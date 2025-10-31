【徐徐民宿】嘉義竹崎20人包棟推薦｜電梯、KTV、烤肉區與玩具空間，一家大小都滿意

嘉義竹崎20人包棟推薦｜電梯、KTV、烤肉區與玩" src="https://imageproxy.pixnet.cc/imgproxy?url=https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/800/f_29096800_1.JPG&ver=20250714&width=1200&height=900"> 【徐徐民宿】嘉義竹崎20人包棟推薦｜電梯、KTV、烤肉區與玩

位在嘉義竹崎鄉的【徐徐民宿】，是一棟於 2022 年開幕的獨棟民宿

最多可同時容納 20 人入住非常適合三五好友或家庭旅遊包棟同樂

民宿前方設有雨遮與桌椅，寬敞的戶外空間不僅能自在聊天賞景，也很適合舉辦烤肉聚會

前方還有大片空地可供停車，完全不用為了車位煩惱，對開車前來的旅人相當便利

走進民宿，一樓層架上貼心準備了烤肉備品與休閒用品，讓大家輕鬆開烤、盡情享受團聚時光

住宿空間主要分布在二、三樓，除了可走樓梯上樓，還能選擇搭乘電梯

有電梯對於帶著行李、長輩或小小孩同行的家庭來說，真的非常加分，輕鬆又省力

【以上是徐徐民宿二樓】

【以上是徐徐民宿三樓】

徐徐民宿的二樓與三樓格局相似，每層都有一個明亮寬敞的客廳與公用廁所

配置兩間四人房與一間雙人房，每間房皆有窗戶與獨立衛浴，採光通風都非常好

廚房設備一應俱全，甚至配有瓦斯爐，無論是想簡單煮餐或準備副食品都相當方便

每層還有能走出戶外的景觀陽台，不論是包層或包棟入住，都能擁有自在舒適的休憩時光

晚上若想熱鬧一下，客廳的 KTV 設備也能讓大家盡情歡唱，歡笑聲在空間裡迴盪，讓旅途回憶更添溫度

最讓親子旅客加分的是，民宿貼心準備了許多玩具，像是醫生遊戲組、磁力片等，小孩一入住就玩得不亦樂乎

家長能在一旁聊天、欣賞窗外風景，孩子們則開心地在客廳裡探索、搭建與扮演，笑聲在屋裡回蕩，充滿溫馨與活力

此外，民宿也準備了泡麵、餅乾與冰箱飲料，讓旅人不論大人小孩，隨時都能解解饞

入住【徐徐民宿】後，還能順遊周邊景點——像是氣勢磅礡的太平雲梯、充滿童趣的三隻小豬觀光農場

夢幻唯美的佐登妮絲城堡，或是品嚐在地人氣的竹崎外省麵，都能讓親子行程更豐富、有玩又有吃！

整體而言，徐徐民宿空間寬敞明亮、設備完善，從電梯設計到貼心備品，細節都處處到位

無論是大型家族出遊、好友相聚，還是公司旅遊團體，都能在這裡找到專屬的放鬆時光

在徐徐民宿，一起烤肉、唱歌、聊天、看著孩子們開心玩耍，讓旅行不只是住宿，更像一場溫馨的團聚

真心推薦大家來親自體驗，一起在這裡留下屬於彼此的美好回憶吧！

徐徐民宿

電話：0928391778

地址：嘉義縣竹崎鄉竹民路321號

官網：https://www.johotaiwan.com/joho_store_xuxuhomestay

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100067421823740

ＩＧ：https://www.instagram.com/xuxu_homestay/

訂房連結：https://journey.owlting.com/hotels/06cce31f-b23d-4133-b1e1-c5aa584a706e

特別訂房優惠：

📌輸入優惠碼【STOWL100】，凡訂房滿 2,000 元現折 100 元

數量有限，用完為止！使用期限到 2026/12/31✨

