官方IG查詢。
